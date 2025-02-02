Челси — Вест Хэм, 3 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В понедельник, 3 февраля, в заключительном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Челси» и «Вест Хэм». «Молотобойцы» застряли в нижней части турнирной таблицы АПЛ и серьезных задач во второй половине сезона не решают. «Синие» продолжают сражаться за место в квартете сильнейших.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
03.02.2025, Пн
23:00 МСК
«Вест Хэм» (Лондон)
|П1 - 1.35
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Судьи: Стюарт Атвелл
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|94
|44
|54
|309-234
|«Вест Хэм»
|54
|44
|94
|234-309
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.025
|«Манчестер Сити»
|3:1
|«Челси»
|АПЛ
20.01.2025
«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
14.01.2025
«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
11.01.2025
«Челси»
5:0
«Моркам»
Кубок Англии
04.01.2025
«Кристал Пэлас»
1:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Астон Вилла»
|1:1
|«Вест Хэм»
|АПЛ
|18.01.2025
|«Вест Хэм»
|0:2
|«Кристал Пэлас»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Вест Хэм»
|3:2
|«Фулхэм»
|АПЛ
|10.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Вест Хэм»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Манчестер Сити»
|4:1
|«Вест Хэм»
|АПЛ
Последние пять матчей «Челси» и «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2024
|«Вест Хэм»
|0:3
|«Челси»
|АПЛ
|05.05.2024
|«Челси»
|5:0
|«Вест Хэм»
|АПЛ
|20.08.2023
|«Вест Хэм»
|3:1
|«Челси»
|АПЛ
|11.02.2023
|«Вест Хэм»
|1:1
|«Челси»
|АПЛ
|03.09.2022
|«Челси»
|2:1
|«Вест Хэм»
|АПЛ
После 23-х туров «Челси» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, а «Вест Хэм» - 14-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|23
|17
|5
|1
|56-21
|56
|2. Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3. Ноттингем
|24
|14
|5
|5
|40-27
|47
|4. Манчестер Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5. Ньюкасл
|24
|12
|5
|7
|42-29
|41
|6. Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7. Борнмут
|24
|11
|7
|6
|41-28
|40
|8. Астон Вилла
|24
|10
|7
|7
|34-37
|37
|9. Фулхэм
|24
|9
|9
|6
|36-32
|36
|10. Брайтон
|24
|8
|10
|6
|35-38
|34
|11. Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12. Манчестер Юнайтед
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13. Кристал Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14. Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15. Эвертон
|23
|6
|8
|9
|23-28
|26
|16. Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|17. Вулверхэмптон
|24
|5
|4
|15
|34-52
|19
|18. Лестер
|24
|4
|5
|15
|25-53
|17
|19. Ипсвич
|24
|3
|7
|14
|22-49
|16
|20. Саутгемптон
|24
|2
|3
|19
|18-54
|9
И сегодняшняя форма соперников, и статистика их личных встреч уверяют в том, что в лондонском дерби непременно должны победить хозяева «Стэмфорд Бридж». Подтверждает эту догадку и весьма скромный коэффициент букмекеров, которым оценена вероятность победы «синих». Единственным козырем «молотобойцев» в предстоящей встрече может стать психологическая расслабленность. «Вест Хэм» в текущем сезоне не поборется за путевки в еврокубки, но и вылет команде Хулена Лопетеги не грозит. Так что гости имеют право сыграть дерзко и в удовольствие, не особо заботясь о цифрах на табло.
Исход матча почти не вызывает сомнений. Главным вопросом является то, насколько уверенно «Челси» одержит победу. У «синих» одна из самых результативных линий нападения в АПЛ, а чаще «молотобойцев» в лиге пропускают только команды из зоны вылета. Матч вполне может получиться очень результативным, а хозяева поля должны побеждать с запасом. Ставим на выигрыш «Челси» с форой.
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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на официальных сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Келлиман, Лавиа (все - травма)
«Вест Хэм»: Антонио, Фюллькруг, Тодибо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:
|Позиция
|«Челси»
|«Вест Хэм»
|Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|23. Ареола
|Вратарь
|Защитник
|3. Кукурелья
|15. Мапвропанос
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|26. Килман
|Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
|3. Крессуэлл
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|29. Ван-Биссака
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|33. Палмиери
|Защитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|19. Альварес
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Палмер
|4. Солер
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Санчо
|14. Кудус
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мадуэке
|28. Соучек
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Джексон
|18. Ингс
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Хулен Лопетеги
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают очевидным фаворитом встречи «Челси», предлагая за победу «синих» коэффициент 1.35. Котировки на победу гостей составляют 7.60. Заключить пари на ничью можно за 5.60.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (9.00) предлагается за победу «Челси» 1:1. Выигрыш «синих» со счетом 2:1 котируется за 9.50. На победу хозяев «Стэмфорд Бридж» со четом 3:0 или 3:1 можно поставить с кэфом 9.50.
Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» — 1.20
«Арсенал» — 5.50
«Манчестер Сити» — 20.00
Партнерский проект