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6 февраля 8:39ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Комо — Ювентус, 7 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Туринцы могут подняться в зону Лиги чемпионов
Руслан Ипполитов

В пятницу, 7 февраля, «Комо» и «Ювентус» откроют игровую программу 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Гости, в случае победы, имеют возможность обойти в турнирной таблице Серии А «Лацио» и подняться на четвертую строчку. Хозяева  находятся всего в двух очках от зоны вылета, в которую рискуют скатиться по итогам тура. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Комо» (Комо)

07.02.2025, Пт

22:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 3.80

Х - 3.40

П2 - 2.00

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Комо»4121421-40
«Ювентус»1412440-21

Последние пять матчей «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Болонья»2:0«Комо»Серия А
25.01.2025«Комо»1:2«Аталанта»Серия А
20.01.2025«Комо»4:1«Удинезе»Серия А
14.01.2025«Комо»

1:2

«Милан»

Серия А

19.01.2025«Лацио»

1:1

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Ювентус»4:1«Эмполи»Серия А
29.01.2025«Ювентус»0:2«Бенфика»Лига чемпионов

25.01.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

21.01.2025

«Брюгге»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

18.01.2025

«Ювентус»

2:0

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Комо» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.08.2024«Ювентус»3:0«Комо»Серия А
22.02.2003«Комо»1:3«Ювентус»Серия А
06.10.2002«Ювентус»

1:1

«Комо»

Серия А

19.02.1989«Ювентус»

0:0

«Комо»

Серия А

09.10.1988«Комо»

0:3

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Ювентус» занимает 5-еместо в турнирной таблице Серии А, а «Комо» - 15-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи23173338-1654
2. Интер22156156-1951
3. Аталанта23145449-2647
4. Лацио23133740-3142
5. Ювентус23913139-2040
6. Фиорентина22116537-2339
7. Болонья22910335-2737
8. Милан2298533-2435
9. Рома2387834-2931
10. Удинезе23851028-3629
11. Торино2369824-2727
12. Дженоа2368921-3226
13. Лечче23651218-4123
14. Верона23721426-4823
15. Комо23571127-3822
16. Эмполи23491022-3321
17. Кальяри23561224-3821
18. Парма23481129-4220
19. Венеция23371322-3816
20. Монца23271420-3413

Прогноз на матч

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Турнирное положение «Комо» не должно вводить в заблуждение. Команда Сеска Фабрегаса - крепкий орешек, расколоть который не так просто. «Комо» редко позволяет соперникам забить больше двух голов, что, впрочем, удалось сделать «Юве» в первом круге, когда туринцы победили на своем поле 3:0. От зоны вылета хозяев предстоящего матча отделяют всего два балла, но проигрывали за последний месяц подопечные Фабрегаса статусным «Аталанте», «Милану» и «Болонье». А с «Лацио» и вовсе удалось сыграть вничью в Риме.

«Ювентус» несомненно будет фаворитом в этом матче, но не факт, что «бумажное» преимущество туринцы смогут превратить в реальное. Команда Тьяго Мотты злоупотребляет ничейными результатами, нося неофициальный титул самой миролюбивой команды Серии А (13 ничьих в 23-х матчах чемпионата). Есть подозрение, что и на этот раз «Юве» может потерять очки во встрече с неуступчивым и колючим соперником.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Комо»: Фадера (дисквалификация). Роберто, Ван дер Бренпт, Базелли, Кемпф, Алли, Габриеллони, Сала (все - травма)

«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик, Камбьязо, Калюлю (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Ювентус»:

Позиция«Комо»«Ювентус»Позиция
Вратарь30. Бутез29. Ди ГрегориоВратарь
Защитник26. Энгельхардт4. ГаттиЗащитник
Защитник5. Гольданига12. ВейгаЗащитник
Защитник13. Доссена37. СавонаЗащитник
Защитник41. Валле2. Байо Защитник
Полузащитник23. Перроне19. Тюрам-ЮльенПолузащитник 
Полузащитник 80. Какере 8. КопмейнерсПолузащитник 
Полузащитник79. Пас5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник38. Диао10. ЙылдызПолузащитник
Полузащитник7. Стрефезза11. ГонсалесПолузащитник
Нападающий10. Кутроне9. ВлаховичНападающий
Главный тренерСеск ФабрегасТьяго МоттаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Комо» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.80. На ничью можно поставить за 3.40, а заключить пари на выигрыш «Юве» - за 2.00.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Комо» - «Ювентус»?

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Наиболее вероятными исходами встречи букмекеры называют ничью 1:1 и победу «Ювентуса» с минимальным счетом 0:1. Поставить на эти счета можно с коэффициентом 7.00. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена на 7.50. Заключить пари на 0:2 и 1:2 в пользу гостей предлагается за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Комо» - «Ювентус»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

На чемпионство «Ювентуса» ставки принимаются с коэффициентом 1000.00, а на «Комо» - 5000.00.

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