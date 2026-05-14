Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Обновлено:
Уроженка Москвы вновь в шаге от этого титула
Александр Бокулёв
Коллинз - Рыбакина
Коллинз - Рыбакина

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Даниэль Коллинз
  • Елена Рыбакина
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Трофей на хардовых соревнованиях категории WTA 1000 в американском Майами оспорят американка Даниэль Коллинз и казахстанка Елена Рыбакина. Сумеет ли уроженка Москвы после поражения в прошлогоднем финале всё же взять этот титул?

Дата / Время: 30.03.2024, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Hard Rock Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Даниэль Коллинз (30 лет, 53-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Бернарда Пера (США) - 3:6, 6:1, 6:1
  • 2-й круг: Анастасия Потапова (Россия, 30) - 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Элина Аванесян (Россия) - 6:1, 6:2
  • 4-й круг: Сорана Кырстя (Румыния, 19) - 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Каролин Гарсия (Франция, 23) - 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Екатерина Александрова (Россия, 14) - 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Клара Таусон (Дания) - 3:6, 7:5, 6:4
  • 3-й круг: Тэйлор Таунсенд (США) - 6:3, 6:7 (3:7), 6:4
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 17) - 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Мария Саккари (Греция, 8) - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4
  • 1/2 финала: Виктория Азаренко (Беларусь, 27) - 6:4, 0:6, 7:6 (7:2)

Даниэль Коллинз

Свернуть

Бывшая седьмая ракетка мира. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне вылетела во втором круге Australian Open, дошла до четвертьфиналов в Дохе и Остине. Всего в 2024 году одержала 19 побед при семи поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Елена Рыбакина

Свернуть

Победительница семи турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на хардовом покрытии, два из них - в нынешнем сезоне (Брисбен и Абу-Даби). В Дохе дошла до финала, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2024 году одержала 22 победы при трех поражениях. В Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы провели четыре официальных очных матча. Первый выиграла Коллинз, последние три - Рыбакина. Все они прошли на хардовом покрытии. Последняя встреча теннисисток состоялась в нынешнем сезоне в Абу-Даби - казахстанка тогда одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Рыбакину фавориткой финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,65 на успех Коллинз.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Все четыре очных матча соперниц продлились минимум 26 геймов. Сейчас компания PARI дает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (21,5) и ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа КоллинзПобеда РыбакинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,601,501,901,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Очные встречи соперниц - пример максимально конкурентного тенниса. Все они продлились минимум 26 геймов, три последних таких матча завершились в трех сетах. Есть все основания ожидать борьбу и в предстоящем финале.

Коллинз набрала прекрасную форму и на турнире проиграла лишь один сет - в первом круге. Рыбакина же базово сильнее, однако не в Майами, где заметны последствия травм и других проблем со здоровьем. Казахстанка четыре из пяти побед на турнире одержала в трех сетах и с высокой вероятностью будет в финале менее свежей, чем соперница.

Вдобавок важную роль может сыграть фактор мотивации - американка в шаге от, возможно, главной победы в карьеры. И это в преддверии ухода из спорта по окончании сезона, который она анонсировала ранее. Учитывая, что окрыленная Коллинз при поддержке домашних трибун действует довольно смело и агрессивно, ждем от нее как минимум локальных успехов. Коэффициенты позволяют заиграть плюсовую фору по геймам через американку. Вполне адекватный вариант.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading