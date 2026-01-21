Ведомости
Франсиско Черундоло – Андрей Рублев, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Аргентинец ведет в личных встречах
Валентин Васильев

В пятницу, 23 января, россиянин Андрей Рублев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026. Оба игрока относительно спокойно прошли первые два раунда. Кто сумеет получить путевку во вторую неделю турнира?

Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Франсиско Черундоло (27 лет, 21-я ракетка мира, 18-й номер посева)

  • 1-й круг: Чжичжэнь Чжан (Китай) – 6:3, 7:6, 6:3
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:2, 6:1

Андрей Рублев (28 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)

  • 1-й круг: Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Джейми Фария (Португалия) – 6:4, 6:3, 4:6, 7:5

Победитель этого матча выходит на сильнейшего в паре Александр Зверев – Кэмерон Норри.

Франсиско Черундоло

Победитель трех турниров ATP в одиночном разряде. Аргентинец специализируется на грунте, однако за последние годы существенно прибавил в игре на твердых покрытиях. Черундоло уже повторил свой лучший результат на Australian Open, дойдя до третьего круга.

Андрей Рублев

В ходе карьеры завоевал 17 титулов ATP в одиночном разряде. В прошлом сезоне Рублев выиграл всего один турнир, став лучшим на «пятисотнике» в Дохе. В рамках Открытого чемпионата Австралии он трижды доходил до четвертьфинальной стадии. В минувшей кампании Рублев вылетел на самом старте, потерпев поражение от бразильской звезды Жоао Фонсеки.

Личные встречи

Теннисисты четырежды пересекались на корте в официальных матчах - Черундоло ведет со счетом 3:1. В июле 2023-го Рублев одержал единственную победу над соперником в полуфинале грунтового турнира в Бастаде.

Ставки на исход

Эксперты PARI ведут Рублева небольшим фаворитом матча - 1,67. Коэффициент на проход аргентинца составляет 2,20.

Ставки на тоталы

БК PARI не сомневается, что встреча затянется минимум на три плотных сета, установив минимальный тотал для ставки 36,5 геймов.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЧерундолоПобеда РублеваТБ (36,5)ТМ (36,5)
PARI2,201,671,552,30

Прогноз и ставка

Рублев провел неплохой матч с Фарией: здорово шла подача, форхенд не подводил в ключевые моменты, да и работа ног была на высоком уровне. Тем не менее, португалец периодически заставлял проваливаться Андрея в глубокую оборону, из которой не всегда получалось выходить.

Черундоло справился с задачей по защиту очков за прошлогодний выход в третий круг. Аргентинец без особого труда одолел Чжана и Джумхура, выиграв в каждом матче под 80% очков на первой подаче. Отметим, что Франсиско суммарно допустил лишь пять брейк-пойнтов за две встречи.

На первый план в предстоящем матче выйдет физическая готовность игроков — у обоих она на высоком уровне. Учитывая сложную историю противостояния Рублева с Черундоло, есть все предпосылки для долгого и упорного матча. Ставим на ТБ (39,5) за коэффициент 1,87.

