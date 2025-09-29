Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 сентября 14:29ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Челси — Бенфика, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Возвращение Жозе Моуринью в Лондон
Александр Бокулёв

Английский «Челси» и португальская «Бенфика» с поражений стартовали на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Во втором туре они проведут очный матч в столице Великобритании. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия)

30.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 1,58

Х - 4,15

П2 - 5,60

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия, Великобритания)

Судьи: Даниэль Зиберт (главный), Ян Зайдель, Рафаэль Фольтын (ассистенты), Саша Штегеманн (резервный). Все — Германия

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»4009-3
«Бенфика»0043-9

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Челси»

1:3

«Брайтон»

АПЛ

23.09.2025«Линкольн Сити»

1:2

«Челси»

Кубок лиги

20.09.2025«Манчестер Юнайтед»

2:1

«Челси»

АПЛ

17.09.2025«Бавария»

3:1

«Челси»

ЛЧ

13.09.2025«Брентфорд»

2:2

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2025«Бенфика»

2:1

«Жил Висенте»

Примейра

23.09.2025«Бенфика»

1:1

«Риу Аве»

Примейра

20.09.2025«АВС»

0:3

«Бенфика»

Примейра

16.09.2025«Бенфика»

2:3

«Карабах»

ЛЧ

12.09.2025«Бенфика»

1:1

«Санта-Клара»

Примейра

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура «Челси» и «Бенфика» без набранных баллов идут в нижней половине таблицы.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Свернуть

Жозе Моуринью против «Челси» — очень яркая афиша. И у знаменитого тренера есть вполне осязаемые шансы огорчить бывшую команду. Лондонцев штормит на старте сезона — только три победы в восьми матчах во всех турнирах. А в последних четырех встречах английская команда уступила трижды.

«Бенфика» пока тоже сталкивается с рядом проблем и продолжает перестройку при Моуринью. В частности, остаются трудности в обороне, так как в пяти из шести последних матчей лиссабонцы пропускали минимум по голу. Трудно представить, что они сдержат качественную атакующую линию «Челси». 

При этом лондонцы сами регулярно пропускают от соперников разного уровня. Резюмируя, рискнем предположить, что предстоящий матч не будет односторонним, а зрители увидят минимум по голу от обеих команд.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Челси» и «Бенфики» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Колвилл, Делап, Палмер, Адарабиойо, Фофана, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение)

«Бенфика»: Брума (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси»«Бенфика»:

Позиция«Челси»«Бенфика»
Вратарь1. Санчес1. Трубин
Защитник24. Джеймс17. Дедич
Защитник23. Чалоба30. Отаменди
Защитник21. Хато4. Силва
Защитник3. Кукурелья26. Даль
Полузащитник25. Кайседо8. Эурснес
Полузащитник 8. Фернандес20. Риос
Полузащитник17. Сантос10. Судаков
Нападающий41. Эстевао11. Лукебакио
Нападающий7. Нету21. Шельдеруп
Нападающий20. Педро14. Павлидис
Главный тренерЭнцо МарескаЖозе Моуринью

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Бенфики» — 4,15 и 5,60 соответственно. Поставить на победу «Челси» можно с котировкой 1,58.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Челси» — «Бенфика»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:0 и 2:1. Эти маркеты оцениваются коэффициентом 8,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Челси» — «Бенфика»?

Свернуть

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

