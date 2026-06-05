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ГлавнаяПрогнозыМайя Хвалиньская – Мирра Андреева, 6 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Майя Хвалиньская – Мирра Андреева, 6 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Обновлено:
Развязка удивительного турнира
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Майя Хвалиньская
  • Мирра Андреева
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Полька Майя Хвалиньская пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию и стала второй в истории теннису, кому удалось этого добиться на турнире «Большого шлема». Прошлое такое достижение оформила Эмма Радукану, в итоге выигравшая US Open в 2021 г. Сумеет ли Хвалиньская повторить рекорд британки? Помешать этому попробует юная российская звезда Мирра Андреева.

Дата / Время: 06.06.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

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Майя Хвалиньская (24 года, 114-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:4, 6:0
  • 2-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 23) – 6:4, 6:0
  • 3-й круг: Мария Саккари (Греция) – 1:6, 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Анна Калинская (Россия, 22) – 7:6 (7:3), 6:3
  • 1/2 финала: Диана Шнайдер (Россия, 25) – 7:6 (7:4), 6:4

Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Фиона Ферро (Франция) – 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Марина Бассольс Рибера (Испания) – 3:6, 6:1, 6:1
  • 3-й круг: Мари Боузкова (Чехия, 27) – 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Сорана Кырстя (Румыния, 18) – 6:0, 6:3
  • 1/2 финала: Марта Костюк (Украина, 15) – 6:1, 6:3

Майя Хвалиньская

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Не брала титулов на уровне WTA и не поднималась выше 113-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на хардовом турнире в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем раунде квалификации. Всего в 2026 г. одержала 26 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» впервые выступает в основной сетке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 35 побед при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом розыгрыше вылетела в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,26 на её победу и 3,90 на успех польки.

Ставки на тоталы

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Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не более двух десятков геймов. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ХвалиньскойПобеда АндреевойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE3,901,261,841,96

Прогноз и ставка

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Грандиозный турнир для обеих. Но для Хвалиньской – настоящая сказка. Её участие уж точно не мог предсказать никто. Игровой стиль польки в сочетании с физическими кондициями идеально лег на довольно медленные грунтовые корты «Ролан Гаррос». Она демонстрирует образцовую работу ног и очень уверенно действует в защите. А в атаке победительница квалификации показывает нестандартную геометрию – порой весьма хаотичную, но зато непредсказуемую.

Но Андреева, пожалуй, на пути к финалу обыграла представительниц всех стилей. Последняя победа над Костюк стала своего рода «вишенкой на торте» – россиянка идеально проявила себя и тактически, и физически, а заодно обернула погодные условия в свою пользу. Трудно представить, что после такого Андреева отдаст титул, но на нынешнем турнире надо быть готовыми ко всему – особенно в случае с Хвалиньской.

Впрочем, россиянка в любом случае гораздо стабильнее и опытнее – несмотря на разницу в возрасте. Её стиль универсальнее, чем у польки. Вдобавок есть потенциальный козырь в виде подачи – в последних матчах она у Андреевой работала особенно хорошо, тогда как Хвалиньская не может похвастать надежным и силовым вводом мяча.

Резюмируя, согласимся с раскладом от букмекеров. Но разгром по умолчанию точно не ждем. Рисковать в любом случае придется, поэтому попробуем в ожидании интриги заиграть ТБ (18,5).

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