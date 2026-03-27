Черноморец - Ротор, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В 26-м туре Лиги PARI по футболу намечается жаркое южное дерби. В гости к «Черноморцу» едет «Ротор». Изучаем предложения легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для ставки.
Турнир: Лига PARI, 26-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|8
|12
|15
|36-58
|«Ротор»
|15
|12
|8
|58-36
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«КАМАЗ»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|14.03.2026
|«Факел»
0:0
«Черноморец»
Лига PARI
|07.03.2026
|«Черноморец»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|01.03.2026
|«Черноморец»
0:2
«Торпедо»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Родина»
0:0
«Черноморец»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Ротор»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|14.03.2026
|«КАМАЗ»
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Ротор»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|28.02.2026
|«Спартак» Кс
1:1
«Ротор»
Лига PARI
|18.02.2026
|«Ротор»
1:3
«Волга»
Товарищеский матч
После 25 туров обе команды не могут быть полностью довольны своим турнирным положением, и особенно - «Черноморец». Двухочковое расстояние до зоны вылета не может не нервировать футболистов, их тренеров и болельщиков из Новороссийска.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Факел
|24
|16
|4
|4
|30-12
|52
|2
|Родина
|25
|12
|10
|3
|39-21
|46
|3
|Урал
|25
|13
|6
|6
|35-24
|45
|4
|Спартак
|25
|9
|11
|5
|36-30
|38
|5
|КАМАЗ
|25
|9
|10
|6
|41-28
|37
|6
|Челябинск
|25
|9
|10
|6
|33-26
|37
|7
|Ротор
|25
|9
|9
|7
|28-20
|36
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|10
|6
|30-27
|34
|9
|СКА Хабаровск
|25
|8
|9
|8
|27-30
|33
|10
|Арсенал
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|11
|Енисей
|25
|7
|10
|8
|21-29
|31
|12
|Шинник
|25
|7
|10
|8
|22-23
|31
|13
|Торпедо М
|25
|8
|6
|11
|23-31
|30
|14
|Черноморец
|25
|7
|7
|11
|29-32
|28
|15
|Волга
|25
|7
|6
|12
|29-39
|27
|16
|Уфа
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|17
|Чайка
|25
|3
|7
|15
|23-53
|16
|18
|Сокол
|25
|2
|10
|13
|10-29
|16
В этом сезоне два представителя юга решают диаметрально противоположные задачи: «Ротор» - взлететь в РПЛ, «Черноморец» - не вылететь из Лиги PARI. При идеальных раскладах волгоградцы даже могут побороться за прямой выход в высший дивизион, но и место в стыковой зоне, надо полагать, их вполне устроит, учитывая количество потерь в первой части сезона. Ближайшим ориентиром для них служит четвертая ступенька, занимаемая сейчас «Спартаком» из Костромы. Так вот от нее волжан отделяет всего два очка!
Интересно, что три первых официальных матча 2026 года команда Дмитрия Парфенова завершила одинаково по счету - 1:1 со «Спартаком», «Уралом» и «КАМАЗом». А первую победу после рестарта волжане одержали над единоличным лидером сезона! Гол Эльдарушева принес «Ротору» драгоценные три очка в противостоянии с «Факелом».
Обратите внимание: все эти матчи «Ротора» были «низовыми». Думается, и в Новороссийске Парфенов постарается сработать прагматично, на результат. Ему сейчас не столько «спартаковские» красивости в игре нужны, сколько очки.
Исходя из этого, выбираем комбинированный прогноз на матч: «Ротор» не проиграет при общем количестве голов меньше 2.5. В PARI такая связка идет за 1.92.
В прямом эфире игру в Новороссийске покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: нет
«Ротор»: Плотников (травма)
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 2.90, гостей - за 2.50. На ничью предлагается поставить за 2..95.
Аналитики не ждут много голов в Новороссийске. Тотал меньше 2.5 котируется за 1.42.
Букмекерская контора PARI проведет трансляцию матча на своем сайте.
Билеты на футбол в Новороссийске минимальной стоимостью от 400 рублей распространяют различные билетные сервисы.