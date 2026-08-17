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ЦСКА — Локомотив, 22 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
22 августа «ВЭБ Арена» примет быстрый ремейк недавнего кубкового триллера: ЦСКА и «Локомотив» сыграют свое второе дерби за последние три недели.
Валентин Васильев

ЦСКА — Локомотив

 

 

команды

22 августа 2026 (20:15) МСК

 

 

начало

ВЭБ Арена, Москва

 

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

 

прямая трансляция

ТМ (2,5)

 

 

прогноз

2.20

 

 

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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ЦСКА — Локомотив

22 августа 2026 года на столичной «ВЭБ Арене» состоится матч 5-го тура РПЛ сезона 2026/2027, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив». Это не просто рядовая игра чемпионата, а ремейк недавнего кубкового противостояния. Команды уже встречались 4 августа, и теперь им предстоит выяснить, кто извлек лучшие уроки из той дуэли.

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.92

БЕТСИТИ

Х

3.80

БЕТСИТИ

П2

3.90

БЕТСИТИ

Обе команды на старте сезона демонстрируют склонность к прагматизму и плотной игре в обороне. Предстоящая встреча обещает продемонстрировать настоящие тренерские изыски с высоким градусом напряжения.

Где смотреть матч ЦСКА — Локомотив

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

СМОТРЕТЬ МАТЧ ЦСКА — ЛОКОМОТИВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ЦСКА

На старте нового сезона мы наблюдаем эволюцию армейцев. Если раньше ЦСКА ассоциировался исключительно с романтичным и рискованным футболом, то сейчас команда делает ставку на результат и надежность тылов. Красно-синие научились «сушить» игры и добывать результат за счет минимального преимущества и безупречной организации в обороне.

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Победы над «Факелом» (1:0) и «Балтикой» (2:1), а также нулевая ничья с крепким «Ростовом» доказывают, что армейцы стали более прагматичными. В центре поля они ведут вязкую борьбу, стараясь разрывать ритм соперника, а на флангах используют индивидуальные качества крайних защитников для создания ширины. 

Главная проблема ЦСКА на данный момент — недостаток креатива в финальной трети, из-за чего команда часто испытывает трудности со взломом массированных оборонительных редутов.

Последние 5 матчей ЦСКА

15.08.2026РПЛЦСКА — Факел — 1:0
08.08.2026РПЛЦСКА — Ростов — 0:0
04.08.2026КубокЛокомотив Москва — ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.)
01.08.2026РПЛЦСКА — Крылья Советов — 1:1
24.07.2026РПЛЦСКА — Балтика — 2:1

В последних трех матчах РПЛ команда пропустила лишь один мяч, но и забила всего два. Домашние стены «ВЭБ Арены» традиционно становятся для ЦСКА местом, где прагматизм приносит максимальные дивиденды.

Локомотив

Железнодорожники в начале сезона 2026/2027 превратились в главных «мастеров ничьих» лиги. Команда демонстрирует потрясающую оборонительную дисциплину, но страдает от хронического отсутствия «киллера» в атаке. 

«Локомотив» умеет терпеть, сбивать темп и мастерски играет по счету, но ему катастрофически не хватает остроты, чтобы превращать территориальное преимущество в победы.

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Гости строят свою игру от разрушения, предлагая сопернику владеть мячом на чужой половине поля. Плотный средний блок, жесткие стыки и молниеносные (но часто неточные) контрвыпады — вот главное оружие «Локо». На выезде железнодорожники и вовсе могут выставить «автобус», рассчитывая увезти драгоценное очко.

Последние 5 матчей Локомотива

14.08.2026РПЛОренбург — Локомотив Москва — 1:1
08.08.2026РПЛЛокомотив Москва — Акрон Тольятти — 0:0
04.08.2026КубокЛокомотив Москва — ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.)
01.08.2026РПЛДинамо Махачкала — Локомотив Москва — 2:1
26.07.2026РПЛЛокомотив Москва — Ахмат — 1:1

Статистика говорит сама за себя: четыре из пяти последних матчей «Локомотива» во всех турнирах завершились с тоталом меньше 2.5 голов. Команда играет низовые встречи.

Очные встречи

Совсем недавно эти команды бились друг с другом в рамках Кубка России. Тот матч стал идеальной иллюстрацией их текущего состояния: вязкая борьба, минимум чистых голевых моментов, много стыков. Как итог — ничья 1:1 в основное время и драматичная серия пенальти, где нервы армейцев оказались крепче. 

Наверняка для игроков «Локомотива» та встреча оставила психологический осадок и чувство недосказанности. Гости будут жаждать спортивной мести, но их тактический рисунок вряд ли претерпит серьезные изменения.

Последние 5 очных встреч

04.08.2026КубокЛокомотив Москва — ЦСКА — 1:1 (4:5 пен.)
14.07.2026ТоварищескийЛокомотив Москва — ЦСКА — 1:0
17.05.2026РПЛЦСКА — Локомотив Москва — 3:1
21.02.2026ТоварищескийЦСКА — Локомотив Москва — 3:2
18.10.2025РПЛЛокомотив Москва — ЦСКА — 3:0

Историческое противостояние этих клубов богато на события, но текущая форма обеих команд диктует совершенно иной, более осторожный сценарий на предстоящую игру.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч ЦСКА — «Локомотив», опираясь на глубокий анализ их текущих тактических трендов.

Консервативный прогноз на матч ЦСКА — Локомотив

Обе команды находятся в фазе, где надежность превалирует над зрелищностью. ЦСКА дома играет максимально осторожно, а «Локомотив» на выезде «паркует автобус» и рад даже нулевой ничьей. Вспомните их недавний кубковый матч — 1:1 с огромным количеством фолов и остановок игры.

Статистика неумолима: 4 из 5 последних матчей «Локомотива» и ЦСКА проходили по сценарию «низового» футбола. Ожидать голевой феерии прямо сейчас — значит идти против логики сезона.

Самой надежной и математически обоснованной ставкой выглядит тотал меньше (2.5) с коэффициентом 2.20 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч ЦСКА — Локомотив

ЦСКА обладает преимуществом домашней арены и психологическим триумфом после победы над железнодорожниками в серии пенальти. Армейцы знают, как вскрывать низкую оборону гостей, и имеют в своем составе исполнителей, способных решить эпизод за счет индивидуального мастерства или стандарта.

Армейцы должны забирать свои три очка на классе и домашней поддержке. В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем победу ЦСКА с коэффициентом 1.92 в БК «БЕТСИТИ».

Рискованный прогноз на матч ЦСКА — Локомотив

«Локомотив» в этом сезоне буквально коллекционирует ничьи: 1:1 с «Оренбургом», 0:0 с «Акроном», 1:1 с «Ахматом». Команда умеет «засушивать» игру и лишать более статусных соперников свободного пространства. Если ЦСКА не сможет забить быстрый гол, то к 60-й минуте матч превратится в позиционный тупик, где железнодорожники будут рады увезти из Москвы одно очко.

Учитывая эту удивительную тенденцию, можно рискнуть и поставить на ничью с высоким коэффициентом 3.80 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче ЦСКА — Локомотив

Опираясь на прагматичный стиль обеих команд и их недавнюю очную встречу, мы ожидаем крайне упорную борьбу с обилием тактических фолов и минимальным количеством по-настоящему опасных моментов у чужих ворот.

Армейцы будут владеть инициативой, но пробить эшелонированную оборону гостей им будет крайне тяжело. Скорее всего, судьбу матча решит один точный удар или ошибка в штрафной площади.

Наиболее вероятные исходы — минимальная победа хозяев 1:0 (кэф — 8.80 в БК «БЕТСИТИ») или очередная боевая ничья 1:1 (кэф — 6.80 в БК «БЕТСИТИ»). 

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