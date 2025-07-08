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7 июля 16:59ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Флавио Коболли — Новак Джокович, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Джокович идет к 25-й победе на турнирах Большого шлема
Руслан Ипполитов

9 июля в четвертьфинале мужского одиночного разряда Уимблдона за путевку в полуфинал поспорят Флавио Коболли и Новак Джокович. Рекордсмен мирового тенниса по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема будет экзаменовать молодого итальянца, уже перевыполнившего собственные планы. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 08.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Флавио Коболли (23 года, 24-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Бейбит Жукаев (Казахстан, 230) — 6:3, 7:6, 6:1
  • 2-й круг: Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, 338) — 6:1, 7:6, 6:2
  • 3-й круг: Якуб Меншиг (Чехия, 19) — 6:2, 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Марин Чилич (Хорватия, 104) — 6:4, 6:4, 6:7, 7:6

Новак Джокович (38 лет, 6-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александр Мюллер (Франция, 40) — 6:1, 6:7, 6:2, 6:2
  • 2-й круг: Даниэль Эванс (Великобритания, 215) — 6:3, 6:2, 6:0
  • 3-й круг: Миомир Кецманович (Сербия, 46) — 6:3, 6:0, 6:4
  • 4-й круг: Алекс де Минор (Австралия, 9) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Флавио Коболли (Италия)

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Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2020). Наивысшее место в рейтинге в карьере - 24. В 2025 году провел 33 матча: 18 побед против 15 поражений. Победитель турнира в Гамбурге (грунт), в финале которого обыграл Андрея Рублева. Победитель турнира в Бухаресте (грунт). Четвертьфиналист турнира в Галле (трава). На «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, где уступил Александру Звереву. На Australian Open проиграл в первом же матче.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович (Сербия)

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Экс-первая ракетка мира. Рекордсмен по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема - 24. 40 побед на турнирах серии Мастерс. 7 побед на итоговых турнирах АТР. Победитель 100 турниров АТР в одиночном разряде. Один из лучших игроков в истории мирового тенниса.

В 2025 году провел 33 матча: 25 побед против 8 поражений. Победитель турнира в Женеве (грунт). Финалист турнира в Майами (хард). На «Ролан Гаррос» в полуфинале уступил Яннику Синнеру.  На Australian Open в полуфинале проиграл Александру Звереву.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники встречались до этого лишь однажды. Случилось это в прошлом году в третьем круге турнира в Шанхае (хард). Победу в двух сетах без видимых затруднений одержал Новак - 6:1, 6:2.

Ставки на исход

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«Бетсити» не сомневается в выходе легендарного серба в полуфинал. Вероятность выигрыша шестой ракетки мира оценена мизерной котировкой 1.09. Успешное пари на победу Коболли может обернуться выплатой по вкусному кэфу 7.50.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 33 геймов (ТБ 32.5) можно с коэффициентом 1.75. ТМ 32.5 предложен в линии за 2.00.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Коболли

Победа Джоковича

ТБ (32.5)

ТМ (32.5)

«Бетсити»

7.50

1.09

1.75

2.00

Прогноз и ставка

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Отец итальянского теннисиста рыдал на трибунах, когда его сын вышел в четвертьфинал Уимблдона. Развить успех у Коболли шансов не много - в борьбе за путевку в полуфинал ему предстоит схлестнуться с самим Новаком Джоковичем. При все м уважении к достижениям Флавио, его предыдущие соперники на турнире были не чета ближайшему 38-летнему сербу.

В игре Новака периодически случаются сбои. В предыдущем матче это произошло в первом сете, который Джокович проиграл Алексу де Минору со счетом 1:6. Вернулся в игру серб, спору нет, красиво, но только он сам точно знает, каких усилий ему это стоило.

Коболли способен на эмоциональном подъеме выдать выдающийся матч, но поверить в поражение Джоковича не получается. Сложно представить даже поражение серба хотя бы в одном из сетов. Наш выбор опирается на статистические выкладки и математически выверен: победа Новака в трех сетах.

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