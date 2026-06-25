Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыКюрасао - Кот-д'Ивуар, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Кюрасао - Кот-д'Ивуар, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Последний матч Дика Адвоката на чемпионате мира?
Валентин Васильев

Кюрасао – Кот-д'Ивуар
Команды

25 июня 2026 (23.00) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд»    (Филадельфия, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 3.5
Прогноз

1.71
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Кюрасао – Кот-д'Ивуар

В четверг, 25 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии пройдет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавит шведский арбитр Гленн Нюберг. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline17.008.201.172.291.61
PARI 16.007.601.192.171.70
БЕТСИТИ15.008.101.191.161.71

Кюрасао

Сборная Кюрасао, дебютант чемпионата мира, под руководством Дика Адвоката начала турнир с разгромного поражения от Германии (1:7), но уже во втором туре преподнесла сенсацию, отобрав очки у Эквадора (0:0). Заработанные очки стали первыми в истории команды на мундиалях. Героем встречи стал вратарь Элой Ром, отразивший 15 ударов и установивший рекорд по количеству сейвов в основное время матчей чемпионатов мира. Благодаря этому результату карибская сборная сохранила шансы на выход в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Кюрасао:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Эквадор

0:0

Кюрасао

ЧМ-2026

14.06.2026Германия

7:1

Кюрасао

ЧМ-2026

07.06.2026Кюрасао

4:0

Аруба

Товарищеский матч

30.05.2026Шотландия

4:1

Кюрасао

Товарищеский матч

31.03.2026Австралия

5:1

Кюрасао

Товарищеский матч

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара начала турнир с тяжелейшей победы над Эквадором (1:0) — решающий гол на 90-й минуте забил Амад Диалло. Этот успех стал для ивуарийцев первым на чемпионатах мира с 2014 года и прервал 19-матчевую беспроигрышную серию эквадорцев. 

Во втором туре «Слоны» достойно уступили Германии (1:2), но остались на второй строчке в группе E с тремя очками. В заключительном туре предварительной стадии команде Эмерса Фаэ достаточно ничьей, чтобы впервые в истории пробиться в плей-офф Кубка  мира.

Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Германия

2:1

Кот-д'Ивуар

ЧМ-2026

15.06.2026Кот-д'Ивуар

1:0

Эквадор

ЧМ-2026

09.06.2026«Филадельфия Юнион»

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

04.06.2026Франция

1:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

31.03.2026Шотландия

0:1

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

Личные встречи

Между собой эти команды сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. По всем характеристикам силы команд неравны. Сборная Кот-д'Ивуара перед Кубком мира побеждала Францию, а уже на ЧМ-2026 оказала достойное сопротивление Германии. Победа африканцев выглядит в этой паре наиболее вероятным исходом. Самый высокий коэффициент на успех фаворита дает PARI.

Сбалансированный. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. Для них это своего рода финал. Все понимают, что немцы, скорее всего, обыграют Эквадор, а значит, судьба второй путевки в 1/16 финала определится именно в Филадельфии. Это понимание найдет отражение в тактике команд: Кюрасао будет изо всех сил защищаться в надежде на лихую контратаку, а африканцы - методично расшатывать оборону аутсайдера, не подвергая чрезмерному риску собственные ворота. При таких раскладах тотал меньше 3.5 представляется вполне рабочим сценарием.

Рискованный. Учитывая, что фаворита вполне устроит и ничья, не стоит исключать, что она в итоге и случится. Для Кюрасао, объективно, это тоже будет не худший результат. Вероятность такого исхода явно невысока, но точно не равна нулю.

Прогноз на точный счет

Трейдеры букмекерских компаний считают наиболее вероятными два варианта победы представителя Африки - 2:0 (коэффициент 5.95) и 3:0 (6.15). В свете сказанного выше мы остановимся на первом.  

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Кот-д'Ивуара.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading