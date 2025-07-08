Флавио Коболли — Новак Джокович, 9 июля: прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона

Отец итальянского теннисиста рыдал на трибунах, когда его сын вышел в четвертьфинал Уимблдона. Развить успех у Коболли шансов не много - в борьбе за путевку в полуфинал ему предстоит схлестнуться с самим Новаком Джоковичем. При все м уважении к достижениям Флавио, его предыдущие соперники на турнире были не чета ближайшему 38-летнему сербу.

В игре Новака периодически случаются сбои. В предыдущем матче это произошло в первом сете, который Джокович проиграл Алексу де Минору со счетом 1:6. Вернулся в игру серб, спору нет, красиво, но только он сам точно знает, каких усилий ему это стоило.

Коболли способен на эмоциональном подъеме выдать выдающийся матч, но поверить в поражение Джоковича не получается. Сложно представить даже поражение серба хотя бы в одном из сетов. Наш выбор опирается на статистические выкладки и математически выверен: победа Новака в трех сетах.