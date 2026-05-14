Даниэль Коллинз — Елена Рыбакина, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Очные встречи соперниц - пример максимально конкурентного тенниса. Все они продлились минимум 26 геймов, три последних таких матча завершились в трех сетах. Есть все основания ожидать борьбу и в предстоящем финале.

Коллинз набрала прекрасную форму и на турнире проиграла лишь один сет - в первом круге. Рыбакина же базово сильнее, однако не в Майами, где заметны последствия травм и других проблем со здоровьем. Казахстанка четыре из пяти побед на турнире одержала в трех сетах и с высокой вероятностью будет в финале менее свежей, чем соперница.

Вдобавок важную роль может сыграть фактор мотивации - американка в шаге от, возможно, главной победы в карьеры. И это в преддверии ухода из спорта по окончании сезона, который она анонсировала ранее. Учитывая, что окрыленная Коллинз при поддержке домашних трибун действует довольно смело и агрессивно, ждем от нее как минимум локальных успехов. Коэффициенты позволяют заиграть плюсовую фору по геймам через американку. Вполне адекватный вариант.