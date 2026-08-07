ЦСКА — Ростов, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз

ЦСКА — Ростов, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогнозОбновлено:
ЦСКА — Ростов
команды
8 августа 2026 (20:30) МСК
начало
ВЭБ Арена, Москва
место проведения
БК Винлайн
прямая трансляция
ТМ (2.5)
прогноз
1.97
коэффициент
ЦСКА — Ростов
8 августа 2026 года на столичной «ВЭБ Арене» состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов».
Обе команды стремятся набрать первые очки на старте нового чемпионата, поэтому ожидаем бескомпромиссной борьбы.
Где смотреть матч ЦСКА — Ростов
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ЦСКА
Команда исповедует атакующий футбол с акцентом на контроль мяча и продолжительные позиционные атаки. Базовая схема ЦСКА позволяет создавать численное преимущество на флангах за счет агрессивных подключений латералей и крайних защитников. В центре поля армейцы стараются диктовать темп через короткий и средний пас, образуя треугольники для взлома плотной обороны соперника.
Однако высокий прессинг и смелая линия обороны оставляют уязвимые зоны за спинами центральных защитников, чем часто пользуются соперники при быстрых переходах.
Последние 5 матчей ЦСКА
|1.08.2026
|Кубок
|Локомотив Москва - ЦСКА — 1:1 (4:5)
|24.07.2026
|РПЛ
|ЦСКА - Крылья Советов — 1:1
|04.07.2026
|РПЛ
|ЦСКА - Балтика — 2:1
|30.06.2026
|Товарищеский
|Динамо Москва - ЦСКА — 5:2
|17.05.2026
|Товарищеский
|Локомотив Москва - ЦСКА — 1:0
На старте сезона армейцы забили 3 гола. Домашние стены «ВЭБ Арены» традиционно становятся для ЦСКА двенадцатым игроком.
Ростов
«Ростов» на старте сезона демонстрирует высокую результативность: за первые матчи в РПЛ игроки забили 5 голов, но и пропустили 4. Южане всегда выделялись своим характером и неуступчивостью в принципиальных противостояниях. Армейцам придется попотеть, чтобы добыть очки в этом матче.
Команда Джонатана Альбы традиционно выделяется в РПЛ своим интенсивным прессингом и агрессивным вертикальным футболом. «Ростов» часто использует схему 4-3-3, делая ставку на высокий отбор мяча и молниеносные переходы из обороны в атаку. Полузащитники отличаются высокой работоспособностью, вступая в жесткие единоборства и перехватывая передачи на подступах к своей штрафной.
В позиционном нападении южане делают акцент на фланговые проходы, прострелы и мастерское использование стандартных положений. На выезде команда может немного снизить линию прессинга, отдавая инициативу хозяевам и делая ставку на кинжальные контратаки с использованием скорости своих вингеров.
Последние 5 матчей Ростова
|04.08.2026
|Кубок
|Акрон Тольятти - Ростов — 0:4
|31.07.2026
|РПЛ
|Родина - Ростов — 2:4
|26.07.2026
|РПЛ
|Оренбург - Ростов — 2:1
|15.07.2026
|Товарищеский
|Ростов - Факел — 2:1
|11.07.2026
|Товарищеский
|Краснодар - Ростов — 3:3
Очные встречи
Последний раз в прошлом сезоне эти команды встречались 21 апреля 2026 года. Тот матч завершился боевой ничьей 1:1. Причем команды реализовали все моменты, которые у них возникли. В целом игра носила позиционный характер с обилием борьбы в центре поля.
Последние 5 очных встреч
|21.04.2026
|РПЛ
|ЦСКА - Ростов —1:1
|18.02.2026
|Товарищеский
|ЦСКА - Ростов — 3:1
|14.09.2026
|РПЛ
|Ростов - ЦСКА — 1:0
|01.06.2026
|Кубок
|Ростов - ЦСКА — 0:0 (3:4)
|31.01.2025
|Товарищеский
|ЦСКА - Ростов — 1:0
Историческое противостояние этих клубов в последние годы носит бескомпромиссный характер, а матчи между ними часто получаются богатыми на тактическую борьбу и физический контакт.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч ЦСКА-Ростов. Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз
На старте сезона команды еще сыроваты, а цена ошибки крайне высока. В таких матчах на первый план выходит прагматизм.
Кроме того, статистика личных встреч свидетельствует о том, что команды не спешат выдвигать в атаку значительные силы, а предпочитают в первую очередь сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Аналитики ожидают низовой матч, в котором не будет обилия голов.
Поэтому самой безопасной ставкой выглядит Тотал меньше (2.5) с коэффициентом 1.97 в букмекерской конторе Винлайн.
Сбалансированный прогноз
ЦСКА является номинальным хозяином поля и обладает более сбалансированным составом для позиционных атак. Армейцам по силам навязать свою игру и склонить чашу весов в свою пользу за счет стандартов и контроля центра поля.
В качестве рискованного прогноза мы предлагаем победу ЦСКА (П1) с коэффициентом 1.65 в БК Винлайн.
Рискованный прогноз
«Ростов» никогда не сдается и умеет наказывать за потерю концентрации. Учитывая, что их последняя очная встреча завершилась вничью, а тактика Альбы неудобна для армейцев при быстрых переходах, можно рискнуть и поставить на ничейный исход с высоким коэффициентом 3.85 в БК «Винлайн».
Прогноз на точный счет в матче ЦСКА — Ростов
Опираясь на статус ЦСКА как домашнего фаворита, но принимая во внимание атакующий потенциал и контратакующую тактику «Ростова», наиболее вероятным исходом является упорная борьба с небольшим количеством голевых моментов.
Однако не стоит забывать о том, что армейцы играют дома. Они постараются использовать поддержку родных трибун, чтобы одержать важную победу в сезоне.
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