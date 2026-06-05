Майя Хвалиньская – Мирра Андреева, 6 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Грандиозный турнир для обеих. Но для Хвалиньской – настоящая сказка. Её участие уж точно не мог предсказать никто. Игровой стиль польки в сочетании с физическими кондициями идеально лег на довольно медленные грунтовые корты «Ролан Гаррос». Она демонстрирует образцовую работу ног и очень уверенно действует в защите. А в атаке победительница квалификации показывает нестандартную геометрию – порой весьма хаотичную, но зато непредсказуемую.

Но Андреева, пожалуй, на пути к финалу обыграла представительниц всех стилей. Последняя победа над Костюк стала своего рода «вишенкой на торте» – россиянка идеально проявила себя и тактически, и физически, а заодно обернула погодные условия в свою пользу. Трудно представить, что после такого Андреева отдаст титул, но на нынешнем турнире надо быть готовыми ко всему – особенно в случае с Хвалиньской.

Впрочем, россиянка в любом случае гораздо стабильнее и опытнее – несмотря на разницу в возрасте. Её стиль универсальнее, чем у польки. Вдобавок есть потенциальный козырь в виде подачи – в последних матчах она у Андреевой работала особенно хорошо, тогда как Хвалиньская не может похвастать надежным и силовым вводом мяча.

Резюмируя, согласимся с раскладом от букмекеров. Но разгром по умолчанию точно не ждем. Рисковать в любом случае придется, поэтому попробуем в ожидании интриги заиграть ТБ (18,5).