Чехия - Дания, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Во вторник, 31 марта, завершится отборочный цикл чемпионата мира по футболу 2026 года. В зоне УЕФА пройдут четыре финала плей-офф, победители которых отправятся летом в Америку. В Праге сразятся сборные Чехии и Дании. Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для пари.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал
Стадион: «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Чехия
|3
|6
|3
|11-10
|Дания
|3
|6
|3
|10-11
Последние пять матчей сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Чехия
2:2, пен. 4:3
Ирландия
Плей-офф ЧМ-2026
|17.11.2025
|Чехия
6:0
Гибралтар
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Чехия
1:0
Сан-Марино
Товарищеский матч
|12.10.2025
|Фареры
2:1
Чехия
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Чехия
0:0
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Дании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Дания
4:0
Северная Македония
Плей-офф ЧМ-2026
|18.11.2025
|Шотландия
4:2
Дания
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Дания
2:2
Беларусь
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Дания
3:1
Греция
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Беларусь
0:6
Дания
Отбор ЧМ-2026
Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала
26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0
Финалы
31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша
Полуфиналы плей-офф сложились очень по-разному для этих команд. Чехи пережили сильнейший стресс в пятницу. К середине первого тайма они проигрывали дома Ирландии - 0:2! Еще до перерыва Патрик Шик с пенальти один мяч отыграл, но спасительный гол хозяева забили только в самой концовке. В серии послематчевых одиннадцатиметровых чехи допустили лишь один промах, тогда как их соперник - два.
Датчане долго подбирали ключи к воротам неуступчивых македонцев, но когда наконец это сделали, мячи в них посыпались один за другим. В общей сложности фаворит забил четыре гола, не пропустив ни одного. Дубль оформил Густав Исаксен.
Вообще сборная Дании прямо сейчас является одной из самых результативных команд Европы. За 10 последних матчей она только однажды не сумела отличиться в атаке (0:0 с Шотландией), а ее средняя результативность на этом отрезке составила 2.9 гола за матч. У чехов аналогичный показатель тоже выглядит весомо (2.00). Так что есть основания рассчитывать на результативное действо в Праге.
На территории РФ игру в Праге покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
WINLINE удвоит номинал сыгравшей ставки на победу гостей (коэффициент 2.02). Успех чехов котируется почти вдвое выше (3.75). Заключить пари на ничью предлагается за 3.25.
Эксперты считают фаворитами в паре датчан. Чехи не побеждают этого соперника с Евро-2004. Из последующих семи матчей пять завершились вничью и два - в пользу Дании.
Трейдеры БК находят наиболее вероятным исходом основного времени ничью 1:1 (коэффициент 5.80).
