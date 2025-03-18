ЦСКА — Локомотив, 19 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

Для ярославцев предстоящий матч не имеет никакого соревновательного интереса, ведь вытеснить «железнодорожников» с первого места в турнирной таблице конкуренты уже не в силах. А вот главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, еще относительно недавно тренировавшему ЦСКА, есть что доказывать своему бывшему клубу.

А вот ЦСКА может еще перемещаться по турнирной лестнице и вниз и вверх. Помимо этого, встреча с ярославцами стане не только хорошей разминкой перед неумолимо приближающимся розыгрышем Кубка Гагарина, но и возможность отомстить ярославцам за прошлогодний плей-офф. Год назад именно «Локо» выбил армейцев в первом раунде. Тогда «железнодорожники» крупно и всухую уступили в первой встрече на своем льду, но затем выиграли четыре матча подряд и вышли в четвертьфинал.

С большой долей вероятности оба тренерских штабы выберут осторожный план на игру. Попытка сыграть в атаку может привести к плачевным последствиям, ведь наказывать противников за ошибки и пользоваться оголенными зонами отлично умеют и ярославцы, и москвичи. Не станем рисковать и сделаем довольно осторожный выбор в пользу того, что совместными усилиями команды не забьют на «ЦСКА Арене» больше четырех голов.