Мелисса Кроден – Дарья Железнякова, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Поединок будет во многом определяющим для Железняковой. Пару лет назад она воспринималась претенденткой на топ-15 и даже получила рейтинговый бой. Теперь же ее карьера забуксовала, поэтому на кону многое. Если не проходить соперниц уровня Кроден, то карьера в UFC может завершиться довольно быстро.

Канадка абсолютно ничем не выделяется в женском легчайшем дивизионе, хотя набор навыков у нее весьма универсальный. Примечательно, что побеждает Кроден только досрочно, а проигрывает лишь по очкам.

Железнякова же более цельно выглядит в стойке. У нее довольно плотный удар, поставленная техника. Россиянка также работает над борьбой, но пока в этом компоненте еще есть много пространства для прогресса.

Резюмируя, ждем конкурентный поединок без особого риска. Рискнем предположить, что в итоге он продлится все три раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.