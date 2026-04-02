Джаред Каннонир — Кайо Борральо, 25 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джаредом Каннониром и бразильцем Кайо Борральо. Сможет ли представитель США нанести сопернику первое поражение в промоушене?
Каннонир
Борральо
США
Страна
Бразилия
40
Возраст
31
24
Бои
18
17 (10 / 2 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (5 / 4 / 7)
7 (3 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
0
Без результата
1
5
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
12
180
Рост (см)
178
197
Размах рук (см)
190,5
105
Размах ног (см)
106,5
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 года выступает в среднем дивизионе, в июле 2022-го бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. После этого одержал две победы, однако в последнем поединке в июне проиграл Нассурдину Имавову техническим нокаутом в четвертом раунде.
В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в студенческие годы увлекся смешанными единоборствами и из-за этого бросил университет. Овладел черными поясами по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу, а также коричневым - по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2020-м стал чемпионом FFC в среднем дивизионе, после чего дважды выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все шесть боев, на данный момент идет на серии из 13 побед. В последнем поединке в мае Борральо нокаутировал Пола Крейга во втором раунде.
Борральо предельно мотивирован, ведь при очередной победе он не просто ворвется в топ-5, но и наверняка получит титульный шанс. Однако списывать Каннонира со счетов не стоит. Несмотря на солидный возраст, американец остается очень крепким атлетом, хотя в выносливости он всё же постепенно проседает.
Согласимся с букмекерами в том, что Борральо - фаворит. Однако ставки на исход всё же хочется избежать, тем более что оба спортсмена предпочитают работать в стойке и умеют атаковать как агрессивно, так и размеренно - на очки. Да и защита от тейкдаунов у соперников на качественном уровне, хотя потенциально в партере всё же сильнее бразилец.
Предположим, что сначала нас ждет разборка в стойке, а уже потом в зависимости от хода поединка кто-то может пытаться подключить борьбу. Наверняка бой будет не односторонним, а довольно конкурентным. Не ждем быстрой развязки и рассчитываем на то, что противостояние зайдет как минимум в четвертый раунд.
Турнир UFC on ESPN 62 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 25 августа, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Каннонир - Борральо стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.