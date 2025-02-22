Комо — Наполи, 23 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Воскресный игровой день в Серии А откроет матч в живописном городке Комо провинции Ломбардия. В гости к местному середняку приехал лидер чемпионата Италии. Избежит ли «Наполи» внеплановой потери очков?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Комо»
23.02.2025, Вс
14:30 МСК
«Наполи» (Неаполь)
|П1 - 3.60
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия)
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Комо»
|5
|7
|21
|24-63
|«Наполи»
|21
|7
|5
|63-24
Последние пять матчей «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.02.2025
|«Фиорентина»
0:2
«Комо»
Серия А
|07.02.2025
|«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|01.02.2025
|«Болонья»
2:0
«Комо»
Серия А
|25.01.2025
|«Комо»
1:2
«Аталанта»
Серия А
|20.01.2025
|«Комо»
4:1
«Комо»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Наполи»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|02.02.2025
|«Рома»
1:1
«Наполи»
Серия А
|25.01.2025
|«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
|18.01.2025
|«Аталанта»
2:3
«Наполи»
Серия А
Перед 26-м туром «Наполи» единолично лидирует в таблице, а его соперник идет 13-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
В этом сезоне команды решают диаметрально противоположные задачи (у одних борьба за титул, у других - за выживание), но делают это пока достаточно успешно. Неаполитанцы возглавляют таблицу, а ломбардийцы держатся в серединке. Неделю назад команда Фабрегаса и вовсе выдала сенсацию, вывезя три очка из Флоренции. Так что лидера чемпионата Италии ожидает крайне непростой выезд.
Обратим особое внимание на две продолжающиеся серии «Наполи» - забивную и пропускную. Обе длятся уже пять туров. Если тренд сохранится в Комо, «Бетсити» умножит номинал ставки на 1.92.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет матч в Комо в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Комо»: Алли, ван дер Бремпт, Азон (все - травмы)
«Наполи»: Нерес, Маццокки (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Комо» - «Наполи»:
|Позиция
|«Комо»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|30. Бутез
|1. Мерет
|Вратарь
|Защитник
|26. Энгельхардт
|22. Ди Лоренцо
|Защитник
|Защитник
|5. Гольданига
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|13. Доссена
|5. Жезус
|Защитник
|Защитник
|41. Валле
|37. Спинаццола
|Защитник
|Полузащитник
|23. Перроне
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Какере
|99. Ангисса
|Полузащитник
|Полузащитник
|79. Пас
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Диао
|26. Нгонг
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Стрефезза
|21. Политано
|Нападающий
|Нападающий
|10. Кутроне
|11. Лукаку
|Нападающий
|Главный тренер
|Сеск Фабрегас
|Антонио Конте
|Главный тренер
В основной линии «Бетсити» обращает на себя внимание очень высокий коэффициент на успех лидера сезона - выше двойки. На ничью можно поставить за 3.15, а на выигрыш «Комо» - за 3.60. В линии на точный счет самый популярный вариант - 1:1. При таком сценарии букмекер выплатит выигрыш в шестикратном размере.
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Партнерский проект