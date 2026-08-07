ЦСКА — Ростов, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

На старте сезона команды еще сыроваты, а цена ошибки крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм.

Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.

Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Винлайн.