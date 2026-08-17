ЦСКА — Локомотив, 22 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

22 августа 2026 года на столичной «ВЭБ Арене» состоится матч 5-го тура РПЛ сезона 2026/2027, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив». Это не просто рядовая игра чемпионата, а ремейк недавнего кубкового противостояния. Команды уже встречались 4 августа, и теперь им предстоит выяснить, кто извлек лучшие уроки из той дуэли.

Исход Коэффициент Букмекер П1 1.92 БЕТСИТИ Х 3.80 БЕТСИТИ П2 3.90 БЕТСИТИ

Обе команды на старте сезона демонстрируют склонность к прагматизму и плотной игре в обороне. Предстоящая встреча обещает продемонстрировать настоящие тренерские изыски с высоким градусом напряжения.