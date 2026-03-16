Ведомости
Спорт

Рейтинг букмекеров

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Челси - ПСЖ, 17 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Обладатель трофея - уже одной ногой в четвертьфинале
Валентин Васильев

Во вторник, 17 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА. Действующий обладатель трофея гостит у клубного чемпиона мира. Рассказываем о предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров на один из самых статусных матчей недели. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси»  (Лондон, Англия) 

17.03.2026, Вт

23:00 МСК

 «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

П1 - 2.07

Х - 4.30

П2 - 3.00

Турнир:  Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первый матч: 2:5

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не определен

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»35418-17
«ПСЖ»45317-18

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Челси»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

11.03.2026«ПСЖ»

5:2

«Челси»

Лига чемпионов

07.03.2026«Рексем»

2:4

«Челси»

Кубок Англии

04.03.2026«Астон Вилла»

1:4

«Челси»

АПЛ

01.03.2026«Арсенал»

2:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2026«ПСЖ»

5:2

«Челси»

Лига чемпионов

06.03.2026«ПСЖ»

1:3

«Монако»

Лига 1

28.02.2026«Гавр»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

25.02.2026«ПСЖ»

2:2

«Монако»

Лига чемпионов

21.02.2026«ПСЖ»

3:0

«Мец»

Лига 1

Календарь и результаты матчей

Свернуть

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

Свернуть

Час все шло очень даже неплохо для «Челси» в первом матче в Париже. Англичане дважды сравнивали счет, но затем получили еще три мяча, которые превратили перспективные для них 2:2 практически в безнадежные 2:5. Сложно представить, чтобы действующий победитель Лиги чемпионов растратил такое преимущество в ответной встрече. Тем более что парижане уже в курсе, что соперник на такой номер способен и вряд ли допустят повторения финала Клубного ЧМ (3:0 в пользу лондонцев).

Так или иначе, у «Челси» нет другого выхода, кроме как идти вперед и пытаться выиграть. У гостей, соответственно, появится множество возможностей для встречных атак.  Предпосылки к результативному футболу налицо. Полагаем, что голов в столице Англии будет достаточно много - не меньше трех.

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал больше 3 предлагается по котировке 1.63.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире суперматч в Лондоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Уили, Колвилл, Гиттенс (все - травмы)

«ПСЖ»: Руис, Нджанту (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» -  «ПСЖ»:

Позиция«Челси»ПСЖПозиция
Вратарь1. Санчес39. СафоновВратарь
Защитник23. Чалоба51. ПачоЗащитник
Защитник24. Джеймс5. МаркиньосЗащитник
Защитник5. Бадьяшиль25. МендешЗащитник
Защитник27. Густо2. ХакимиЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо33.  Заир-ЭмериПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник41. Эстевао87. НевешПолузащитник
Полузащитник17. Андрей7. КварацхелияНападающий
Полузащитник49. Гарначо10. ДембелеНападающий
Нападающий20. Педро14. ДуэНападающий
Главный тренерЛиам РосеньорЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» утроит номинал успешного пари на действующего победителя ЛЧ. Коэффициент на успех хозяев поля составляет 2.07, а на ничью - 4.30. 

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Челси» - «ПСЖ»?

Самым вероятным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Этот вариант котируется за 8.10. 

Будет ли матч «Челси» - «ПСЖ» результативным?

Коэффициент 1.42 на тотал больше 2.5 предвещает событийный в голевом плане матч в Лондоне. 

Будет ли играть Сафонов?

Российский голкипер застолбил за собой место в основном составе и не дает Луису Энрике серьезных причин усомниться в ошибочности тренерского выбора. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer106 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer290 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё