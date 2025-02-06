Комо — Ювентус, 7 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Турнирное положение «Комо» не должно вводить в заблуждение. Команда Сеска Фабрегаса - крепкий орешек, расколоть который не так просто. «Комо» редко позволяет соперникам забить больше двух голов, что, впрочем, удалось сделать «Юве» в первом круге, когда туринцы победили на своем поле 3:0. От зоны вылета хозяев предстоящего матча отделяют всего два балла, но проигрывали за последний месяц подопечные Фабрегаса статусным «Аталанте», «Милану» и «Болонье». А с «Лацио» и вовсе удалось сыграть вничью в Риме.

«Ювентус» несомненно будет фаворитом в этом матче, но не факт, что «бумажное» преимущество туринцы смогут превратить в реальное. Команда Тьяго Мотты злоупотребляет ничейными результатами, нося неофициальный титул самой миролюбивой команды Серии А (13 ничьих в 23-х матчах чемпионата). Есть подозрение, что и на этот раз «Юве» может потерять очки во встрече с неуступчивым и колючим соперником.