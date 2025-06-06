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1 июня 12:29ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Колумбия - Перу, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Хозяевам придется обойтись без чемпиона России
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут очередные игры отбора на чемпионат мира 2026 года. В южноамериканской зоне это будет уже 15-й тур. В Барранкилье встретятся сборные Колумбии и Перу. Хозяевам нужно брать очки, чтобы избежать экстремального финиша отбора. Для гостей это, по сути, последний шанс вернуться в борьбу хотя бы за выход в «стыки». Борьба обещает быть ожесточенной!

Команда 1

Время начала

Команда 2

Колумбия
Место в рейтинге ФИФА: 14

06.06.2025, Пт

23:30 МСК

Перу
Место в рейтинге ФИФА: 42

П1 - 1.37

Х - 4.50

П2 - 9.50

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур

Стадион: «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» (Барранкилья, Колумбия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Колумбия19171264-51
Перу12171951-64

Последние пять игр сборной Колумбии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025Колумбия

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Бразилия

2:1

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Колумбия

0:1

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

 16.11.2024Уругвай

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

 15.10.2024Колумбия

4:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Перу:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025Венесуэла

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Перу

3:1

Боливия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Аргентина

1:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

 16.11.2024Перу

0:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

 16.10.2024Бразилия

4:0

Перу

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После 14 туров Колумбия занимает шестое место в таблице, а ее соперник - девятое.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина14101326-831
2. Эквадор1475213-523*
3. Уругвай1456317-1021
4. Бразилия1463520-1621
5. Парагвай1456311-921
6. Колумбия1455418-1420
7. Венесуэла1436513-1715
8. Боливия1442814-3014
9. Перу142486-1710
10. Чили142489-2110

Прогноз на матч

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Действующий вице-чемпион Южной Америки при своем подборе исполнителей обязан без вопросов квалифицироваться в финальную стадию Кубка мира. Однако колумбийцы сами себе создали проблемы. Набрав за четыре матча всего одно очко, они скатились на шестое место. Седьмое - это континентальный плей-офф. Ниже - пролет мимо ЧМ-2026. 

Перу - типичная «домашняя» сборная. Девять из 10 очков она набрала дома. На выезде не уступила лишь Парагваю (0:0). Еще больше бросается в глаза другой актуальный тренд: 0 забитых голов в гостях! Пари на «забьет только Колумбия» в этом случае выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Барранкильи значится в программе передач онлайн-кинотеатра Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК PARI оценила вероятность победы колумбийцев коэффициентом 1.37. Ничья котируется за 4.50, а успех гостей - более чем в два раза выше (9.50).

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Колумбия - Перу?

С коэффициентом 5.50 можно заключить пари на сухую победу хозяев - 1:0 и 2:0.

Где бесплатно смотреть матч Колумбия - Перу?

Графические трансляции матчей доступны на платформах легальных букмекеров.

Кто выйдет на ЧМ-2026?

Напрямую в финальную стадию выйдут шесть лучших сборных отборочного турнира в Южной Америке. Седьмая команда отправится в межконтинентальный плей-офф. От зоны КОНМЕБОЛ на ЧМ-2026 уже отобралась Аргентина.

Будет ли играть Кордоба?

Лидер «Краснодара» получил мышечное повреждение в расположении сборной Колумбии и уже покинул ее лагерь. 

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