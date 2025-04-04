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3 апреля 15:51ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

ЦСКА — Крылья Советов, прогноз на 5 апреля: ставки и коэффициенты

Первая встреча в полуфинале Пути РПЛ завершилась со счетом 2:2
Александр Бокулёв

В среду, 5 апреля, московский ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Первый матч команд на этой стадии завершился вничью со счетом 2:2. Рассказываем о предложениях букмекеров на ответную встречу и выбираем лучшие ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

05.04.2023, Ср

19:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1,68

Х - 3,90

П2 - 5,10

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Артем Любимов (главный арбитр), Рашид Абусуев, Кирилл Большаков (ассистенты)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА311313104-50
«Крылья Советов»13133150-104

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.04.2023«Факел»

0:2

ЦСКА

РПЛ

19.03.2023ЦСКА

1:0

«Зенит»

РПЛ

15.03.2023«Крылья Советов»

2:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2023ЦСКА

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

05.03.2023«Сочи»

2:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.04.2023«Крылья Советов»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

19.03.2023«Крылья Советов»

0:1

«Ахмат»

РПЛ

15.03.2023«Крылья Советов»

2:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2023ЦСКА

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

05.03.2023«Динамо»

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Турнирная сетка

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Путь РПЛ, 1/2 финала:

«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Первый матч - 1:1.

«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА (Москва). Первый матч - 2:2.

Путь РПЛ, 1/2 финала, Этап 1:

«Динамо» (Москва) - «Акрон» (Тольятти).

«Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-Дону).  

Прогнозы на матч

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Прогноз Эдуарда Мора

Эксперт «Рейтинга Букмекеров», двукратный чемпион России Эдуард Мор предлагает сделать простую ставку на победу хозяев.

«Сразу скажу, что ЦСКА - явный фаворит матча. Команда набрала хороший ход. Было случайное поражение в Сочи. Но во всем остальном видно поступательное движение. Есть резерв, есть серьезная ротация. У ЦСКА есть куда прибавлять. Команда пока не играет на максимуме. Самарцы идут в неприятной зоне возле команд, которые ведут борьбу за выживание. Вообще, состояние у команды не самое лучшее. Думаю, что в этом матче самарцы приберегут силы. Так как проигравший не вылетает, а попадает в Путь регионов».

Прогноз редакции

Команды находятся в совершенно разной форме. ЦСКА в последних четырех матчах одержал три победы, в том числе над «Зенитом», при одной ничьей. «Крылья Советов» же не могут выиграть уже шесть встреч подряд - по три ничьи и поражения.

Кроме того, «красно-синие» довольно уверенно выступают дома в этом сезоне: 9 побед в 13 матчах при разнице голов 29-11. Да и команда у Владимира Федотова более зрелая и сбалансированная, что особенно важно в кубковом формате, когда на кону выход в промежуточный финал.

Предлагаем разыграть фору (-1) через ЦСКА у букмекерского партнера обоих клубов компании «Фонбет».

Бонусы на матч

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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Смотреть игру ЦСКА - «Крылья Советов» также можно на других ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Российский футбольный союзТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

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Составы команд

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Потери

ЦСКА: Дивеев (травма), Набабкин (под вопросом)

«Крылья Советов»: Якуба (травма), Солдатенков (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:

ПозицияЦСКА«Крылья Советов»Позиция
Вратарь49. Владислав Тороп1. Иван ЛомаевВратарь
Защитник27. Мойзес24. Роман ЕвгеньевЗащитник
Защитник4. Виллиан Роша22. Фернандо КостанцаЗащитник
Защитник22. Милан Гайич23. Гленн БейлЗащитник
Полузащитник19. Бахтиер Зайнутдинов 92. Николай Рассказов Защитник
Полузащитник10. Иван Обляков 8. Максим Витюгов Полузащитник
Полузащитник 5. Саша Зделар11. Роман ЕжовПолузащитник
Полузащитник88. Виктор Мендес14. Александр КоваленкоПолузащитник
Полузащитник25. Хесус Медина7. Дмитрий ЦыпченкоНападающий
Нападающий9. Федор Чалов28. Бенхамин ГарреНападающий
Нападающий91. Антон Заболотный9. Владимир ПисарскийНападающий
Главный тренерВладимир ФедотовИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ЦСКАНичьяПобеда «Крыльев Советов»
«Фонбет»1,703,954,70
«Марафон»1,774,205,00
«Олимп»1,744,104,40
«Бетсити»1,744,004,90
«Лига Ставок»1,784,004,30

Лучшие букмекеры на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

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Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу ЦСКА в основное время - у «Лиги Ставок». На выигрыш «Крыльев Советов» выгоднее всего ставить в «Марафоне».

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Если вы планируете поставить на матч ЦСКА - «Крылья Советов» со своего смартфона и планшета, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших букмекеров с мобильной версией.

Будет ли бесплатная трансляция?

Да. Бесплатная видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в среду, 5 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные котировки на матч ЦСКА и «Крылья Советов», при этом в коэффициентах на победу самарцев наблюдаются расхождения в пределах нескольких десятых. Выбрать лучшую контору для ставки вы можете с помощью нашего рейтинга.

Какой регламент у Кубка России?

Победитель этого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, где оспорит выход в Суперфинал турнира. Проигравший вылетит в Путь регионов, где на следующей стадии сыграет с одним из победителей первого этапа полуфиналов нижней части сетки.

Работает ли правило выездного гола?

Нет. При равном счете по сумме двух матчей правило выездного гола работает. В таком случае не будет проводиться и экстра-тайм, после основного времени команды проведут серию пенальти.

UPD: результат

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Наша ставка принесла возврат. ЦСКА вырвал победу со счетом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла в концовке.

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