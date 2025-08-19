Црвена Звезда - Пафос, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Кипра не перестает удивлять. Клуб российского предпринимателя Сергея Ломакина с первого захода добрался до стадии плей-офф Лиги чемпионов. Суммарной победы над израильским «Маккаби» из Тель-Авива футболистам «Пафоса» показалось мало, и в третьем раунде они дважды обыграли киевское «Динамо». Более значимых побед в истории клуба еще не было. После такого успеха перед лицом «Црвены Звезды» парни Хуана Карлоса Карседо точно не затрясутся.

Сербский топ проделал такой же по продолжительности путь до плей-офф. Во втором раунде белградцы предсказуемо обыграли гибралтарский «Линкольн», а затем выставили из турнира крепкий польский «Лех».

«Пафос» под руководством отличает прежде всего надежная оборона. Из последних 10 матчей у него девять были «низовыми» и шесть - «сухими». Есть смысл присмотреться к предложениям на «тотал меньше». Мы остановимся на варианте ТМ 3. В линии Winline он идет с коэффициентом 1.74.