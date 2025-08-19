Црвена Звезда - Пафос, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи раунда плей-офф. Автор самой громкой сенсации предыдущей стадии, «Пафос», после киевского «Динамо» постарается удивить «Црвену Звезду».
Турнир: Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч
Стадион: «Райко Митич» (Белград, Сербия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команда не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Црвена Звезда»
|0
|0
|0
|0-0
|«Пафос»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Црвены Звезды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.08.2025
|«Младост»
1:4
«Црвена Звезда»
Суперлига
|12.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:1
«Лех»
Лига чемпионов
|09.08.2025
|«Црвена Звезда»
1:0
«Бачка Топола»
Суперлига
|06.08.2025
|«Лех»
1:3
«Црвена Звезда»
Лига чемпионов
|29.07.2025
|«Црвена Звезда»
5:1
«Линкольн»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Пафоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Пафос»
2:0
«Динамо» Киев
Лига чемпионов
|05.08.2025
|«Динамо» Киев
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|30.07.2025
|«Маккаби» Т-А
0:1
«Пафос»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Пафос»
1:1
«Маккаби» Т-А
Лига чемпионов
|13.07.2025
|«Орландо Пайретс»
1:1
«Пафос»
Товарищеский матч
19.08.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)
19.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)
19.08.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)
20.08.2025. 22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)
20.08.2025. 22:00. «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)
20.08.2025. 22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)
20.08.2025. 22:00. «Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)
Чемпион Кипра не перестает удивлять. Клуб российского предпринимателя Сергея Ломакина с первого захода добрался до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Суммарной победы над израильским «Маккаби» из Тель-Авива футболистам «Пафоса» показалось мало, и в третьем раунде они дважды обыграли киевское «Динамо». Более значимых побед в истории клуба еще не было. После такого успеха перед лицом «Црвены Звезды» парни Хуана Карлоса Карседо точно не затрясутся.
Сербский топ проделал такой же по продолжительности путь до плей-офф. Во втором раунде белградцы предсказуемо обыграли гибралтарский «Линкольн», а затем выставили из турнира крепкий польский «Лех».
«Пафос» под руководством отличает прежде всего надежная оборона. Из последних 10 матчей у него девять были «низовыми» и шесть - «сухими». Есть смысл присмотреться к предложениям на «тотал меньше». Мы остановимся на варианте ТМ 3. В линии Winline он идет с коэффициентом 1.74.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Встречу покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Црвена Звезда»: нет
«Пафос»: нет
БК Winline оценила вероятность победы сербов коэффициентом 1.67. Ничья котируется за 4.10, а успех гостей - за 4.80.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.80 в линии на точный счет).
Победитель сербско-кипрского противостояния выходит в групповой этап ЛЧ.
Эксперты предсказуемо отдают предпочтение в паре клубу из Белграда. Поставить на проход «Црвены Звезды» в основную сетку сейчас можно по коэффициенту 1.55. Котировка на суммарный успех «Пафоса» значительно выше - 2.46.