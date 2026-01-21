Франсиско Черундоло – Андрей Рублев, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Рублев провел неплохой матч с Фарией: здорово шла подача, форхенд не подводил в ключевые моменты, да и работа ног была на высоком уровне. Тем не менее, португалец периодически заставлял проваливаться Андрея в глубокую оборону, из которой не всегда получалось выходить.

Черундоло справился с задачей по защиту очков за прошлогодний выход в третий круг. Аргентинец без особого труда одолел Чжана и Джумхура, выиграв в каждом матче под 80% очков на первой подаче. Отметим, что Франсиско суммарно допустил лишь пять брейк-пойнтов за две встречи.

На первый план в предстоящем матче выйдет физическая готовность игроков — у обоих она на высоком уровне. Учитывая сложную историю противостояния Рублева с Черундоло, есть все предпосылки для долгого и упорного матча. Ставим на ТБ (39,5) за коэффициент 1,87.