ЦСКА — Крылья Советов, прогноз на 5 апреля: ставки и коэффициенты

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В среду, 5 апреля, московский ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Первый матч команд на этой стадии завершился вничью со счетом 2:2. Рассказываем о предложениях букмекеров на ответную встречу и выбираем лучшие ставки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
05.04.2023, Ср
19:30 МСК
«Крылья Советов» (Самара)
|П1 - 1,68
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Артем Любимов (главный арбитр), Рашид Абусуев, Кирилл Большаков (ассистенты)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|31
|13
|13
|104-50
|«Крылья Советов»
|13
|13
|31
|50-104
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.04.2023
|«Факел»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|19.03.2023
|ЦСКА
1:0
«Зенит»
РПЛ
|15.03.2023
|«Крылья Советов»
2:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2023
|ЦСКА
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.03.2023
|«Сочи»
2:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.04.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|19.03.2023
|«Крылья Советов»
0:1
«Ахмат»
РПЛ
|15.03.2023
|«Крылья Советов»
2:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2023
|ЦСКА
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|05.03.2023
|«Динамо»
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Путь РПЛ, 1/2 финала:
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Первый матч - 1:1.
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА (Москва). Первый матч - 2:2.
Путь РПЛ, 1/2 финала, Этап 1:
«Динамо» (Москва) - «Акрон» (Тольятти).
«Краснодар» - «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Эксперт «Рейтинга Букмекеров», двукратный чемпион России Эдуард Мор предлагает сделать простую ставку на победу хозяев.
«Сразу скажу, что ЦСКА - явный фаворит матча. Команда набрала хороший ход. Было случайное поражение в Сочи. Но во всем остальном видно поступательное движение. Есть резерв, есть серьезная ротация. У ЦСКА есть куда прибавлять. Команда пока не играет на максимуме. Самарцы идут в неприятной зоне возле команд, которые ведут борьбу за выживание. Вообще, состояние у команды не самое лучшее. Думаю, что в этом матче самарцы приберегут силы. Так как проигравший не вылетает, а попадает в Путь регионов».
Команды находятся в совершенно разной форме. ЦСКА в последних четырех матчах одержал три победы, в том числе над «Зенитом», при одной ничьей. «Крылья Советов» же не могут выиграть уже шесть встреч подряд - по три ничьи и поражения.
Кроме того, «красно-синие» довольно уверенно выступают дома в этом сезоне: 9 побед в 13 матчах при разнице голов 29-11. Да и команда у Владимира Федотова более зрелая и сбалансированная, что особенно важно в кубковом формате, когда на кону выход в промежуточный финал.
Предлагаем разыграть фору (-1) через ЦСКА у букмекерского партнера обоих клубов компании «Фонбет».
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Смотреть игру ЦСКА - «Крылья Советов» также можно на других ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Российский футбольный союз
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
ЦСКА: Дивеев (травма), Набабкин (под вопросом)
«Крылья Советов»: Якуба (травма), Солдатенков (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Крылья Советов»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|49. Владислав Тороп
|1. Иван Ломаев
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|24. Роман Евгеньев
|Защитник
|Защитник
|4. Виллиан Роша
|22. Фернандо Костанца
|Защитник
|Защитник
|22. Милан Гайич
|23. Гленн Бейл
|Защитник
|Полузащитник
|19. Бахтиер Зайнутдинов
|92. Николай Рассказов
|Защитник
|Полузащитник
|10. Иван Обляков
|8. Максим Витюгов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Саша Зделар
|11. Роман Ежов
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Виктор Мендес
|14. Александр Коваленко
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Хесус Медина
|7. Дмитрий Цыпченко
|Нападающий
|Нападающий
|9. Федор Чалов
|28. Бенхамин Гарре
|Нападающий
|Нападающий
|91. Антон Заболотный
|9. Владимир Писарский
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Федотов
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
|Победа ЦСКА
|Ничья
|Победа «Крыльев Советов»
|«Фонбет»
|1,70
|3,95
|4,70
|«Марафон»
|1,77
|4,20
|5,00
|«Олимп»
|1,74
|4,10
|4,40
|«Бетсити»
|1,74
|4,00
|4,90
|«Лига Ставок»
|1,78
|4,00
|4,30
Если выбираете пари на исход, то лучшие коэффициенты на победу ЦСКА в основное время - у «Лиги Ставок». На выигрыш «Крыльев Советов» выгоднее всего ставить в «Марафоне».
Букмекеры считают фаворитами хозяев. Если вы планируете поставить на матч ЦСКА - «Крылья Советов» со своего смартфона и планшета, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших букмекеров с мобильной версией.
Да. Бесплатная видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в среду, 5 апреля, в 19:00 по московскому времени.
Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные котировки на матч ЦСКА и «Крылья Советов», при этом в коэффициентах на победу самарцев наблюдаются расхождения в пределах нескольких десятых. Выбрать лучшую контору для ставки вы можете с помощью нашего рейтинга.
Победитель этого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, где оспорит выход в Суперфинал турнира. Проигравший вылетит в Путь регионов, где на следующей стадии сыграет с одним из победителей первого этапа полуфиналов нижней части сетки.
Нет. При равном счете по сумме двух матчей правило выездного гола работает. В таком случае не будет проводиться и экстра-тайм, после основного времени команды проведут серию пенальти.
Наша ставка принесла возврат. ЦСКА вырвал победу со счетом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла в концовке.
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