Колумбия - Перу, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Действующий вице-чемпион Южной Америки при своем подборе исполнителей обязан без вопросов квалифицироваться в финальную стадию Кубка мира. Однако колумбийцы сами себе создали проблемы. Набрав за четыре матча всего одно очко, они скатились на шестое место. Седьмое - это континентальный плей-офф. Ниже - пролет мимо ЧМ-2026.

Перу - типичная «домашняя» сборная. Девять из 10 очков она набрала дома. На выезде не уступила лишь Парагваю (0:0). Еще больше бросается в глаза другой актуальный тренд: 0 забитых голов в гостях! Пари на «забьет только Колумбия» в этом случае выглядит достаточно перспективным.