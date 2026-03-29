Партнерский проект

Чехия - Дания, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
В Праге намечается зажигательное футбольное шоу
Валентин Васильев

Во вторник, 31 марта, завершится отборочный цикл чемпионата мира по футболу 2026 года. В зоне УЕФА пройдут четыре финала плей-офф, победители которых отправятся летом в Америку. В Праге сразятся сборные Чехии и Дании. Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Чехия 

Место в рейтинге ФИФА: 43

31.03.2026, Вт
21:45 МСК

Дания

Место в рейтинге ФИФА: 21

П1 - 3.75

Х - 3.25

П2 - 2.02

Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал

Стадион:  «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Чехия 36311-10
Дания36310-11

Последние пять матчей сборной  Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Чехия 

2:2, пен. 4:3

Ирландия

Плей-офф ЧМ-2026

17.11.2025Чехия 

6:0

Гибралтар

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Чехия 

1:0

Сан-Марино

Товарищеский матч

12.10.2025Фареры

2:1

Чехия 

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Чехия 

0:0

Хорватия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной  Дании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Дания

4:0

Северная Македония

Плей-офф ЧМ-2026

18.11.2025Шотландия

4:2

Дания

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Дания

2:2

Беларусь

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Дания

3:1

Греция

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Беларусь

0:6

Дания

Отбор ЧМ-2026

Календарь и результаты матчей

Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала

26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0

Финалы

31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша

Прогноз на матч

Полуфиналы плей-офф сложились очень по-разному для этих команд. Чехи пережили сильнейший стресс в пятницу. К середине первого тайма они проигрывали дома Ирландии - 0:2! Еще до перерыва Патрик Шик с пенальти один мяч отыграл, но спасительный гол хозяева забили только в самой концовке. В серии послематчевых одиннадцатиметровых чехи допустили лишь один промах, тогда как их соперник - два.

Датчане долго подбирали ключи к воротам неуступчивых македонцев, но когда наконец это сделали, мячи в них посыпались один за другим. В общей сложности фаворит забил четыре гола, не пропустив ни одного. Дубль оформил Густав Исаксен.

Вообще сборная Дании прямо сейчас является одной из самых результативных команд Европы. За 10 последних матчей она только однажды не сумела отличиться в атаке (0:0 с Шотландией), а ее средняя результативность на этом отрезке составила 2.9 гола за матч. У чехов аналогичный показатель тоже выглядит весомо (2.00). Так что есть основания рассчитывать на результативное действо в Праге.

На территории РФ игру в Праге покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

WINLINE  удвоит номинал сыгравшей ставки на победу гостей (коэффициент 2.02). Успех чехов котируется почти вдвое выше (3.75). Заключить пари на ничью предлагается за 3.25.

Кто победит в матче   Чехия - Дания?

Эксперты считают фаворитами в паре датчан. Чехи не побеждают этого соперника с Евро-2004. Из последующих семи матчей пять завершились вничью и два - в пользу Дании.

С каким счетом завершится матч  Чехия - Дания?

Трейдеры БК находят наиболее вероятным исходом основного времени ничью 1:1 (коэффициент 5.80).

Где смотреть матч  Чехия - Дания?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет игру в прямом эфире. 

