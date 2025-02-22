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22 февраля 6:51ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Комо — Наполи, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Опасный выезд для лидера чемпионата Италии
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в Серии А откроет матч в живописном городке Комо провинции Ломбардия. В гости к местному середняку приехал лидер чемпионата Италии. Избежит ли «Наполи» внеплановой потери очков?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Комо»

23.02.2025, Вс

14:30 МСК

«Наполи» (Неаполь)

П1 - 3.60

Х - 3.15

П2 - 2.20

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион: «Джузеппе Синигалья»  (Комо, Италия)

Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Комо»572124-63
«Наполи»217563-24

Последние пять матчей «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.02.2025«Фиорентина»

0:2

«Комо»

Серия А

07.02.2025«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

01.02.2025«Болонья»

2:0

«Комо»

Серия А

25.01.2025«Комо»

1:2

«Аталанта»

Серия А

20.01.2025«Комо»

4:1

«Комо»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Наполи»

1:1

«Удинезе»

Серия А

02.02.2025«Рома»

1:1

«Наполи»

Серия А

25.01.2025«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

18.01.2025«Аталанта»

2:3

«Наполи»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 26-м туром «Наполи» единолично лидирует в таблице, а его соперник идет 13-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе261061033-3736
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче26671318-4225
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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В этом сезоне команды решают диаметрально противоположные задачи (у одних борьба за титул, у других - за выживание), но делают это пока достаточно успешно. Неаполитанцы возглавляют таблицу, а ломбардийцы держатся в серединке. Неделю назад команда Фабрегаса и вовсе выдала сенсацию, вывезя три очка из Флоренции. Так что лидера чемпионата Италии ожидает крайне непростой выезд. 

Обратим особое внимание на две продолжающиеся серии «Наполи» - забивную и пропускную. Обе длятся уже пять туров. Если тренд сохранится в Комо, «Бетсити» умножит номинал ставки на 1.92.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет матч в Комо в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери:

«Комо»: Алли, ван дер Бремпт, Азон (все - травмы)

«Наполи»: Нерес, Маццокки (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Наполи»:

Позиция«Комо»«Наполи»Позиция
Вратарь30. Бутез1. МеретВратарь
Защитник26. Энгельхардт22. Ди ЛоренцоЗащитник
Защитник5. Гольданига13. РрахманиЗащитник
Защитник13. Доссена5. ЖезусЗащитник
Защитник41. Валле37. СпинаццолаЗащитник
Полузащитник23. Перроне68. ЛоботкаПолузащитник
Полузащитник 80. Какере 99. АнгиссаПолузащитник 
Полузащитник79. Пас8. МактоминейПолузащитник
Полузащитник38. Диао26. НгонгНападающий
Полузащитник7. Стрефезза21. ПолитаноНападающий
Нападающий10. Кутроне11. ЛукакуНападающий
Главный тренерСеск ФабрегасАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии «Бетсити»  обращает на себя внимание очень высокий коэффициент на успех лидера сезона - выше двойки. На ничью можно поставить за 3.15, а на выигрыш «Комо» - за 3.60. В линии на точный счет самый популярный вариант - 1:1. При таком сценарии букмекер выплатит выигрыш в шестикратном размере.

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