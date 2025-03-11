Челси - Копенгаген, 13 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций в паре «Челси» - «Копенгаген». Английский гранд, по мнению букмекеров, является главным претендентом на победу в турнире. Датская команда замыкала квартет фаворитов, но после домашнего поражения в первой встрече ее шансы завоевать трофей резко пошли вниз. Разбираемся в котировках и раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Англия)
13.03.2025, Чт
23:00 МСК
«Копенгаген» (Дания)
|П1 - 1.34
Турнир: Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
Первая встреча: 2:1
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Копенгаген»
|0
|1
|2
|1-4
|«Челси»
|2
|1
|0
|4-1
Последние пять матчей «Копенгагена»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Копенгаген»
1:1
«Сеннерйюск»
Суперлига
|06.03.2025
|«Копенгаген»
1:2
«Челси»
Лига конференций
|02.03.2025
|«Ольборг»
0:0
«Копенгаген»
Суперлига
|23.02.2025
|«Копенгаген»
1:0
«Мидтьюлланн»
Суперлига
|20.02.2025
|«Хайденхайм»
1:3 ДВ
«Копенгаген»
Лига конференций
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
|06.03.2025
|«Копенгаген»
1:2
«Челси»
Лига конференций
|25.02.2025
|«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.02.025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
В первой встрече соперники оправдали наши ожидания относительно результативности - сыграла ставка ТБ 2.5. Есть все основания полагать, что и в этот раз команды порадуют болельщиков приятным количеством голов.
Датское первенство возобновилось после зимнего перерыва всего несколько недель назад. Игрокам «Копенгагена» не хватает игрового тонуса. Тренерский штаб совершил настоящий подвиг, сумев подготовить команду к стыковым матчам Лиги конференций, в которых был обыгран немецкий «Хайденхайм». Но ждать еще одного чуда от датской команды вряд ли приходится. В соперниках - главный фаворит турнира, да еще и играющий на своем поле.
Терять гостям нечего, так что отсиживаться в обороне датчане точно не станут. А это будет способствовать повышенной результативности. «Копенгаген» любит и умеет забивать, а его игроки уже успели продемонстрировать в ЛК свой характер. Но закладываемся в первую очередь не на снайперские способности нападающих гостей, а на контратаки «Челси», свободных зон для которых должно быть в избытке. Предположим, что совместными усилиями команды преодолеют планку в четыре гола. За такой вариант Winline предлагает интересный коэффициент.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги конференций.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Копенгаген»: Хейер, Корнелиус, Лерагер, Дикс (все - травма)
«Челси»: Мадуэке, Фофана, Джексон, Гюсто, Гиу (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Копенгаген» - «Челси»:
|Позиция
|«Копенгаген»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Тротт
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|15. Лопес
3. Кукурелья
Защитник
|Защитник
|5. Перейра
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|6. Хацидиакос
6. Колвилл
Защитник
|Защитник
|13. Хуэскас
24. Джеймс
Защитник
|Полузащитник
|27. Дилейни
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Клем
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Классон
20. Палмер
Полузащитник
|Нападающий
|16. Роберт
19. Санчо
Нападающий
|Нападающий
|10. Эльюнусси
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|19. Шиаха
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Якоб Неэструп
Энцо Мареска
Главный тренер
В основной линии Winline предлагается довольно скромный коэффициент на победу хозяев - 1.34. На гостей можно поставить за 7.60. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 4.80. Вероятность выхода «Челси» в четвертьфинал котируется за 1.04, «Копенгаген» - 10.00.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную победу англичан 2:0 - 6.00. Сыгравшая ставка на выигрыш «Челси» 1:0 будет умножена на 6.80, а 3:0 - на 7.60.
На российском ТВ Лига конференций не транслируется. Легально смотреть игры можно на Okko.
В финале ЛК-2024, который проходил в Афинах, «Олимпиакос» в дополнительное время дожал «Фиорентину» (1:0). «Фиалки» два последних сезона добирались до главного матча, но оба раза проигрывали.
Это будет либо норвежский «Мольде», либо польская «Легия».
Партнерский проект