Колумбия - Перу, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут очередные игры отбора на чемпионат мира 2026 года. В южноамериканской зоне это будет уже 15-й тур. В Барранкилье встретятся сборные Колумбии и Перу. Хозяевам нужно брать очки, чтобы избежать экстремального финиша отбора. Для гостей это, по сути, последний шанс вернуться в борьбу хотя бы за выход в «стыки». Борьба обещает быть ожесточенной!
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур
Стадион: «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» (Барранкилья, Колумбия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Колумбия
|19
|17
|12
|64-51
|Перу
|12
|17
|19
|51-64
Последние пять игр сборной Колумбии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2025
|Колумбия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Бразилия
2:1
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Колумбия
0:1
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|15.10.2024
|Колумбия
4:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Перу:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2025
|Венесуэла
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Перу
3:1
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Перу
0:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Бразилия
4:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
После 14 туров Колумбия занимает шестое место в таблице, а ее соперник - девятое.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|14
|10
|1
|3
|26-8
|31
|2. Эквадор
|14
|7
|5
|2
|13-5
|23*
|3. Уругвай
|14
|5
|6
|3
|17-10
|21
|4. Бразилия
|14
|6
|3
|5
|20-16
|21
|5. Парагвай
|14
|5
|6
|3
|11-9
|21
|6. Колумбия
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|7. Венесуэла
|14
|3
|6
|5
|13-17
|15
|8. Боливия
|14
|4
|2
|8
|14-30
|14
|9. Перу
|14
|2
|4
|8
|6-17
|10
|10. Чили
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
Действующий вице-чемпион Южной Америки при своем подборе исполнителей обязан без вопросов квалифицироваться в финальную стадию Кубка мира. Однако колумбийцы сами себе создали проблемы. Набрав за четыре матча всего одно очко, они скатились на шестое место. Седьмое - это континентальный плей-офф. Ниже - пролет мимо ЧМ-2026.
Перу - типичная «домашняя» сборная. Девять из 10 очков она набрала дома. На выезде не уступила лишь Парагваю (0:0). Еще больше бросается в глаза другой актуальный тренд: 0 забитых голов в гостях! Пари на «забьет только Колумбия» в этом случае выглядит достаточно перспективным.
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Напрямую в финальную стадию выйдут шесть лучших сборных отборочного турнира в Южной Америке. Седьмая команда отправится в межконтинентальный плей-офф. От зоны КОНМЕБОЛ на ЧМ-2026 уже отобралась Аргентина.
Лидер «Краснодара» получил мышечное повреждение в расположении сборной Колумбии и уже покинул ее лагерь.