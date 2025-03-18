ЦСКА — Локомотив, 19 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
19.03.2025, Ср
19:30 МСК
«Локомотив» (Ярославль)
|П1 - 2.75
Турнир: регулярный чемпионат КХЛ
Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|45
|36
|189-163
|«Локомотив»
|36
|45
|163-189
Последние пять матчей ЦСКА в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.03.2025
|ЦСКА
1:2
«Динамо М»
|12.03.2025
|«Металлург»
4:2
ЦСКА
|10.03.2025
|«Автомобилист»
3:4
ЦСКА
|08.03.2025
|«Барыс»
0:3
ЦСКА
|04.03.2025
|ЦСКА
2:3 ОТ
СКА
Последние пять матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.03.2025
|«Локомотив»
4:1
«Адмирал»
|14.03.2025
|«Локомотив»
1:2 Б
«Нефтехимик»
|10.03.2025
|«Локомотив»
3:0
«Северсталь»
|07.03.2025
|«Динамо М»
5:3
«Локомотив»
|04.03.2025
|«Северсталь»
0:5
«Локомотив»
Последние пять матчей ЦСКА и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|05.01.2025
|«Локомотив»
4:1
ЦСКА
|08.12.2024
|«Локомотив»
1:2
ЦСКА
|14.11.2024
|ЦСКА
2:0
«Локомотив»
|08.03.2024
|«Локомотив»
6:3
ЦСКА
|06.03.2024
|ЦСКА
1:2
«Локомотив»
ЦСКА
|Показатель
«Локомотив»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сорокин
|52
Каюмов
44
|Снайпер (голы)
|Сорокин
|24
Каюмов
22
|Ассистент (передачи)
|Сорокин
|28
Березкин
26
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Просветов
|2.27
Исаев
1.67
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Локомотив
|66
|37
|6
|4
|1
|3
|15
|184-120
|98
|2. Динамо М
|65
|37
|1
|3
|3
|2
|19
|197-157
|87
|3. Спартак
|65
|30
|5
|2
|6
|3
|19
|213-190
|83
|4. ЦСКА
|65
|29
|3
|5
|3
|6
|19
|190-162
|83
|5. Динамо Мн
|65
|34
|2
|1
|4
|4
|20
|194-155
|82
|6. СКА
|65
|28
|7
|2
|1
|4
|23
|229-196
|79
|7. Северсталь
|65
|34
|1
|3
|1
|0
|26
|189-190
|77
|8. Торпедо
|66
|24
|3
|4
|5
|3
|27
|200-190
|70
|9. Куньлунь
|66
|19
|5
|4
|0
|5
|33
|166-225
|61
|10. Витязь
|66
|19
|3
|2
|4
|6
|32
|160-183
|58
|11. Сочи
|65
|15
|2
|2
|2
|5
|39
|147-215
|45
Для ярославцев предстоящий матч не имеет никакого соревновательного интереса, ведь вытеснить «железнодорожников» с первого места в турнирной таблице конкуренты уже не в силах. А вот главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, еще относительно недавно тренировавшему ЦСКА, есть что доказывать своему бывшему клубу.
А вот ЦСКА может еще перемещаться по турнирной лестнице и вниз и вверх. Помимо этого, встреча с ярославцами стане не только хорошей разминкой перед неумолимо приближающимся розыгрышем Кубка Гагарина, но и возможность отомстить ярославцам за прошлогодний плей-офф. Год назад именно «Локо» выбил армейцев в первом раунде. Тогда «железнодорожники» крупно и всухую уступили в первой встрече на своем льду, но затем выиграли четыре матча подряд и вышли в четвертьфинал.
С большой долей вероятности оба тренерских штабы выберут осторожный план на игру. Попытка сыграть в атаку может привести к плачевным последствиям, ведь наказывать противников за ошибки и пользоваться оголенными зонами отлично умеют и ярославцы, и москвичи. Не станем рисковать и сделаем довольно осторожный выбор в пользу того, что совместными усилиями команды не забьют на «ЦСКА Арене» больше четырех голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Канал «КХЛ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«КХЛ ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Заброшенные шайбы зрители наверняка увидят, но рассчитывать на град голов вряд ли приходится. На то, что в этой встрече соперники совместными усилиями смогут поразить ворота друг друга не больше пяти раз (ТМ 4.5) можно поставить с коэффициентом 1.80. Если команды сумеют превысить показатель в четыре шайбы (ТБ 4.5), номинал ставки на такой вариант будет увеличен вдвое.
Канал «КХЛ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:
«Локомотив» - 4.30
«Трактор» - 6.50
«Авангард» и СКА - по 8.50
На победу в плей-офф ЦСКА можно поставить с коэффициентом 10.00.
Партнерский проект