Челси - Копенгаген, 13 марта: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

В первой встрече соперники оправдали наши ожидания относительно результативности - сыграла ставка ТБ 2.5. Есть все основания полагать, что и в этот раз команды порадуют болельщиков приятным количеством голов.

Датское первенство возобновилось после зимнего перерыва всего несколько недель назад. Игрокам «Копенгагена» не хватает игрового тонуса. Тренерский штаб совершил настоящий подвиг, сумев подготовить команду к стыковым матчам Лиги конференций, в которых был обыгран немецкий «Хайденхайм». Но ждать еще одного чуда от датской команды вряд ли приходится. В соперниках - главный фаворит турнира, да еще и играющий на своем поле.

Терять гостям нечего, так что отсиживаться в обороне датчане точно не станут. А это будет способствовать повышенной результативности. «Копенгаген» любит и умеет забивать, а его игроки уже успели продемонстрировать в ЛК свой характер. Но закладываемся в первую очередь не на снайперские способности нападающих гостей, а на контратаки «Челси», свободных зон для которых должно быть в избытке. Предположим, что совместными усилиями команды преодолеют планку в четыре гола. За такой вариант Winline предлагает интересный коэффициент.