Партнерский проект

Джаред Каннонир — Кайо Борральо, 25 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Бразилец рвется к титульному поединку
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Джаредом Каннониром и бразильцем Кайо Борральо. Сможет ли представитель США нанести сопернику первое поражение в промоушене?

Статистика

Каннонир

 

Борральо

США

Страна

Бразилия

40

Возраст

31

24

Бои

18

17 (10 / 2 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (5 / 4 / 7)

7 (3 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

0

Без результата

1

5

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

12

180

Рост (см)

178

197

Размах рук (см)

190,5

105

Размах ног (см)

106,5

Джаред Каннонир

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 года выступает в среднем дивизионе, в июле 2022-го бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. После этого одержал две победы, однако в последнем поединке в июне проиграл Нассурдину Имавову техническим нокаутом в четвертом раунде.

Кайо Борральо

В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в студенческие годы увлекся смешанными единоборствами и из-за этого бросил университет. Овладел черными поясами по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу, а также коричневым - по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2020-м стал чемпионом FFC в среднем дивизионе, после чего дважды выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все шесть боев, на данный момент идет на серии из 13 побед. В последнем поединке в мае Борральо нокаутировал Пола Крейга во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа КаннонираПобеда БорральоДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,881,441,672,13

Прогноз на бой

Борральо предельно мотивирован, ведь при очередной победе он не просто ворвется в топ-5, но и наверняка получит титульный шанс. Однако списывать Каннонира со счетов не стоит. Несмотря на солидный возраст, американец остается очень крепким атлетом, хотя в выносливости он всё же постепенно проседает.

Согласимся с букмекерами в том, что Борральо - фаворит. Однако ставки на исход всё же хочется избежать, тем более что оба спортсмена предпочитают работать в стойке и умеют атаковать как агрессивно, так и размеренно - на очки. Да и защита от тейкдаунов у соперников на качественном уровне, хотя потенциально в партере всё же сильнее бразилец.

Предположим, что сначала нас ждет разборка в стойке, а уже потом в зависимости от хода поединка кто-то может пытаться подключить борьбу. Наверняка бой будет не односторонним, а довольно конкурентным. Не ждем быстрой развязки и рассчитываем на то, что противостояние зайдет как минимум в четвертый раунд.

Полный кард, где смотреть бой Каннонир - Борральо

Турнир UFC on ESPN 62 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 25 августа, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Каннонир - Борральо стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Джаред Каннонир (США) - Кайо Борральо (Бразилия). Средний вес;
  • Анджела Хилл (США) - Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Райан Лодер (США) - Роберт Валентин Фрай (Швейцария). Средний вес. Финал шоу The Ultimate Fighter;
  • Нил Магни (США) - Майкл Моралес (Эквадор). Полусредний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) - Джеральд Мершарт (США). Средний вес;

Прелимы

  • Дэнни Силва (США) - Деннис Бузукджа (США). Полулегкий вес;
  • Закари Риз (США) - Хосе Даниэль Медина (Боливия). Средний вес;
  • Вячеслав Борщёв (Россия) - Джеймс Ллонтоп (Перу). Легкий вес;
  • Жаклин Кавальканти (Португалия) - Жозиан Нуньес (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Ван Конг (Китай) - Виктория Леонардо (США). Женский наилегчайший вес.

