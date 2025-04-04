ЦСКА — Крылья Советов, прогноз на 5 апреля: ставки и коэффициенты

Кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Если вы планируете поставить на матч ЦСКА - «Крылья Советов» со своего смартфона и планшета, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших букмекеров с мобильной версией.

Будет ли бесплатная трансляция?

Да. Бесплатная видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в среду, 5 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры предлагают конкурентные котировки на матч ЦСКА и «Крылья Советов», при этом в коэффициентах на победу самарцев наблюдаются расхождения в пределах нескольких десятых. Выбрать лучшую контору для ставки вы можете с помощью нашего рейтинга.

Какой регламент у Кубка России?

Победитель этого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, где оспорит выход в Суперфинал турнира. Проигравший вылетит в Путь регионов, где на следующей стадии сыграет с одним из победителей первого этапа полуфиналов нижней части сетки.

Работает ли правило выездного гола?

Нет. При равном счете по сумме двух матчей правило выездного гола работает. В таком случае не будет проводиться и экстра-тайм, после основного времени команды проведут серию пенальти.