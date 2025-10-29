Валдо Кортес-Акоста — Анте Делия, 2 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В сентября хорват Анте Делия громко ворвался в UFC, сразу победив топового поляка Марчина Тыбуру. Меньше чем через два месяца балканец вернется в клетку, чтобы встретиться с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Чем завершится рейтинговое противостояние в тяжелом весе (до 120,2 кг)?
Кортес-Акоста
Делия
Доминиканская Республика
Страна
Хорватия
34
Возраст
35
16
Бои
32
14 (6 / 1 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
26 (13 / 6 / 7)
2 (0 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (4 / 1 / 1)
6
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
9
193
Рост (см)
195,5
178
Размах рук (см)
200,5
110,5
Размах ног (см)
104
В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл семь боев и уступил в двух. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в августе потерпел поражение от Сергея Павловича единогласным решением судей.
В профессиональных MMA выступает с 2011 года. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 году перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и досрочно выиграл бой под эгидой FNC. В сентябре дебютировал в UFC и нокаутировал Марчина Тыбуру за две минуты.
От этого поединка можно ждать чего угодно. Уровень соперников выглядит примерно равным, что подтверждается крайне близкими коэффициентами на исход. Оба могут как финишировать оппонентов, так и работать на долгой дистанции.
В целом Делия более агрессивен в клетке. У него размашистые атаки, а также качественная борьба. Кортес-Акоста — более односторонний боец, который в партере чувствует себя неуютно. Чисто математически больше опций для победы у хорвата, тем более что он на явном подъеме после идеального дебюта в UFC. А вот доминиканец после поражения от Павловича, напротив, может замкнуться, отдать инициативу и так ее и не вернуть.
Пробуем рискнуть и заиграть победу Делии.
Турнир UFC Fight Night 263 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 1 ноября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (2 ноября), поэтому соглавный бой Кортес-Акоста — Делия стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию основного карда.
