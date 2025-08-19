Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 августа 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Црвена Звезда - Пафос, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клуб российского предпринимателя рвется в ЛЧ
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи  раунда плей-офф. Автор самой громкой сенсации предыдущей стадии, «Пафос», после киевского «Динамо» постарается удивить «Црвену Звезду».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) 

19.08.2025, Вт

22:00 МСК

«Пафос» (Кипр) 

П1 - 1.67

Х - 4.10

П2 - 4.80

Турнир:  Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч 

Стадион: «Райко Митич»   (Белград, Сербия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команда не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Црвена Звезда» 0000-0
«Пафос»0000-0

Последние пять матчей «Црвены Звезды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.08.2025«Младост»

1:4

«Црвена Звезда» 

Суперлига

12.08.2025«Црвена Звезда» 

1:1

«Лех»

Лига чемпионов

09.08.2025«Црвена Звезда» 

1:0

«Бачка Топола»

Суперлига

06.08.2025«Лех»

1:3

«Црвена Звезда» 

Лига чемпионов

29.07.2025«Црвена Звезда» 

5:1

«Линкольн»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Пафоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Пафос»

2:0

«Динамо» Киев

Лига чемпионов

05.08.2025«Динамо» Киев

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

30.07.2025«Маккаби» Т-А

0:1

«Пафос»

Лига чемпионов

22.07.2025«Пафос»

1:1

«Маккаби» Т-А

Лига чемпионов

13.07.2025 «Орландо Пайретс»

1:1

«Пафос»

Товарищеский матч

Календарь матчей

Свернуть

19.08.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)  
19.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)  
19.08.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)  
20.08.2025. 22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)  
20.08.2025. 22:00. «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)  
20.08.2025. 22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)  
20.08.2025. 22:00. «Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)

Прогноз на матч

Свернуть

Чемпион Кипра не перестает удивлять. Клуб российского предпринимателя Сергея Ломакина с первого захода добрался до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Суммарной победы над израильским   «Маккаби» из Тель-Авива футболистам «Пафоса» показалось мало, и в третьем раунде они дважды обыграли киевское «Динамо». Более значимых побед в истории клуба еще не было. После такого успеха перед лицом «Црвены Звезды» парни Хуана Карлоса Карседо точно не затрясутся.

Сербский топ проделал такой же по продолжительности путь до плей-офф. Во втором раунде белградцы предсказуемо обыграли гибралтарский «Линкольн», а затем выставили из турнира крепкий польский «Лех».

«Пафос» под руководством отличает прежде всего надежная оборона. Из последних 10 матчей у него девять были «низовыми» и шесть - «сухими». Есть смысл присмотреться к предложениям на  «тотал меньше». Мы остановимся на варианте ТМ 3. В линии Winline он идет с коэффициентом 1.74.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Встречу покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Црвена Звезда»: нет

«Пафос»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК Winline оценила вероятность победы сербов коэффициентом 1.67. Ничья котируется за 4.10, а успех гостей - за 4.80.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Црвена Звезда» - «Пафос»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 6.80 в линии на точный счет).

С кем сыграет победитель пары  «Црвена Звезда» - «Пафос»?

Победитель сербско-кипрского противостояния выходит в групповой этап ЛЧ.

«Пафос» выйдет в Общий этап Лиги чемпионов?

Эксперты предсказуемо отдают предпочтение в паре клубу из Белграда. Поставить на проход «Црвены Звезды» в основную сетку сейчас можно по коэффициенту 1.55. Котировка на суммарный успех «Пафоса» значительно выше - 2.46.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer499 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer120 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer499 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer134 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё