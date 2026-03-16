Челси - ПСЖ, 17 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Во вторник, 17 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея гостит у клубного чемпиона мира. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на один из самых статусных матчей недели.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первый матч: 2:5
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|3
|5
|4
|18-17
|«ПСЖ»
|4
|5
|3
|17-18
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Челси»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|11.03.2026
|«ПСЖ»
5:2
«Челси»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Рексем»
2:4
«Челси»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Астон Вилла»
1:4
«Челси»
АПЛ
|01.03.2026
|«Арсенал»
2:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2026
|«ПСЖ»
5:2
«Челси»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«ПСЖ»
1:3
«Монако»
Лига 1
|28.02.2026
|«Гавр»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
|25.02.2026
|«ПСЖ»
2:2
«Монако»
Лига чемпионов
|21.02.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Мец»
Лига 1
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
Час все шло очень даже неплохо для «Челси» в первом матче в Париже. Англичане дважды сравнивали счет, но затем получили еще три мяча, которые превратили перспективные для них 2:2 практически в безнадежные 2:5. Сложно представить, чтобы действующий победитель Лиги чемпионов растратил такое преимущество в ответной встрече. Тем более что парижане уже в курсе, что соперник на такой номер способен и вряд ли допустят повторения финала Клубного ЧМ (3:0 в пользу лондонцев).
Так или иначе, у «Челси» нет другого выхода, кроме как идти вперед и пытаться выиграть. У гостей, соответственно, появится множество возможностей для встречных атак. Предпосылки к результативному футболу налицо. Полагаем, что голов в столице Англии будет достаточно много - не меньше трех.
В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 3 предлагается по котировке 1.63.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире суперматч в Лондоне покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Челси»: Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы)
«ПСЖ»: Руис, Нджанту (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Челси»
|ПСЖ
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|23. Чалоба
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|25. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|27. Густо
|2. Хакими
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстевао
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Андрей
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Полузащитник
|49. Гарначо
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|20. Педро
|14. Дуэ
|Нападающий
|Главный тренер
|Лиам Росеньор
|Луис Энрике
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» утроит номинал успешного пари на действующего победителя ЛЧ. Коэффициент на успех хозяев поля составляет 2.07, а на ничью - 4.30.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 8.10.
Коэффициент 1.42 на тотал больше 2.5 предвещает событийный в голевом плане матч в Лондоне.
Российский голкипер застолбил за собой место в основном составе и не дает Луису Энрике серьезных причин усомниться в ошибочности тренерского выбора.