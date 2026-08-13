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ЦСКА — Факел, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
ЦСКА дома проэкзаменует аутсайдера!
Валентин Васильев

ЦСКА — Факел

 

команды

15 августа 2026 (16:15) МСК

 

начало

ВЭБ Арена, Москва

 

место проведения

БК Марафон

 

прямая трансляция

ТМ (2,5)

 

прогноз

1.90

 

коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
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ЦСКА — Факел

15 августа 2026 года «ВЭБ Арена» примет матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/27. Московский ЦСКА, скатавший 2 подряд ничьи, принимает воронежский «Факел», который в трех стартовых матчах сумел взять лишь 1 очко.

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.40

Марафон

Х

4.80

Марафон

П2

8.40

Марафон

Армейцы пока не проигрывают, но и не побеждают в чемпионате — два подряд «сухих» матча кряду. У «Факела» обратная проблема: команда пропускает почти в каждом матче, но забивать стабильно не получается.

Где смотреть матч ЦСКА — Факел

Традиционно игры РПЛ в прямом эфире доступны на официальном сайте БК «Марафон». Букмекер организует трансляцию в HD-качестве, без задержек и с удобными интерактивными фишками.

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ЦСКА

Дмитрий Игдисамов последовательно строит в ЦСКА вертикальную команду с акцентом на быстрый переход из обороны в атаку. Армейцы охотно отдают мяч сопернику, провоцируют его на высокий прессинг, а затем вскрывают пространство за спинами защитников диагональными забросами на вингеров. В центре поля Обляков и Кисляк работают как метрономы: короткий пас под давлением, смена фланга, ускоряющий пас вразрез.

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Главная уязвимость системы — агрессивная линия обороны. Защитники часто выдвигаются к центру поля, оставляя за спиной по 30–40 метров свободного пространства. Именно туда прилетали голы от «Балтики» в РПЛ и «Динамо» в товарняке. Соперники, умеющие быстро доставлять мяч в финальную треть поля, получают против ЦСКА минимум два-три острых эпизода за игру.

Последние 5 матчей ЦСКА

08.08.2026РПЛЦСКА — Ростов — 0:0
04.08.2026КубокЛокомотив Москва — ЦСКА — 1:1 (4:5 по пен.)
01.08.2026РПЛЦСКА — Крылья Советов — 1:1
24.07.2026РПЛЦСКА — Балтика — 2:1
18.07.2026ТоварищескийДинамо Москва — ЦСКА — 5:2

Три официальных матча без поражений и всего 2 пропущенных мяча в РПЛ — оборона у армейцев выглядит надежно. Но и забивают они меньше, чем хотелось бы — лишь 3 гола в трех турах.

Факел

Воронежцы образца старта сезона-2026/27 — это команда, которая пытается играть в прагматичный футбол, но пока не нашла баланс. Низкий блок, два опорника перед штрафной и ставка на стандарты — базовая арифметика «Факела». Проблема в том, что атака редко создает по-настоящему острые моменты, а контратаки часто обрываются на первом же длинном пасе.

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На выезде «Факел» обычно выстраивается по схеме 5-4-1 без мяча: три центральных защитника плотно перекрывают середину поля, а крайние хавбеки опускаются к своим латералям, превращая линию обороны в «автобус» из шести человек. 

Взломать такую конструкцию можно либо качественными подачами и ударами головой со второго этажа, либо нестандартным действием из-за пределов штрафной. Именно эти два сценария и являются ключевыми для ЦСКА.

Последние 5 матчей Факела

08.08.2026РПЛФакел — Ахмат — 0:0
04.08.2026КубокФакел — Динамо Москва — 0:1
01.08.2026РПЛКраснодар — Факел — 3:2
24.07.2026РПЛФакел — Динамо Махачкала — 1:2
18.07.2026ТоварищескийРостов — Факел — 2:1

Ни одной победы и 5 пропущенных голов в 3 стартовых турах РПЛ — статистика, которая не оставляет тренерскому штабу пространства для маневра.

Очные встречи

Примечательная деталь: в последних двух официальных матчах «Факел» не забивал ЦСКА. В октябре 2024-го команды сыграли 0:0 в Москве, а в декабре армейцы вырвали минимальную победу в Воронеже (1:0). Воронежцы против ЦСКА традиционно действуют предельно осторожно, что снижает вероятность открытого футбола.

Последние 5 очных встреч

17.02.2025ТоварищескийЦСКА — Факел — 1:1
08.12.2024РПЛФакел — ЦСКА — 0:1
26.10.2024РПЛЦСКА — Факел — 0:0
07.04.2024РПЛЦСКА — Факел — 4:1
05.02.2024ТоварищескийЦСКА — Факел — 1:0

Средний тотал последних пяти официальных матчей между командами — 2.0 гола. Цифра красноречивее любых рассуждений.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч ЦСКА — «Факел». Выбирайте тот, что лучше подходит под вашу игровую стратегию.

Консервативный прогноз на матч ЦСКА — Факел

Обе команды на старте сезона не отличаются атакующей щедростью: ЦСКА реализует лишь каждый четвертый момент, а «Факел» и вовсе забивает в среднем гол за игру. Добавьте сюда низкий блок гостей, привычку армейцев долго «раскачиваться», и получается идеальный сценарий для низовой игры.

Безопасный выбор — тотал меньше (2,5) с коэффициентом 1.90 в БК «Марафон».

Сбалансированный прогноз на матч ЦСКА — Факел

Дома ЦСКА играет заметно агрессивнее, чем на выезде. На «ВЭБ Арене» команда Игдисамова в среднем наносит на 4–5 ударов больше, чем на выезде, а процент владения мячом вырастает до 58–60%. «Факел» же на чужом стадионе играет первым номером крайне редко и вынужден стоять все 90 минут в обороне.

Рано или поздно терпение закончится. Логичная ставка — победа ЦСКА за 1.40 в БК «Марафон».

Рискованный прогноз на матч ЦСКА — Факел

Воронежцы умеют «сушить» игру против топ-соперников, а ЦСКА часто теряется против низких блоков. Для тех, кто готов рискнуть, подойдет исход «ничья» с коэффициентом 4.80 в БК «Марафон».

Прогноз на точный счет в матче ЦСКА — Факел

Встречи между этими командами в Москве редко превращаются в голевую феерию. «Факел» приедет с одной задачей — отстоять ничью или взять победу за счет гола со стандарта. ЦСКА будет доминировать территориально, но взламывать «автобус» армейцам всегда тяжело.

Рекомендуемые точные счета — 1:0 (коэффициент 5.80 в БК «Марафон») и 2:0 (коэффициент 7.20 в БК «Марафон») в пользу ЦСКА.

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