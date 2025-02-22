Комо — Наполи, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В этом сезоне команды решают диаметрально противоположные задачи (у одних борьба за титул, у других - за выживание), но делают это пока достаточно успешно. Неаполитанцы возглавляют таблицу, а ломбардийцы держатся в серединке. Неделю назад команда Фабрегаса и вовсе выдала сенсацию, вывезя три очка из Флоренции. Так что лидера чемпионата Италии ожидает крайне непростой выезд.

Обратим особое внимание на две продолжающиеся серии «Наполи» - забивную и пропускную. Обе длятся уже пять туров. Если тренд сохранится в Комо, «Бетсити» умножит номинал ставки на 1.92.