Челси - Саутгемптон, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последних результатах этих команд четко прослеживается любопытная тенденция. В пяти подряд матчах с участием лондонцев успех сопутствовал хозяевам поля. Правда, «Челси» в этой роли был лишь однажды - все четыре гостевых встречи он проиграл. А «Саутгемптона» ровно обратная ситуация: неизменно побеждают гости! Аутсайдер АПЛ четырежды уступил на своем поле (три матча чемпионата и один - Кубка) - зато вывез три очка из Ипсвича. Впрочем, ему это не очень помогло. Отставание от спасительного 17-го места в 13 очков выглядит практически непреодолимым.

Чем опасны такие игры для фаворитов, понятно. Снискать славу в любом случае не получится, но вот опозориться - проще простого. «Саутгемптону» нечего терять: в случае очередной неудачи никто разносить не станет. Но если вдруг совершат чудо в столице - превознесут. Учитывая семиматчевую пропускную серию «Челси» и «гостевой» тренд «Саутгемптона», рискнем поставить на обоюдное взятие ворот.

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