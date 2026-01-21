Франсиско Черундоло – Андрей Рублев, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
В пятницу, 23 января, россиянин Андрей Рублев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026. Оба игрока относительно спокойно прошли первые два раунда. Кто сумеет получить путевку во вторую неделю турнира?
Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Мельбурн Парк, Корт имени Маргарет Корт (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Франсиско Черундоло (27 лет, 21-я ракетка мира, 18-й номер посева)
Андрей Рублев (28 лет, 14-я ракетка мира, 13-й номер посева)
Победитель этого матча выходит на сильнейшего в паре Александр Зверев – Кэмерон Норри.
Победитель трех турниров ATP в одиночном разряде. Аргентинец специализируется на грунте, однако за последние годы существенно прибавил в игре на твердых покрытиях. Черундоло уже повторил свой лучший результат на Australian Open, дойдя до третьего круга.
В ходе карьеры завоевал 17 титулов ATP в одиночном разряде. В прошлом сезоне Рублев выиграл всего один турнир, став лучшим на «пятисотнике» в Дохе. В рамках Открытого чемпионата Австралии он трижды доходил до четвертьфинальной стадии. В минувшей кампании Рублев вылетел на самом старте, потерпев поражение от бразильской звезды Жоао Фонсеки.
Теннисисты четырежды пересекались на корте в официальных матчах - Черундоло ведет со счетом 3:1. В июле 2023-го Рублев одержал единственную победу над соперником в полуфинале грунтового турнира в Бастаде.
Эксперты PARI ведут Рублева небольшим фаворитом матча - 1,67. Коэффициент на проход аргентинца составляет 2,20.
БК PARI не сомневается, что встреча затянется минимум на три плотных сета, установив минимальный тотал для ставки 36,5 геймов.
Рублев провел неплохой матч с Фарией: здорово шла подача, форхенд не подводил в ключевые моменты, да и работа ног была на высоком уровне. Тем не менее, португалец периодически заставлял проваливаться Андрея в глубокую оборону, из которой не всегда получалось выходить.
Черундоло справился с задачей по защиту очков за прошлогодний выход в третий круг. Аргентинец без особого труда одолел Чжана и Джумхура, выиграв в каждом матче под 80% очков на первой подаче. Отметим, что Франсиско суммарно допустил лишь пять брейк-пойнтов за две встречи.
На первый план в предстоящем матче выйдет физическая готовность игроков — у обоих она на высоком уровне. Учитывая сложную историю противостояния Рублева с Черундоло, есть все предпосылки для долгого и упорного матча. Ставим на ТБ (39,5) за коэффициент 1,87.