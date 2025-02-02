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2 февраля 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси — Вест Хэм, 3 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Энцо Марески продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

В понедельник, 3 февраля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Челси» и «Вест Хэм». «Молотобойцы» застряли в нижней части турнирной таблицы АПЛ и серьезных задач во второй половине сезона не решают. «Синие» продолжают сражаться за место в квартете сильнейших.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

03.02.2025, Пн

23:00 МСК

«Вест Хэм» (Лондон)

П1 - 1.35

Х - 5.60

П2 - 7.60

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

Судьи: Стюарт Атвелл

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»944454309-234
«Вест Хэм»544494234-309

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.025«Манчестер Сити»3:1«Челси»АПЛ

20.01.2025

«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.01.2025

«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

11.01.2025

«Челси»

5:0

«Моркам»

Кубок Англии

04.01.2025

«Кристал Пэлас»

1:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Астон Вилла»1:1«Вест Хэм»АПЛ
18.01.2025«Вест Хэм»0:2«Кристал Пэлас»АПЛ
14.01.2025«Вест Хэм»3:2«Фулхэм»АПЛ
10.01.2025«Астон Вилла»2:1«Вест Хэм»Кубок Англии
04.01.2025«Манчестер Сити»4:1«Вест Хэм»АПЛ

Последние пять матчей «Челси» и «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2024«Вест Хэм»0:3«Челси»АПЛ
05.05.2024«Челси»5:0«Вест Хэм»АПЛ
20.08.2023 «Вест Хэм»3:1«Челси»АПЛ
11.02.2023 «Вест Хэм»1:1  «Челси»АПЛ
03.09.2022 «Челси»2:1 «Вест Хэм»АПЛ 

Турнирное положение

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После 23-х туров «Челси» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Вест Хэм» - 14-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль23175156-2156
2. Арсенал23138244-2147
3. Ноттингем24145540-2747
4. Манчестер Сити23125647-3041
5. Ньюкасл24125742-2941
6. Челси23117545-3040
7. Борнмут24117641-2840
8. Астон Вилла24107734-3737
9. Фулхэм2499636-3236
10. Брайтон24810635-3834
11. Брентфорд23941042-4031
12. Манчестер Юнайтед23851028-3229
13. Кристал Пэлас2369826-3027
14. Вест Хэм23761028-4427
15. Эвертон2368923-2826
16. Тоттенхэм23731346-3724
17. Вулверхэмптон24541534-5219
18. Лестер24451525-5317
19. Ипсвич24371422-4916
20. Саутгемптон24231918-549

Прогноз на матч

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И сегодняшняя форма соперников, и статистика их личных встреч уверяют в том, что в лондонском дерби непременно должны победить хозяева «Стэмфорд Бридж». Подтверждает эту догадку и весьма скромный коэффициент букмекеров, которым оценена вероятность победы «синих». Единственным козырем «молотобойцев» в предстоящей встрече может стать психологическая расслабленность. «Вест Хэм» в текущем сезоне не поборется за путевки в еврокубки, но и вылет команде Хулена Лопетеги не грозит. Так что гости имеют право сыграть дерзко и в удовольствие, не особо заботясь о цифрах на табло.

Исход матча почти не вызывает сомнений. Главным вопросом является то, насколько уверенно «Челси» одержит победу. У «синих» одна из самых результативных линий нападения в АПЛ, а чаще «молотобойцев» в лиге пропускают только команды из зоны вылета. Матч вполне может получиться очень результативным, а хозяева поля должны побеждать с запасом. Ставим на выигрыш «Челси» с форой.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на официальных сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Келлиман, Лавиа (все - травма)

«Вест Хэм»: Антонио, Фюллькруг, Тодибо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:

Позиция«Челси»«Вест Хэм»Позиция
Вратарь12. Йоргенсен23. АреолаВратарь
Защитник3. Кукурелья15. МапвропаносЗащитник
Защитник23. Чалоба26. КилманЗащитник
Защитник6. Колвилл3. КрессуэллЗащитник
Защитник24. Джеймс29. Ван-БиссакаЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо33. ПалмиериЗащитник
Полузащитник 8. Фернандес19. АльваресПолузащитник 
Полузащитник20. Палмер4. СолерПолузащитник
Нападающий19. Санчо14. КудусПолузащитник
Нападающий11. Мадуэке28. СоучекПолузащитник
Нападающий15. Джексон18. ИнгсНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаХулен ЛопетегиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают очевидным фаворитом встречи «Челси», предлагая за победу «синих» коэффициент 1.35. Котировки на победу гостей составляют 7.60. Заключить пари на ничью можно за 5.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Челси» «Вест Хэм»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (9.00) предлагается за победу «Челси» 1:1. Выигрыш «синих» со счетом 2:1 котируется за 9.50. На победу хозяев «Стэмфорд Бридж» со четом 3:0 или 3:1 можно поставить с кэфом 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Челси» «Вест Хэм»?

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» — 1.20

«Арсенал» — 5.50

«Манчестер Сити» — 20.00

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