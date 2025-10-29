Ведомости
28 октября 12:11

Валдо Кортес-Акоста — Анте Делия, 2 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Доминиканец попробует закрыть поражение от Сергея Павловича
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В сентября хорват Анте Делия громко ворвался в UFC, сразу победив топового поляка Марчина Тыбуру. Меньше чем через два месяца балканец вернется в клетку, чтобы встретиться с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Чем завершится рейтинговое противостояние в тяжелом весе (до 120,2 кг)?

Статистика

Кортес-Акоста

 

Делия

Доминиканская Республика

Страна

Хорватия

34

Возраст

35

16

Бои

32

14 (6 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

26 (13 / 6 / 7)

2 (0 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 1 / 1)

6

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

9

193

Рост (см)

195,5

178

Размах рук (см)

200,5

110,5

Размах ног (см)

104

Валдо Кортес-Акоста

В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл семь боев и уступил в двух. Шел на серии из пяти побед, но в последнем поединке в августе потерпел поражение от Сергея Павловича единогласным решением судей.

Анте Делия

В профессиональных MMA выступает с 2011 года. Бился в том числе в российской лиге M-1 Global. В 2019 году перешел в PFL, в 2022-м стал чемпионом организации в тяжелом весе, выиграв Гран-при на миллион долларов. Шел на серии из пяти побед, но уступил Валентину Молдавскому. Затем покинул PFL и досрочно выиграл бой под эгидой FNC. В сентябре дебютировал в UFC и нокаутировал Марчина Тыбуру за две минуты.

Сравнение коэффициентов

 Победа Кортеса-АкостыПобеда ДелииТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,881,961,871,87

Прогноз на бой

От этого поединка можно ждать чего угодно. Уровень соперников выглядит примерно равным, что подтверждается крайне близкими коэффициентами на исход. Оба могут как финишировать оппонентов, так и работать на долгой дистанции.

В целом Делия более агрессивен в клетке. У него размашистые атаки, а также качественная борьба. Кортес-Акоста — более односторонний боец, который в партере чувствует себя неуютно. Чисто математически больше опций для победы у хорвата, тем более что он на явном подъеме после идеального дебюта в UFC. А вот доминиканец после поражения от Павловича, напротив, может замкнуться, отдать инициативу и так ее и не вернуть.

Пробуем рискнуть и заиграть победу Делии.

Полный кард, где смотреть бой Кортес-Акоста Делия

Турнир UFC Fight Night 263 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 1 ноября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (2 ноября), поэтому соглавный бой Кортес-Акоста Делия стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию основного карда.

Основной кард

  • Стив Гарсия (США) Дэвид Онама (Уганда). Полулегкий вес;
  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Джеремая Уэллс (США) — Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Айзек Дулгарян (США) — Ядье дель Валье (Куба). Полулегкий вес;
  • Чарли Радтке (США) — Дэниел Фрунза (Румыния). Полусредний вес;
  • Аллан Насименто (Бразилия) — Коди Дарден (США). Промежуточный вес;

Прелимы

  • Билли Элекана (США) — Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Чан Хо Ли (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) — Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Кетлин Виейра (Бразилия) — Норма Дюмонт (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Алиса Арделеан (Румыния) — Монтсеррат Руис (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Филип Роу (США) — Сек Хьюн Ко (Республика Корея). Полусредний вес;
  • Талита Аленкар (Бразилия) — Ариане Карнелосси (Бразилия). Женский минимальный вес.

