Челси — Бенфика, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Английский «Челси» и португальская «Бенфика» с поражений стартовали на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Во втором туре они проведут очный матч в столице Великобритании. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия, Великобритания)
Судьи: Даниэль Зиберт (главный), Ян Зайдель, Рафаэль Фольтын (ассистенты), Саша Штегеманн (резервный). Все — Германия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|4
|0
|0
|9-3
|«Бенфика»
|0
|0
|4
|3-9
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Челси»
1:3
«Брайтон»
АПЛ
|23.09.2025
|«Линкольн Сити»
1:2
«Челси»
Кубок лиги
|20.09.2025
|«Манчестер Юнайтед»
2:1
«Челси»
АПЛ
|17.09.2025
|«Бавария»
3:1
«Челси»
ЛЧ
|13.09.2025
|«Брентфорд»
2:2
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2025
|«Бенфика»
2:1
«Жил Висенте»
Примейра
|23.09.2025
|«Бенфика»
1:1
«Риу Аве»
Примейра
|20.09.2025
|«АВС»
0:3
«Бенфика»
Примейра
|16.09.2025
|«Бенфика»
2:3
«Карабах»
ЛЧ
|12.09.2025
|«Бенфика»
1:1
«Санта-Клара»
Примейра
После первого тура «Челси» и «Бенфика» без набранных баллов идут в нижней половине таблицы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Жозе Моуринью против «Челси» — очень яркая афиша. И у знаменитого тренера есть вполне осязаемые шансы огорчить бывшую команду. Лондонцев штормит на старте сезона — только три победы в восьми матчах во всех турнирах. А в последних четырех встречах английская команда уступила трижды.
«Бенфика» пока тоже сталкивается с рядом проблем и продолжает перестройку при Моуринью. В частности, остаются трудности в обороне, так как в пяти из шести последних матчей лиссабонцы пропускали минимум по голу. Трудно представить, что они сдержат качественную атакующую линию «Челси».
При этом лондонцы сами регулярно пропускают от соперников разного уровня. Резюмируя, рискнем предположить, что предстоящий матч не будет односторонним, а зрители увидят минимум по голу от обеих команд.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Челси» и «Бенфики» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челси»: Колвилл, Делап, Палмер, Адарабиойо, Фофана, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение)
«Бенфика»: Брума (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» — «Бенфика»:
|Позиция
|«Челси»
|«Бенфика»
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Трубин
|Защитник
|24. Джеймс
|17. Дедич
|Защитник
|23. Чалоба
|30. Отаменди
|Защитник
|21. Хато
|4. Силва
|Защитник
|3. Кукурелья
|26. Даль
|Полузащитник
|25. Кайседо
|8. Эурснес
|Полузащитник
|8. Фернандес
|20. Риос
|Полузащитник
|17. Сантос
|10. Судаков
|Нападающий
|41. Эстевао
|11. Лукебакио
|Нападающий
|7. Нету
|21. Шельдеруп
|Нападающий
|20. Педро
|14. Павлидис
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Жозе Моуринью
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Бенфики» — 4,15 и 5,60 соответственно. Поставить на победу «Челси» можно с котировкой 1,58.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:0 и 2:1. Эти маркеты оцениваются коэффициентом 8,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.