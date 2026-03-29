Чехия - Дания, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Полуфиналы плей-офф сложились очень по-разному для этих команд. Чехи пережили сильнейший стресс в пятницу. К середине первого тайма они проигрывали дома Ирландии - 0:2! Еще до перерыва Патрик Шик с пенальти один мяч отыграл, но спасительный гол хозяева забили только в самой концовке. В серии послематчевых одиннадцатиметровых чехи допустили лишь один промах, тогда как их соперник - два.

Датчане долго подбирали ключи к воротам неуступчивых македонцев, но когда наконец это сделали, мячи в них посыпались один за другим. В общей сложности фаворит забил четыре гола, не пропустив ни одного. Дубль оформил Густав Исаксен.

Вообще сборная Дании прямо сейчас является одной из самых результативных команд Европы. За 10 последних матчей она только однажды не сумела отличиться в атаке (0:0 с Шотландией), а ее средняя результативность на этом отрезке составила 2.9 гола за матч. У чехов аналогичный показатель тоже выглядит весомо (2.00). Так что есть основания рассчитывать на результативное действо в Праге.