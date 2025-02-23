Челси - Саутгемптон, 25 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В последние дни зимы в английской Премьер-лиге играют практически в режиме нон-стоп. Не успел закончиться 26-й тур, как начинается 27-й. К «Челси» в России исторически приковано повышенное внимание. Во вторник лондонский клуб, пока далекий от вершин АПЛ, сыграет дома с «Саутгемптоном». Анализируем линии легальных букмекеров на эту игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
25.02.2025, Вт
23:15 МСК
«Саутгемптон»
|П1 - 1.23
Турнир: английская Премьер-лига, 27й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|45
|25
|26
|169-126
|«Саутгемптон»
|26
|25
|45
|126-169
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|14.02.025
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|08.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Челси»
Кубок Англии
03.02.2025
«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|25.01.025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Саутгемптона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.025
|«Саутгемптон»
0:4
«Брайтон»
АПЛ
|15.02.025
|«Саутгемптон»
1:3
«Борнмут»
АПЛ
|08.02.025
|«Саутгемптон»
0:1
«Бернли»
Кубок Англии
01.02.2025
«Ипсвич»
1:2
«Саутгемптон»
АПЛ
|25.01.025
|«Саутгемптон»
1:3
«Ньюкасл»
АПЛ
По итогам субботних матчей обе команды остались на своих местах в турнирной таблице: «Челси» на шестом, «Саутгемптон» - на 20-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|6. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|7. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|8. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
В последних результатах этих команд четко прослеживается любопытная тенденция. В пяти подряд матчах с участием лондонцев успех сопутствовал хозяевам поля. Правда, «Челси» в этой роли был лишь однажды - все четыре гостевых встречи он проиграл. А «Саутгемптона» ровно обратная ситуация: неизменно побеждают гости! Аутсайдер АПЛ четырежды уступил на своем поле (три матча чемпионата и один - Кубка) - зато вывез три очка из Ипсвича. Впрочем, ему это не очень помогло. Отставание от спасительного 17-го места в 13 очков выглядит практически непреодолимым.
Чем опасны такие игры для фаворитов, понятно. Снискать славу в любом случае не получится, но вот опозориться - проще простого. «Саутгемптону» нечего терять: в случае очередной неудачи никто разносить не станет. Но если вдруг совершат чудо в столице - превознесут. Учитывая семиматчевую пропускную серию «Челси» и «гостевой» тренд «Саутгемптона», рискнем поставить на обоюдное взятие ворот.
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|-
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|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Челси»: Мадуэке, Келлимэн, Бадьяшиль, Фофана, Джексон, Лавиа, Гуйю (все - травма)
«Саутгемптон»: Лаллана, Фрэзер, Стюарт, Харвуд-Беллис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Саутгемптон»:
|Позиция
|«Челси»
|«Саутгемптон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|30. Памсдейл
|Вратарь
|Защитник
|3. Кукурелья
|14. Бри
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|35. Беднарек
|Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
|8. Смоллбоун
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|2. Уолкер-Питерс
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|34. Велингтон
|Защитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|26. Угочукву
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|7. Арибо
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Санчо
|18. Фернандеш
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нету
|29. Гренбек
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Нкунку
|32. Онуачу
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Иван Юрич
|Главный тренер
В БК Winline предсказуемо наблюдается пропасть между котировками на победу одной и другой стороны. Успех «Челси» идет в конторе за 1.23, а «Саутгемптона» - за 11.00. Коэффициент на ничью тоже выглядит внушительно - 6.80.
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Если игра закончится со счетом 2:0 или 3:0, Winline умножит номинал пари на девять. По версии аналитиков, это наиболее вероятные исходы матча.
Некоторые мобильные операторы предоставляют доступ к иностранным каналам, транслирующим АПЛ. На российском ТВ чемпионат Англии не показывают.
Шансы есть. Отставание лондонцев от третьей-четвертой позиции в АПЛ пока невелико.
После завершения эры Романа Абрамовича клуб приобрел американский миллиардер Тодд Боули.
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