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18 марта 13:25ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА — Локомотив, 19 марта: где смотреть матч КХЛ, прогноз, статистика

Московские армейцы против лучшей команды регулярки
Руслан Ипполитов

 

 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

19.03.2025, Ср

19:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2.75

Х - 3.80

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат КХЛ

Стадион: «ЦСКА Арена» (Москва, Россия)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
ЦСКА4536189-163
«Локомотив»3645163-189

Последние пять матчей ЦСКА в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.03.2025ЦСКА

1:2

«Динамо М»

12.03.2025«Металлург»

4:2

ЦСКА

10.03.2025«Автомобилист»

3:4

ЦСКА

08.03.2025«Барыс»

0:3

ЦСКА

04.03.2025ЦСКА

2:3 ОТ

СКА

Последние пять матчей «Локомотива» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.03.2025«Локомотив»

4:1

«Адмирал»

14.03.2025«Локомотив»

1:2 Б

«Нефтехимик»

10.03.2025«Локомотив»

3:0

«Северсталь»

07.03.2025«Динамо М»

5:3

«Локомотив»

04.03.2025«Северсталь»

0:5

«Локомотив»

Последние пять матчей ЦСКА и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

05.01.2025«Локомотив»

4:1

ЦСКА

08.12.2024«Локомотив»

1:2

ЦСКА

14.11.2024ЦСКА

2:0

«Локомотив»

08.03.2024«Локомотив»

6:3

ЦСКА

06.03.2024ЦСКА

1:2

«Локомотив»

Лидеры

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ЦСКА

Показатель

«Локомотив»

Показатель

Бомбардир (очки)Сорокин52

Каюмов

44

Снайпер (голы)Сорокин24

Каюмов

22

Ассистент (передачи)Сорокин28

Березкин

26

Вратарь (коэфф. надежности)Просветов2.27

Исаев

1.67

Турнирное положение

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Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Локомотив6637641315184-12098
2. Динамо М6537133219197-15787
3. Спартак6530526319213-19083
4. ЦСКА6529353619190-16283
5. Динамо Мн6534214420194-15582
6. СКА6528721423229-19679
7. Северсталь6534131026189-19077
8. Торпедо6624345327200-19070
9. Куньлунь6619540533166-22561
10. Витязь6619324632160-18358
11. Сочи6515222539147-21545

Прогноз на матч

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Для ярославцев предстоящий матч не имеет никакого соревновательного интереса, ведь вытеснить «железнодорожников» с первого места в турнирной таблице конкуренты уже не в силах. А вот главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, еще относительно недавно тренировавшему ЦСКА, есть что доказывать своему бывшему клубу.

А вот ЦСКА может еще перемещаться по турнирной лестнице и вниз и вверх. Помимо этого, встреча с ярославцами стане не только хорошей разминкой перед неумолимо приближающимся розыгрышем Кубка Гагарина, но и возможность отомстить ярославцам за прошлогодний плей-офф. Год назад именно «Локо» выбил армейцев в первом раунде. Тогда «железнодорожники» крупно и всухую уступили в первой встрече на своем льду, но затем выиграли четыре матча подряд и вышли в четвертьфинал.

С большой долей вероятности оба тренерских штабы выберут осторожный план на игру. Попытка сыграть в атаку может привести к плачевным последствиям, ведь наказывать противников за ошибки и пользоваться оголенными зонами отлично умеют и ярославцы, и москвичи. Не станем рисковать и сделаем довольно осторожный выбор в пользу того, что совместными усилиями команды не забьют на «ЦСКА Арене» больше четырех голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «КХЛ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«КХЛ ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET предлагают довольно высокие коэффициенты на успех каждого из соперников. Выигрыш ЦСКА в основное время котируется за 2.75. Сыгравшая ставка на победу «Локомотива» будет умножена на 2.45. На ничью можно заключить пари за 3.80.

Вопросы и ответы

Много ли голов будет в матче ЦСКА - «Локомотив»?

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Заброшенные шайбы зрители наверняка увидят, но рассчитывать на град голов вряд ли приходится. На то, что в этой встрече соперники совместными усилиями смогут поразить ворота друг друга не больше пяти раз (ТМ 4.5) можно поставить с коэффициентом 1.80. Если команды сумеют превысить показатель в четыре шайбы (ТБ 4.5), номинал ставки на такой вариант будет увеличен вдвое.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Локомотив»?

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Канал «КХЛ ТВ» покажет встречу в Москве в прямом эфире. Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит так:

«Локомотив» - 4.30 

«Трактор» - 6.50

«Авангард» и СКА - по 8.50

На победу в плей-офф ЦСКА можно поставить с коэффициентом 10.00.

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