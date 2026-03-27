Черноморец - Ротор, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В этом сезоне два представителя юга решают диаметрально противоположные задачи: «Ротор» - взлететь в РПЛ, «Черноморец» - не вылететь из Лиги PARI. При идеальных раскладах волгоградцы даже могут побороться за прямой выход в высший дивизион, но и место в стыковой зоне, надо полагать, их вполне устроит, учитывая количество потерь в первой части сезона. Ближайшим ориентиром для них служит четвертая ступенька, занимаемая сейчас «Спартаком» из Костромы. Так вот от нее волжан отделяет всего два очка!

Интересно, что три первых официальных матча 2026 года команда Дмитрия Парфенова завершила одинаково по счету - 1:1 со «Спартаком», «Уралом» и «КАМАЗом». А первую победу после рестарта волжане одержали над единоличным лидером сезона! Гол Эльдарушева принес «Ротору» драгоценные три очка в противостоянии с «Факелом».

Обратите внимание: все эти матчи «Ротора» были «низовыми». Думается, и в Новороссийске Парфенов постарается сработать прагматично, на результат. Ему сейчас не столько «спартаковские» красивости в игре нужны, сколько очки.

Исходя из этого, выбираем комбинированный прогноз на матч: «Ротор» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5. В PARI такая связка идет за 1.92.