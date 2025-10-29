Валдо Кортес-Акоста — Анте Делия, 2 ноября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

От этого поединка можно ждать чего угодно. Уровень соперников выглядит примерно равным, что подтверждается крайне близкими коэффициентами на исход. Оба могут как финишировать оппонентов, так и работать на долгой дистанции.

В целом Делия более агрессивен в клетке. У него размашистые атаки, а также качественная борьба. Кортес-Акоста — более односторонний боец, который в партере чувствует себя неуютно. Чисто математически больше опций для победы у хорвата, тем более что он на явном подъеме после идеального дебюта в UFC. А вот доминиканец после поражения от Павловича, напротив, может замкнуться, отдать инициативу и так ее и не вернуть.

Пробуем рискнуть и заиграть победу Делии.