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ЦСКА — Ростов, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

Обновлено:
В субботний вечер московские армейцы примут неуступчивый «Ростов»
Валентин Васильев

ЦСКА — Ростов

 

команды

8 августа 2026 (20:30) МСК

 

начало

ВЭБ Арена, Москва

 

место проведения

БК Винлайн

 

прямая трансляция

ТМ (2.5)

 

 прогноз

1.97

 

коэффициент

Winline
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ЦСКА — Ростов

8 августа 2026 года на столичной «ВЭБ Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». 

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

1.65

Винлайн

Х

3.85

Винлайн

П2

5.20

Винлайн

Обе команды стремятся набрать первые очки на старте нового чемпионата, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.

Где смотреть матч ЦСКА — Ростов

Традиционно игры РПЛ можно посмотреть на официальном сайте БК Winline. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

СМОТРЕТЬ МАТЧ ЦСКА — РОСТОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ЦСКА

Команда исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема ЦСКА позволяет создавать численное преимущество на флангах за счет агрессивных подключений латералей и крайних защитников. В центре поля армейцы стараются диктовать темп через короткий и средний пас, образуя треугольники для взлома плотной обороны соперника. 

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Однако высокий прессинг и смелая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах. 

Последние 5 матчей ЦСКА

1.08.2026КубокЛокомотив Москва - ЦСКА — 1:1 (4:5)
24.07.2026РПЛЦСКА - Крылья Советов — 1:1
04.07.2026РПЛЦСКА - Балтика — 2:1
30.06.2026ТоварищескийДинамо Москва - ЦСКА — 5:2
17.05.2026ТоварищескийЛокомотив Москва - ЦСКА — 1:0

На старте сезона армейцы забили 3 гола. Домашние стены «ВЭБ Арены» традиционно становятся для ЦСКА двенадцатым игроком.

Ростов

«Ростов» на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые матчи в РПЛ игроки забили 5 голов, но и пропустили 4. Южане всегда выделялись своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Армейцам придется попотеть, чтобы добыть очки в этом матче.

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Команда Джонатана Альбы традиционно выделяется в РПЛ своим интенсивным прессингом и агрессивным вертикальным футболом. «Ростов» часто использует схему 4-3-3, делая ставку на высокий отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники отличаются высокой работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи на подступах к своей штрафной. 

В позиционном нападении южане делают акцент на фланговые проходы, прострелы и мастерское использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на кинжальные контратаки с использованием скорости своих вингеров.

Последние 5 матчей Ростова

04.08.2026КубокАкрон Тольятти - Ростов — 0:4
31.07.2026РПЛРодина - Ростов — 2:4
26.07.2026РПЛОренбург - Ростов — 2:1
15.07.2026ТоварищескийРостов - Факел — 2:1
11.07.2026ТоварищескийКраснодар - Ростов — 3:3

Очные встречи

Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 21 апреля 2026 года. Тот матч завершился боевой ничьей 1:1. Причем команды реализовали все моменты, которые у них возникли. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.

Последние 5 очных встреч

21.04.2026РПЛЦСКА - Ростов —1:1
18.02.2026ТоварищескийЦСКА - Ростов — 3:1
14.09.2026РПЛРостов - ЦСКА — 1:0
01.06.2026КубокРостов - ЦСКА — 0:0 (3:4)
31.01.2025ТоварищескийЦСКА - Ростов — 1:0

Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит бескомпромиссный характер, а матчи между ними часто получаются богатыми на тактическую борьбу и физический контакт.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч ЦСКА-Ростов. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз

На старте сезона команды еще сыроваты, а цена ошибки крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм. 

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.

Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Винлайн. 

Сбалансированный прогноз

ЦСКА является номинальным хозяином поля и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Армейцам по силам навязать свою игру и склонить чашу весов в свою пользу за счет стандартов и контроля центра поля. 

В качестве рискованного прогноза мы предлагаем победу ЦСКА (П1) с коэффициентом 1.65 в БК Винлайн.

Рискованный прогноз

«Ростов» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что их последняя очная встреча завершилась вничью, а тактика Альбы неудобна для армейцев при быстрых переходах, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.85 в БК «Винлайн».

Прогноз на точный счет в матче ЦСКА — Ростов

Опираясь на статус ЦСКА как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал и контратакующую тактику «Ростова», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов. 

Однако не стоит забывать о том, что армейцы играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать важную победу в сезоне.

Ожидаемый счет — 1:1 или 1:0 в пользу ЦСКА.

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