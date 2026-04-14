Мелисса Кроден – Дарья Железнякова, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) с канадкой Мелиссой Кроден. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Кроден
Железнякова
|Канада
Страна
Россия
|35
Возраст
30
|10
Бои
12
|7 (6 / 1 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (5 / 0 / 5)
|3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
|175
Рост (см)
175
|174
Размах рук (см)
173
|106,5
Размах ног (см)
104
Обладательница коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В UFC пришла в 2025 г. и дебютировала с победы. Но в последнем поединке в декабре проиграла Луане Сантос единогласным решением судей.
Уроженка Санкт-Петербурга. Занималась тайским боксом, кикбоксингом, состояла в сборной России по боксу. С 2019 г. выступает в профессиональных MMA. В 2021 г. стала чемпионкой Open FC, после чего перешла во французский промоушен Ares FC, где потерпела первое поражение в карьере. Закрыла неудачу, после чего в марте 2024 г. с победы дебютировала в UFC. Затем потерпела поражение, а в последнем поединке в июне одолела Мелиссу Муллинс единогласным решением судей.
Поединок будет во многом определяющим для Железняковой. Пару лет назад она воспринималась претенденткой на топ-15 и даже получила рейтинговый бой. Теперь же ее карьера забуксовала, поэтому на кону многое. Если не проходить соперниц уровня Кроден, то карьера в UFC может завершиться довольно быстро.
Канадка абсолютно ничем не выделяется в женском легчайшем дивизионе, хотя набор навыков у нее весьма универсальный. Примечательно, что побеждает Кроден только досрочно, а проигрывает лишь по очкам.
Железнякова же более цельно выглядит в стойке. У нее довольно плотный удар, поставленная техника. Россиянка также работает над борьбой, но пока в этом компоненте еще есть много пространства для прогресса.
Резюмируя, ждем конкурентный поединок без особого риска. Рискнем предположить, что в итоге он продлится все три раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Кроден – Железнякова стоит ожидать около 02:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы