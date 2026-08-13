ЦСКА — Факел, 15 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

На выезде «Факел» обычно выстраивается по схеме 5-4-1 без мяча: три центральных защитника плотно перекрывают середину поля, а крайние хавбеки опускаются к своим латералям, превращая линию обороны в «автобус» из шести человек.

Взломать такую конструкцию можно либо качественными подачами и ударами головой со второго этажа, либо нестандартным действием из-за пределов штрафной. Именно эти два сценария и являются ключевыми для ЦСКА.