Майя Хвалиньская – Мирра Андреева, 6 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

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Полька Майя Хвалиньская пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию и стала второй в истории теннису, кому удалось этого добиться на турнире «Большого шлема». Прошлое такое достижение оформила Эмма Радукану, в итоге выигравшая US Open в 2021 г. Сумеет ли Хвалиньская повторить рекорд британки? Помешать этому попробует юная российская звезда Мирра Андреева.
Дата / Время: 06.06.2026, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Майя Хвалиньская (24 года, 114-я ракетка мира)
Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 35 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом розыгрыше вылетела в четвертьфинале.
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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,26 на её победу и 3,90 на успех польки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не более двух десятков геймов. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).
Грандиозный турнир для обеих. Но для Хвалиньской – настоящая сказка. Её участие уж точно не мог предсказать никто. Игровой стиль польки в сочетании с физическими кондициями идеально лег на довольно медленные грунтовые корты «Ролан Гаррос». Она демонстрирует образцовую работу ног и очень уверенно действует в защите. А в атаке победительница квалификации показывает нестандартную геометрию – порой весьма хаотичную, но зато непредсказуемую.
Но Андреева, пожалуй, на пути к финалу обыграла представительниц всех стилей. Последняя победа над Костюк стала своего рода «вишенкой на торте» – россиянка идеально проявила себя и тактически, и физически, а заодно обернула погодные условия в свою пользу. Трудно представить, что после такого Андреева отдаст титул, но на нынешнем турнире надо быть готовыми ко всему – особенно в случае с Хвалиньской.
Впрочем, россиянка в любом случае гораздо стабильнее и опытнее – несмотря на разницу в возрасте. Её стиль универсальнее, чем у польки. Вдобавок есть потенциальный козырь в виде подачи – в последних матчах она у Андреевой работала особенно хорошо, тогда как Хвалиньская не может похвастать надежным и силовым вводом мяча.
Резюмируя, согласимся с раскладом от букмекеров. Но разгром по умолчанию точно не ждем. Рисковать в любом случае придется, поэтому попробуем в ожидании интриги заиграть ТБ (18,5).