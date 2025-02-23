Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
23 февраля 4:11ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Саутгемптон, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Опасная встреча с обитателем дна
Валентин Васильев

В последние дни зимы в английской Премьер-лиге играют практически в режиме нон-стоп. Не успел закончиться 26-й тур,  как начинается 27-й. К «Челси» в России исторически приковано повышенное внимание. Во вторник лондонский клуб, пока далекий от вершин АПЛ, сыграет дома с «Саутгемптоном». Анализируем линии легальных букмекеров на эту игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

25.02.2025, Вт

23:15 МСК

«Саутгемптон»

П1 - 1.23

Х - 6.80

П2 - 11.00

Турнир: английская Премьер-лига, 27й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»452526169-126
«Саутгемптон»262545126-169

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

14.02.025«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

08.02.025«Брайтон»

2:1

«Челси»

Кубок Англии

03.02.2025

«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

25.01.025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Саутгемптона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.025«Саутгемптон»

0:4

«Брайтон»

АПЛ

15.02.025«Саутгемптон»

1:3

«Борнмут»

АПЛ

08.02.025«Саутгемптон»

0:1

«Бернли»

Кубок Англии

01.02.2025

«Ипсвич»

1:2

«Саутгемптон»

АПЛ

25.01.025«Саутгемптон»

1:3

«Ньюкасл»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

По итогам субботних матчей обе команды остались на своих местах в турнирной таблице: «Челси» на шестом, «Саутгемптон» - на 20-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут26127744-3043
6. Челси26127748-3643
7. Астон Вилла27119739-4142
8. Ньюкасл25125842-3341
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

Свернуть

В последних результатах этих команд четко прослеживается любопытная тенденция. В пяти подряд матчах с участием лондонцев успех сопутствовал хозяевам поля. Правда, «Челси» в этой роли был лишь однажды - все четыре гостевых встречи он проиграл. А «Саутгемптона» ровно обратная ситуация: неизменно побеждают гости! Аутсайдер АПЛ четырежды уступил на своем поле (три матча чемпионата и один - Кубка) - зато вывез три очка из Ипсвича. Впрочем, ему это не очень помогло. Отставание от спасительного 17-го места в 13 очков выглядит практически непреодолимым.

Чем опасны такие игры для фаворитов, понятно. Снискать славу в любом случае не получится, но вот опозориться - проще простого. «Саутгемптону» нечего терять: в случае очередной неудачи никто разносить не станет. Но если вдруг совершат чудо в столице - превознесут. Учитывая семиматчевую пропускную серию «Челси» и «гостевой» тренд «Саутгемптона», рискнем поставить на обоюдное взятие ворот.

 Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В текстовом формате игру осветят электронные спортивные СМИ, в графическом - платформы букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)

«Саутгемптон»: Лаллана, Фрэзер, Стюарт, Харвуд-Беллис (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Саутгемптон»:

Позиция«Челси»«Саутгемптон»Позиция
Вратарь1. Санчес30. ПамсдейлВратарь
Защитник3. Кукурелья14. БриЗащитник
Защитник23. Чалоба35. БеднарекЗащитник
Защитник6. Колвилл8. СмоллбоунЗащитник
Защитник24. Джеймс2. Уолкер-ПитерсЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо34. ВелингтонЗащитник
Полузащитник 8. Фернандес26. УгочуквуПолузащитник 
Полузащитник20. Палмер7. АрибоПолузащитник
Нападающий19. Санчо18. ФернандешПолузащитник
Нападающий7. Нету29. ГренбекПолузащитник
Нападающий18. Нкунку32. ОнуачуНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаИван ЮричГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В БК Winline предсказуемо наблюдается пропасть между котировками на победу одной и другой стороны. Успех «Челси» идет в конторе за 1.23, а «Саутгемптона» - за 11.00. Коэффициент на ничью тоже выглядит внушительно - 6.80. 

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Челси» - «Саутгемптон»?

Если игра закончится со счетом 2:0 или 3:0, Winline умножит номинал пари на девять. По версии аналитиков, это наиболее вероятные исходы матча.  

Где бесплатно смотреть матч «Челси» - «Саутгемптон»?

Некоторые мобильные операторы предоставляют доступ к иностранным каналам, транслирующим АПЛ. На российском ТВ чемпионат Англии не показывают. 

Попадет ли «Челси» в Лигу чемпионов?

Шансы есть. Отставание лондонцев от третьей-четвертой позиции в АПЛ пока невелико.

Кто сейчас владеет «Челси»?

После завершения эры Романа Абрамовича клуб приобрел американский миллиардер Тодд Боули. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров