Партнерский проект

Мелисса Кроден – Дарья Железнякова, 19 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сумеет ли россиянка одержать вторую подряд победу?
В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит поединок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) с канадкой Мелиссой Кроден. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Статистика

Кроден

 

Железнякова

Канада

Страна

Россия

35

Возраст

30

10

Бои

12

7 (6 / 1 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (5 / 0 / 5)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

175

Рост (см)

175

174

Размах рук (см)

173

106,5

Размах ног (см)

104

Мелисса Кроден

Обладательница коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2019 г. В UFC пришла в 2025 г. и дебютировала с победы. Но в последнем поединке в декабре проиграла Луане Сантос единогласным решением судей. 

Дарья Железнякова

Уроженка Санкт-Петербурга. Занималась тайским боксом, кикбоксингом, состояла в сборной России по боксу. С 2019 г. выступает в профессиональных MMA. В 2021 г. стала чемпионкой Open FC, после чего перешла во французский промоушен Ares FC, где потерпела первое поражение в карьере. Закрыла неудачу, после чего в марте 2024 г. с победы дебютировала в UFC. Затем потерпела поражение, а в последнем поединке в июне одолела Мелиссу Муллинс единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа КроденПобеда ЖелезняковойТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,702,203,301,31

Прогноз на бой

Поединок будет во многом определяющим для Железняковой. Пару лет назад она воспринималась претенденткой на топ-15 и даже получила рейтинговый бой. Теперь же ее карьера забуксовала, поэтому на кону многое. Если не проходить соперниц уровня Кроден, то карьера в UFC может завершиться довольно быстро. 

Канадка абсолютно ничем не выделяется в женском легчайшем дивизионе, хотя набор навыков у нее весьма универсальный. Примечательно, что побеждает Кроден только досрочно, а проигрывает лишь по очкам.

Железнякова же более цельно выглядит в стойке. У нее довольно плотный удар, поставленная техника. Россиянка также работает над борьбой, но пока в этом компоненте еще есть много пространства для прогресса.

Резюмируя, ждем конкурентный поединок без особого риска. Рискнем предположить, что в итоге он продлится все три раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Кроден – Железнякова

Турнир UFC Fight Night 273 пройдет на арене «Canada Life Center» в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 апреля по московскому времени. Бой Кроден – Железнякова стоит ожидать около 02:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Гилберт Бёрнс (Бразилия) Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес;
  • Кайлер Филлипс (США) Чарльз Журден (Канада). Легчайший вес;
  • Мандел Налло (Канада) – Джай Герберт (Англия). Легкий вес;
  • Жасмин Ясудавичюс (Канада) – Карин Силва (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Тиаго Мойзес (Бразилия) – Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Деннис Бузукджа (США) – Марсио Барбоса (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Жульен Леблан (Канада) – Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;
  • Таннер Босер (Канада) – Гёкхан Саричам (Турция). Тяжелый вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) – Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Митч Рапосо (США) – Аллан Насименто (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джейджей Олдрич (США) – Джейми-Лин Хорт (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Джон Кастанеда (США) – Марк Вологдин (Россия). Легчайший вес;
  • Джейми Сираж (Канада) – Джон Яннис (США). Легчайший вес.

