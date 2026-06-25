Кабо-Верде - Саудовская Аравия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с пятницы на субботу по московскому времени финиширует групповой турнир ЧМ-2026 в квартете H. В Хьюстоне сойдутся сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Продлится ли кабовердийская сказка в Америке?
Дебютант мирового первенства из Кабо-Верде стал едва ли не главным открытием стартовых туров турнира. В первом матче африканцы отобрали очки у Испании, сыграв 0:0, причем 40-летний вратарь Возинья совершил семь спасений и заслужил звание героя встречи.
Во втором туре островитяне повторно удивили футбольный мир. В Майами они разделили очки с Уругваем — 2:2. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини со штрафного забил исторический первый гол Кабо-Верде на чемпионатах мира — причем впервые в истории дебютный мяч команды был проведен прямым ударом со стандарта. Уругвай дважды огорчил соперника под конец первой половины, однако во втором тайме Элиу Варела восстановил равновесие, воспользовавшись грубой ошибкой обороны. Две ничьи в двух турах — и дебютант по-прежнему претендует на попадание в плей-офф.
Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Уругвай
2:2
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Кабо-Верде
3:0
Бермуды
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Кабо-Верде
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Кабо-Верде
1:1, пен. 4:2
Сербия
Серия ФИФА
Саудовская Аравия пока не выигрывала в Северной Америке, но шансы на продолжение борьбы сохраняет. Стартовый поединок аравийцев против Уругвая принес неожиданный результат — ничья 1:1. Это очко пока остается единственным для команды на ЧМ-2026. Второй тур обернулся для команды Георгиоса Дониса настоящим кошмаром — испанцы отправили в ее ворота четыре безответных мяча.
Счастливый для Саудовской Аравии расклад в последнем туре: собственная победа в комплексе с невыигрышем Уругвая у Испании.
Последние пять матчей сборной Саудовской Аравии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Саудовская Аравия
1:1
Уругвай
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Пуэрто-Рико
0:3
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
Ранее команды не встречались.
Вашему вниманию три варианта прогноза на матч Кабо-Верде и Саудовской Аравии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Кабо-Верде находится на невероятном эмоциональном подъеме от стартовых сенсаций и всеобщей любви. Беспроигрышная серия островитян составляет уже пять матчей, тогда как соперник за то же время выиграл только раз. Двойной шанс в пользу Ленини и компании выглядит здесь вполне рабочим вариантом.
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Сбалансированный. С высокой степенью вероятности ничьей сборной Кабо-Верде хватит для квалификации в 1/16 финала, учитывая более чем вероятный проигрыш Уругвая от Испании. Следовательно, островитяне постараются максимально надежно отработать в обороне. Саудовская атака не отличается высокой пробивной мощью (всего 8 голов за 10 матчей). Следовательно, игра имеет все шансы получиться небогатой на опасные моменты и голы. Если подкрепить прогноз из предыдущего абзаца общим количеством забитых мячей не больше 3.5, коэффициент подрастет до 1.76.
Рискованный. В предыдущих турах соперники сделали на двоих три ничьи. Если эта тенденция продолжится, вряд ли кто-то сильно удивится. Силы команд плюс-минус равны.
Исходя из сказанного выше, обмен голами в равных пропорциях выглядит реалистичным сценарием в матче. Трейдеры букмекерских контор тоже считают 1:1 реальным исходом игры.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.