Челси — Бенфика, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Жозе Моуринью против «Челси» — очень яркая афиша. И у знаменитого тренера есть вполне осязаемые шансы огорчить бывшую команду. Лондонцев штормит на старте сезона — только три победы в восьми матчах во всех турнирах. А в последних четырех встречах английская команда уступила трижды.

«Бенфика» пока тоже сталкивается с рядом проблем и продолжает перестройку при Моуринью. В частности, остаются трудности в обороне, так как в пяти из шести последних матчей лиссабонцы пропускали минимум по голу. Трудно представить, что они сдержат качественную атакующую линию «Челси».

При этом лондонцы сами регулярно пропускают от соперников разного уровня. Резюмируя, рискнем предположить, что предстоящий матч не будет односторонним, а зрители увидят минимум по голу от обеих команд.