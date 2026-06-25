Кюрасао - Кот-д'Ивуар, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. По всем характеристикам силы команд неравны. Сборная Кот-д'Ивуара перед Кубком мира побеждала Францию, а уже на ЧМ-2026 оказала достойное сопротивление Германии. Победа африканцев выглядит в этой паре наиболее вероятным исходом. Самый высокий коэффициент на успех фаворита дает PARI.

Сбалансированный. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. Для них это своего рода финал. Все понимают, что немцы, скорее всего, обыграют Эквадор, а значит, судьба второй путевки в 1/16 финала определится именно в Филадельфии. Это понимание найдет отражение в тактике команд: Кюрасао будет изо всех сил защищаться в надежде на лихую контратаку, а африканцы - методично расшатывать оборону аутсайдера, не подвергая чрезмерному риску собственные ворота. При таких раскладах тотал меньше 3.5 представляется вполне рабочим сценарием.

Рискованный. Учитывая, что фаворита вполне устроит и ничья, не стоит исключать, что она в итоге и случится. Для Кюрасао, объективно, это тоже будет не худший результат. Вероятность такого исхода явно невысока, но точно не равна нулю.