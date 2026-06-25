Кюрасао - Кот-д'Ивуар, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В четверг, 25 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии пройдет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавит шведский арбитр Гленн Нюберг.
Сборная Кюрасао, дебютант чемпионата мира, под руководством Дика Адвоката начала турнир с разгромного поражения от Германии (1:7), но уже во втором туре преподнесла сенсацию, отобрав очки у Эквадора (0:0). Заработанные очки стали первыми в истории команды на мундиалях. Героем встречи стал вратарь Элой Ром, отразивший 15 ударов и установивший рекорд по количеству сейвов в основное время матчей чемпионатов мира. Благодаря этому результату карибская сборная сохранила шансы на выход в плей-офф.
Последние пять матчей сборной Кюрасао:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Эквадор
0:0
Кюрасао
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Германия
7:1
Кюрасао
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Кюрасао
4:0
Аруба
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австралия
5:1
Кюрасао
Товарищеский матч
Сборная Кот-д'Ивуара начала турнир с тяжелейшей победы над Эквадором (1:0) — решающий гол на 90-й минуте забил Амад Диалло. Этот успех стал для ивуарийцев первым на чемпионатах мира с 2014 года и прервал 19-матчевую беспроигрышную серию эквадорцев.
Во втором туре «Слоны» достойно уступили Германии (1:2), но остались на второй строчке в группе E с тремя очками. В заключительном туре предварительной стадии команде Эмерса Фаэ достаточно ничьей, чтобы впервые в истории пробиться в плей-офф Кубка мира.
Последние пять матчей сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Германия
2:1
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|09.06.2026
|«Филадельфия Юнион»
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
Между собой эти команды сыграют впервые.
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. По всем характеристикам силы команд неравны. Сборная Кот-д'Ивуара перед Кубком мира побеждала Францию, а уже на ЧМ-2026 оказала достойное сопротивление Германии. Победа африканцев выглядит в этой паре наиболее вероятным исходом. Самый высокий коэффициент на успех фаворита дает PARI.
Сбалансированный. Обе команды сохраняют шансы на плей-офф. Для них это своего рода финал. Все понимают, что немцы, скорее всего, обыграют Эквадор, а значит, судьба второй путевки в 1/16 финала определится именно в Филадельфии. Это понимание найдет отражение в тактике команд: Кюрасао будет изо всех сил защищаться в надежде на лихую контратаку, а африканцы - методично расшатывать оборону аутсайдера, не подвергая чрезмерному риску собственные ворота. При таких раскладах тотал меньше 3.5 представляется вполне рабочим сценарием.
Рискованный. Учитывая, что фаворита вполне устроит и ничья, не стоит исключать, что она в итоге и случится. Для Кюрасао, объективно, это тоже будет не худший результат. Вероятность такого исхода явно невысока, но точно не равна нулю.
Трейдеры букмекерских компаний считают наиболее вероятными два варианта победы представителя Африки - 2:0 (коэффициент 5.95) и 3:0 (6.15). В свете сказанного выше мы остановимся на первом.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Кот-д'Ивуара.