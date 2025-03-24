Колорадо — Детройт, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь со вторника на среду, 26 марта, «Колорадо» в рамках регулярного первенства НХЛ принимает на своем льду «Детройт». Гости отчаянно цепляются за слабую возможность проскочить в плей-офф, а хозяева пытаются удержаться в квартете сильнейших на Западе. Оцениваем шансы соперников до первого вбрасывания в Денвере.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Колорадо Эвеланш»
26.03.2025, Ср
04:00 МСК
«Детройт Ред Уингз»
|П1 - 1.73
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Болл-Арена» (Денвер, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Колорадо»
|25
|15
|128-108
|«Детройт»
|15
|25
|108-128
Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Монреаль»
4:5 ОТ
«Колорадо»
|21.03.2025
|«Оттава»
1:5
«Колорадо»
|20.03.2025
|«Торонто»
2:1
«Колорадо»
|16.03.2025
|«Колорадо»
4:3 ОТ
«Даллас»
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
|12.03.2025
|«Миннесота»
2:1 Б
«Колорадо»
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|25.03.2025
|«Юта»
«Детройт»
|23.03.2025
|«Вегас»
6:3
«Детройт»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
|16.03.2025
|«Детройт»
3:0
«Вегас»
|15.03.2025
|«Каролина»
4:2
«Детройт»
Последние пять матчей «Колорадо» и «Детройта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.12.2024
|«Детройт»
1:2
«Колорадо»
|07.03.2024
|«Колорадо»
7:2
«Детройт»
|23.02.2024
|«Детройт»
2:1 ОТ
«Колорадо»
|18.03.2023
|«Детройт»
1:5
«Колорадо»
|16.01.2023
|«Колорадо»
6:3
«Детройт»
«Колорадо»
|Показатель
«Детройт»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Маккиннон
|105
Раймонд
70
|Снайпер (голы)
|Маккиннон
|28
Дебринкэт
32
|Ассистент (передачи)
|Маккиннен
|77
Раймонд
46
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Блэквуд
|2.23
Лайон
2.77
Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон, Жирар (все - травма)
«Детройт»: Мазур, Копп, Густафссон (все - травма)
Силы соперников сложно назвать равными. Об этом говорят не только занимаемые командами места в турнирной таблице. Статистика личных встреч этих команд просто убийственная для «Детройта» - в 14-ти из 15-ти последних игр «Эвеланш» брали вверх над «Красными Крыльями».
Добавим к страшным для «Ред Уингз» цифрам фактор своей площадки, который на стороне «Колорадо». Не будем забывать и о мотивации команд. У «Детройта» минимальные шансы пробиться в плей-офф, а «Лавинам» необходимо удержаться в квартете сильнейших на Западе, из которого их мечтают вытеснить «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон». Выходит, что математически шансов на успех у гостей в предстоящем матче попросту нет. Не станем гадать над общей результативностью, а заберем коэффициент за победу хозяев в основное время. На бумаге все выглядит более чем очевидно.
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За «Красные Крылья» выступает опытный Владимир Тарасенко. В составе «Эвеланш» мы увидим другого российского форварда - Валерия Ничушкина.
«Лавины» сражаются не за попадание в кубковую стадию сезона, которую они себе уже практически гарантировали, а за сохранение места в первой четверке команд Запада. Финиш в квартете сильнейших обеспечит «Колорадо» преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.
«Детройт» математически имеет не так много шансов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. Конкуренция за путевку в плей-офф на Востоке крайне высокая, а букмекеры оценивают успешное завершение «Крыльями» регулярки коэффициентом довольно показательным коэффициентом 11.00.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
Партнерский проект