Джаред Каннонир — Кайо Борральо, 25 августа: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Борральо предельно мотивирован, ведь при очередной победе он не просто ворвется в топ-5, но и наверняка получит титульный шанс. Однако списывать Каннонира со счетов не стоит. Несмотря на солидный возраст, американец остается очень крепким атлетом, хотя в выносливости он всё же постепенно проседает.

Согласимся с букмекерами в том, что Борральо - фаворит. Однако ставки на исход всё же хочется избежать, тем более что оба спортсмена предпочитают работать в стойке и умеют атаковать как агрессивно, так и размеренно - на очки. Да и защита от тейкдаунов у соперников на качественном уровне, хотя потенциально в партере всё же сильнее бразилец.

Предположим, что сначала нас ждет разборка в стойке, а уже потом в зависимости от хода поединка кто-то может пытаться подключить борьбу. Наверняка бой будет не односторонним, а довольно конкурентным. Не ждем быстрой развязки и рассчитываем на то, что противостояние зайдет как минимум в четвертый раунд.