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11 марта 12:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Челси - Копенгаген, 13 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

«Синие» продолжают путь к трофею
Руслан Ипполитов

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций в паре «Челси» - «Копенгаген». Английский гранд, по мнению букмекеров, является главным претендентом на победу в турнире. Датская команда замыкала квартет фаворитов, но после домашнего поражения в первой встрече ее шансы завоевать трофей резко пошли вниз. Разбираемся в котировках и раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Англия) 

13.03.2025, Чт

23:00 МСК

«Копенгаген» (Дания)

П1 - 1.34

Х - 4.90

П2 - 7.60

Турнир: Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч

Первая встреча: 2:1

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Копенгаген»0121-4
«Челси»2104-1

Последние пять матчей «Копенгагена»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Копенгаген»

1:1

«Сеннерйюск»

Суперлига

06.03.2025«Копенгаген»

1:2

«Челси»

Лига конференций

02.03.2025«Ольборг»

0:0

«Копенгаген»

Суперлига

23.02.2025«Копенгаген»

1:0

«Мидтьюлланн»

Суперлига

20.02.2025«Хайденхайм»

1:3 ДВ

«Копенгаген»

Лига конференций

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

06.03.2025«Копенгаген»

1:2

«Челси»

Лига конференций

25.02.2025«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

22.02.025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

Прогноз на матч

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В первой встрече соперники оправдали наши ожидания относительно результативности - сыграла ставка ТБ 2.5. Есть все основания полагать, что и в этот раз команды порадуют болельщиков приятным количеством голов.

Датское первенство возобновилось после зимнего перерыва всего несколько недель назад. Игрокам «Копенгагена» не хватает игрового тонуса. Тренерский штаб совершил настоящий подвиг, сумев подготовить команду к стыковым матчам Лиги конференций, в которых был обыгран немецкий «Хайденхайм». Но ждать еще одного чуда от датской команды вряд ли приходится. В соперниках - главный фаворит турнира, да еще и играющий на своем поле.

Терять гостям нечего, так что отсиживаться в обороне датчане точно не станут. А это будет способствовать повышенной результативности. «Копенгаген» любит и умеет забивать, а его игроки уже успели продемонстрировать в ЛК свой характер. Но закладываемся в первую очередь не на снайперские способности нападающих гостей, а на контратаки «Челси», свободных зон для которых должно быть в избытке. Предположим, что совместными усилиями команды преодолеют планку в четыре гола. За такой вариант Winline предлагает интересный коэффициент.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги конференций.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Копенгаген»: Хейер, Корнелиус, Лерагер, Дикс (все - травма)

«Челси»: Мадуэке, Фофана, Джексон, Гюсто, Гиу (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Челси»:

Позиция«Копенгаген»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Тротт

1. Санчес

Вратарь

Защитник15. Лопес

3. Кукурелья

Защитник

Защитник5. Перейра

23. Чалоба

Защитник

Защитник6. Хацидиакос

6. Колвилл

Защитник

Защитник13. Хуэскас

24. Джеймс

Защитник

Полузащитник 27. Дилейни

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 36. Клем

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник7. Классон

20. Палмер

Полузащитник

Нападающий16. Роберт

19. Санчо

Нападающий

Нападающий10. Эльюнусси

7. Нету

Нападающий

Нападающий19. Шиаха

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерЯкоб Неэструп

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline предлагается довольно скромный коэффициент на победу хозяев - 1.34. На гостей можно поставить за 7.60. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.80. Вероятность выхода «Челси» в четвертьфинал котируется за 1.04, «Копенгаген» - 10.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Челси» - «Копенгаген»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную победу англичан 2:0 - 6.00. Сыгравшая ставка на выигрыш «Челси» 1:0 будет умножена на 6.80, а 3:0 - на 7.60

Где бесплатно смотреть матч «Челси» - «Копенгаген»?

На российском ТВ Лига конференций не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.

Кто действующий победитель Лиги конференций?

В финале ЛК-2024, который проходил в Афинах, «Олимпиакос» в дополнительное время дожал «Фиорентину» (1:0). «Фиалки» два последних сезона добирались до главного матча, но оба раза проигрывали.

С кем сыграет в четвертьфинале победитель пары «Челси» - «Копенгаген»?

Это будет либо норвежский «Мольде», либо польская «Легия».

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