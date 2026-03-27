Черноморец - Ротор, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Парфенов в 2026-м не проигрывает
Валентин Васильев

В 26-м туре Лиги PARI по футболу намечается жаркое южное дерби. В гости к «Черноморцу» едет «Ротор». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

29.03.2026, Вс

16:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.90

Х - 2.95

П2 - 2.50

Турнир: Лига PARI, 26-й тур

Стадион: «Центральный»  (Новороссийск)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец» 8121536-58
«Ротор»1512858-36

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«КАМАЗ»

3:1

«Черноморец» 

Лига PARI

14.03.2026«Факел»

0:0

«Черноморец» 

Лига PARI

07.03.2026«Черноморец» 

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

01.03.2026«Черноморец» 

0:2

«Торпедо»

Лига PARI

20.02.2026«Родина»

0:0

«Черноморец» 

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Ротор»

1:0

«Факел»

Лига PARI

14.03.2026«КАМАЗ»

1:1

«Ротор»

Лига PARI

09.03.2026«Ротор»

1:1

«Урал»

Лига PARI

28.02.2026«Спартак» Кс

1:1

«Ротор»

Лига PARI

18.02.2026«Ротор»

1:3

«Волга»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После 25 туров обе команды не могут быть полностью довольны своим турнирным положением, и особенно - «Черноморец». Двухочковое расстояние до зоны вылета не может не нервировать футболистов, их тренеров и болельщиков из Новороссийска.

МестоКомандаИВНПМячиО
1Факел24164430-1252
2Родина251210339-2146
3Урал25136635-2445
4Спартак 25911536-3038
5КАМАЗ25910641-2837
6Челябинск25910633-2637
7Ротор2599728-2036
8Нефтехимик24810630-2734
9СКА Хабаровск2589827-3033
10Арсенал 25711733-3032
11Енисей25710821-2931
12Шинник25710822-2331
13Торпедо М25861123-3130
14Черноморец25771129-3228
15Волга 25761229-3927
16Уфа25681128-3326
17Чайка25371523-5316
18Сокол252101310-2916

Прогноз на матч

В этом сезоне два представителя юга решают диаметрально противоположные задачи: «Ротор» - взлететь в РПЛ, «Черноморец» - не вылететь из Лиги PARI. При идеальных раскладах волгоградцы даже могут побороться за прямой выход в высший дивизион, но и место в стыковой зоне, надо полагать, их вполне устроит, учитывая количество потерь в первой части сезона. Ближайшим ориентиром для них служит четвертая ступенька, занимаемая сейчас «Спартаком» из Костромы. Так вот от нее волжан отделяет всего два очка! 

Интересно, что три первых официальных матча 2026 года команда Дмитрия Парфенова завершила одинаково по счету - 1:1 со «Спартаком», «Уралом» и «КАМАЗом». А первую победу после рестарта волжане одержали над единоличным лидером сезона! Гол Эльдарушева принес «Ротору» драгоценные три очка в противостоянии с «Факелом».

Обратите внимание: все эти матчи «Ротора» были «низовыми». Думается, и в Новороссийске Парфенов постарается сработать прагматично, на результат. Ему сейчас не столько «спартаковские» красивости в игре нужны, сколько очки. 

Исходя из этого, выбираем комбинированный прогноз на матч:  «Ротор» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5.  В PARI такая связка идет за 1.92.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Новороссийске покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Черноморец»: нет

«Ротор»: Плотников (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.90, гостей - за 2.50. На ничью предлагается поставить за 2..95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Матч «Черноморец» - «Ротор» будет результативным?

Аналитики не ждут много голов в Новороссийске. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.42.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Черноморец» - «Ротор»?

Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.

Где купить билет на матч «Черноморец» - «Ротор»?

Билеты на футбол в Новороссийске минимальной стоимостью от 400 рублей распространяют различные билетные сервисы.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё