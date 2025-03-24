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24 марта 7:45ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Колорадо — Детройт, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Тарасенко против Ничушкина
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 26 марта, «Колорадо» в рамках регулярного первенства НХЛ принимает на своем льду «Детройт». Гости отчаянно цепляются за слабую возможность проскочить в плей-офф, а хозяева пытаются удержаться в квартете сильнейших на Западе. Оцениваем шансы соперников до первого вбрасывания в Денвере.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Колорадо Эвеланш»

26.03.2025, Ср

04:00 МСК

«Детройт Ред Уингз»

П1 - 1.73

Х - 4.80

П2 - 3.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Болл-Арена» (Денвер, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Колорадо»2515128-108
«Детройт»1525108-128

Последние пять матчей «Колорадо» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Монреаль»

4:5 ОТ

«Колорадо»

21.03.2025«Оттава»

1:5

«Колорадо»

20.03.2025«Торонто»

2:1

«Колорадо»

16.03.2025«Колорадо»

4:3 ОТ

«Даллас»

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

12.03.2025«Миннесота»

2:1 Б

«Колорадо»

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

25.03.2025«Юта»

 

«Детройт»

23.03.2025«Вегас»

6:3

«Детройт»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

16.03.2025«Детройт»

3:0

«Вегас»

15.03.2025«Каролина»

4:2

«Детройт»

Последние пять матчей «Колорадо» и «Детройта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.12.2024«Детройт»

1:2

«Колорадо»

07.03.2024«Колорадо»

7:2

«Детройт»

23.02.2024«Детройт»

2:1 ОТ

«Колорадо»

18.03.2023«Детройт»

1:5

«Колорадо»

16.01.2023«Колорадо»

6:3

«Детройт»

Лидеры

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«Колорадо»

Показатель

«Детройт»

Показатель

Бомбардир (очки)Маккиннон105

Раймонд

70

Снайпер (голы)Маккиннон28

Дебринкэт

32

Ассистент (передачи)Маккиннен77

Раймонд

46

Вратарь (коэфф. надежности)Блэквуд2.23

Лайон

2.77

Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Колорадо»: Пулман, Ландеског, Мэнсон, Жирар (все - травма)

«Детройт»: Мазур, Копп, Густафссон (все - травма)

Прогноз на матч

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Силы соперников сложно назвать равными. Об этом говорят не только занимаемые командами места в турнирной таблице. Статистика личных встреч этих команд просто убийственная для «Детройта» - в 14-ти из 15-ти последних игр «Эвеланш» брали вверх над «Красными Крыльями».

Добавим к страшным для «Ред Уингз» цифрам фактор своей площадки, который на стороне «Колорадо». Не будем забывать и о мотивации команд. У «Детройта» минимальные шансы пробиться в плей-офф, а «Лавинам» необходимо удержаться в квартете сильнейших на Западе, из которого их мечтают вытеснить «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон». Выходит, что математически шансов на успех у гостей в предстоящем матче попросту нет. Не станем гадать над общей результативностью, а заберем коэффициент за победу хозяев в основное время. На бумаге все выглядит более чем очевидно.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI называют гостей очевидными аутсайдерами матча. Номинал успешной ставки на выигрыш «Ред Уинз» будет умножен на солидные 3.75. На выигрыш «Колорадо» установлен коэффициент 1.73. На ничью можно заключить пари за 4.80.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Колорадо» - «Детройт»?

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За «Красные Крылья» выступает опытный Владимир Тарасенко. В составе «Эвеланш» мы увидим другого российского форварда - Валерия Ничушкина.

Выйдут ли «Колорадо» и «Детройт» в плей-офф?

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«Лавины» сражаются не за попадание в кубковую стадию сезона, которую они себе уже практически гарантировали, а за сохранение места в первой четверке команд Запада. Финиш в квартете сильнейших обеспечит «Колорадо» преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.

«Детройт» математически имеет не так много шансов принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. Конкуренция за путевку в плей-офф на Востоке крайне высокая, а букмекеры оценивают успешное завершение «Крыльями» регулярки коэффициентом довольно показательным коэффициентом 11.00. 

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.00

«Колорадо Эвеланш» - по 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Детройта» можно за 300.00. 

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