Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Трофей на хардовых соревнованиях категории WTA 1000 в американском Майами оспорят американка Даниэль Коллинз и казахстанка Елена Рыбакина. Сумеет ли уроженка Москвы после поражения в прошлогоднем финале всё же взять этот титул?
Дата / Время: 30.03.2024, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: Hard Rock Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Даниэль Коллинз (30 лет, 53-я ракетка мира)
Елена Рыбакина (24 года, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Бывшая седьмая ракетка мира. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного хардового. В нынешнем сезоне вылетела во втором круге Australian Open, дошла до четвертьфиналов в Дохе и Остине. Всего в 2024 году одержала 19 побед при семи поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат.
Победительница семи турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на хардовом покрытии, два из них - в нынешнем сезоне (Брисбен и Абу-Даби). В Дохе дошла до финала, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2024 году одержала 22 победы при трех поражениях. В Майами лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале.
Соперницы провели четыре официальных очных матча. Первый выиграла Коллинз, последние три - Рыбакина. Все они прошли на хардовом покрытии. Последняя встреча теннисисток состоялась в нынешнем сезоне в Абу-Даби - казахстанка тогда одержала победу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Букмекеры считают Рыбакину фавориткой финала. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,65 на успех Коллинз.
Все четыре очных матча соперниц продлились минимум 26 геймов. Сейчас компания PARI дает одинаковый коэффициент 1,90 на ТБ (21,5) и ТМ (21,5).
Очные встречи соперниц - пример максимально конкурентного тенниса. Все они продлились минимум 26 геймов, три последних таких матча завершились в трех сетах. Есть все основания ожидать борьбу и в предстоящем финале.
Коллинз набрала прекрасную форму и на турнире проиграла лишь один сет - в первом круге. Рыбакина же базово сильнее, однако не в Майами, где заметны последствия травм и других проблем со здоровьем. Казахстанка четыре из пяти побед на турнире одержала в трех сетах и с высокой вероятностью будет в финале менее свежей, чем соперница.
Вдобавок важную роль может сыграть фактор мотивации - американка в шаге от, возможно, главной победы в карьеры. И это в преддверии ухода из спорта по окончании сезона, который она анонсировала ранее. Учитывая, что окрыленная Коллинз при поддержке домашних трибун действует довольно смело и агрессивно, ждем от нее как минимум локальных успехов. Коэффициенты позволяют заиграть плюсовую фору по геймам через американку. Вполне адекватный вариант.