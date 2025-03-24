Колорадо — Детройт, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Силы соперников сложно назвать равными. Об этом говорят не только занимаемые командами места в турнирной таблице. Статистика личных встреч этих команд просто убийственная для «Детройта» - в 14-ти из 15-ти последних игр «Эвеланш» брали вверх над «Красными Крыльями».

Добавим к страшным для «Ред Уингз» цифрам фактор своей площадки, который на стороне «Колорадо». Не будем забывать и о мотивации команд. У «Детройта» минимальные шансы пробиться в плей-офф, а «Лавинам» необходимо удержаться в квартете сильнейших на Западе, из которого их мечтают вытеснить «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон». Выходит, что математически шансов на успех у гостей в предстоящем матче попросту нет. Не станем гадать над общей результативностью, а заберем коэффициент за победу хозяев в основное время. На бумаге все выглядит более чем очевидно.