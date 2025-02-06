Комо — Ювентус, 7 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 7 февраля, «Комо» и «Ювентус» откроют игровую программу 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Гости, в случае победы, имеют возможность обойти в турнирной таблице Серии А «Лацио» и подняться на четвертую строчку. Хозяева находятся всего в двух очках от зоны вылета, в которую рискуют скатиться по итогам тура.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Комо» (Комо)
07.02.2025, Пт
22:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 3.80
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Комо»
|4
|12
|14
|21-40
|«Ювентус»
|14
|12
|4
|40-21
Последние пять матчей «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Болонья»
|2:0
|«Комо»
|Серия А
|25.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Аталанта»
|Серия А
|20.01.2025
|«Комо»
|4:1
|«Удинезе»
|Серия А
|14.01.2025
|«Комо»
1:2
«Милан»
Серия А
|19.01.2025
|«Лацио»
1:1
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Ювентус»
|4:1
|«Эмполи»
|Серия А
|29.01.2025
|«Ювентус»
|0:2
|«Бенфика»
|Лига чемпионов
25.01.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
21.01.2025
«Брюгге»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
18.01.2025
«Ювентус»
2:0
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Комо» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.08.2024
|«Ювентус»
|3:0
|«Комо»
|Серия А
|22.02.2003
|«Комо»
|1:3
|«Ювентус»
|Серия А
|06.10.2002
|«Ювентус»
1:1
«Комо»
Серия А
|19.02.1989
|«Ювентус»
0:0
«Комо»
Серия А
|09.10.1988
|«Комо»
0:3
«Ювентус»
Серия А
После 23-х туров «Ювентус» занимает 5-еместо в турнирной таблице Серии А, а «Комо» - 15-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|23
|17
|3
|3
|38-16
|54
|2. Интер
|22
|15
|6
|1
|56-19
|51
|3. Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|4. Лацио
|23
|13
|3
|7
|40-31
|42
|5. Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|6. Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37-23
|39
|7. Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|8. Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|9. Рома
|23
|8
|7
|8
|34-29
|31
|10. Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|11. Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|12. Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|13. Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|14. Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|15. Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|16. Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|17. Кальяри
|23
|5
|6
|12
|24-38
|21
|18. Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|19. Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|20. Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
Турнирное положение «Комо» не должно вводить в заблуждение. Команда Сеска Фабрегаса - крепкий орешек, расколоть который не так просто. «Комо» редко позволяет соперникам забить больше двух голов, что, впрочем, удалось сделать «Юве» в первом круге, когда туринцы победили на своем поле 3:0. От зоны вылета хозяев предстоящего матча отделяют всего два балла, но проигрывали за последний месяц подопечные Фабрегаса статусным «Аталанте», «Милану» и «Болонье». А с «Лацио» и вовсе удалось сыграть вничью в Риме.
«Ювентус» несомненно будет фаворитом в этом матче, но не факт, что «бумажное» преимущество туринцы смогут превратить в реальное. Команда Тьяго Мотты злоупотребляет ничейными результатами, нося неофициальный титул самой миролюбивой команды Серии А (13 ничьих в 23-х матчах чемпионата). Есть подозрение, что и на этот раз «Юве» может потерять очки во встрече с неуступчивым и колючим соперником.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Комо» - «Ювентус» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Комо»: Фадера (дисквалификация). Роберто, Ван дер Бренпт, Базелли, Кемпф, Алли, Габриеллони, Сала (все - травма)
«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик, Камбьязо, Калюлю (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Комо»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|30. Бутез
|29. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|26. Энгельхардт
|4. Гатти
|Защитник
|Защитник
|5. Гольданига
|12. Вейга
|Защитник
|Защитник
|13. Доссена
|37. Савона
|Защитник
|Защитник
|41. Валле
|2. Байо
|Защитник
|Полузащитник
|23. Перроне
|19. Тюрам-Юльен
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Какере
|8. Копмейнерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|79. Пас
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Диао
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Стрефезза
|11. Гонсалес
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Кутроне
|9. Влахович
|Нападающий
|Главный тренер
|Сеск Фабрегас
|Тьяго Мотта
|Главный тренер
Вероятность победы «Комо» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.80. На ничью можно поставить за 3.40, а заключить пари на выигрыш «Юве» - за 2.00.
Наиболее вероятными исходами встречи букмекеры называют ничью 1:1 и победу «Ювентуса» с минимальным счетом 0:1. Поставить на эти счета можно с коэффициентом 7.00. Сыгравшая ставка на нулевую ничью будет умножена на 7.50. Заключить пари на 0:2 и 1:2 в пользу гостей предлагается за 9.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
На чемпионство «Ювентуса» ставки принимаются с коэффициентом 1000.00, а на «Комо» - 5000.00.
Партнерский проект