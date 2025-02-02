Челси — Вест Хэм, 3 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

И сегодняшняя форма соперников, и статистика их личных встреч уверяют в том, что в лондонском дерби непременно должны победить хозяева «Стэмфорд Бридж». Подтверждает эту догадку и весьма скромный коэффициент букмекеров, которым оценена вероятность победы «синих». Единственным козырем «молотобойцев» в предстоящей встрече может стать психологическая расслабленность. «Вест Хэм» в текущем сезоне не поборется за путевки в еврокубки, но и вылет команде Хулена Лопетеги не грозит. Так что гости имеют право сыграть дерзко и в удовольствие, не особо заботясь о цифрах на табло.

Исход матча почти не вызывает сомнений. Главным вопросом является то, насколько уверенно «Челси» одержит победу. У «синих» одна из самых результативных линий нападения в АПЛ, а чаще «молотобойцев» в лиге пропускают только команды из зоны вылета. Матч вполне может получиться очень результативным, а хозяева поля должны побеждать с запасом. Ставим на выигрыш «Челси» с форой.