Чехия – Канада, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Обе команды уже точно в плей-офф
Сборная Канады по хоккею уже обеспечила себе первое место в группе на чемпионате мира 2026 г. Но сумеет ли команда выиграть все семь матчей на предварительном этапе? Узнаем после встречи с Чехией.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Чехия

26.05.2025, Вт

21:20 МСК

Канада

П1 - 6,73

Х - 6,02

П2 - 1,39

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, седьмой тур

Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2026Чехия

1:4

Норвегия

Чемпионат мира

23.05.2026Словакия

2:3

Чехия

Чемпионат мира

20.05.2026Чехия

3:1

Италия

Чемпионат мира

18.05.2026Швеция

3:4

Чехия

Чемпионат мира

16.05.2026Словения

3:2 ОТ

Чехия

Чемпионат мира

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2026Словакия

1:5

Канада

Чемпионат мира

22.05.2026Канада

3:1

Словения

Чемпионат мира

21.05.2026Канада

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

18.05.2026Канада

5:1

Дания

Чемпионат мира

16.05.2026Италия

0:6

Канада

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

Положение после матчей 25 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швейцария

6

6000

35:5

18

2. Финляндия

6

6000

29:7

18

3. Германия

7

3031

23:22

10

4. Австрия

6

3030

16:25

9

5. Латвия

6

3030

16:16

9

6. США

6

2130

21:20

8

7. Венгрия

6

1050

13:30

3

8. Великобритания

7

0070

7:35

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

6

5100

30:11

17

2. Норвегия

6

4011

21:11

13

3. Чехия

6

4011

17:14

13

4. Словакия

6

3120

19:15

11

5. Швеция

6

3030

23:14

9

6. Словения

7

1141

13:25

6

7. Дания

6

1140

12:22

5

8. Италия

7

0061

5:28

1

Прогноз на матч

Предстоящий матч не имеет серьезного турнирного значения для канадцев, но это не та команда, которые будет играть в эконом-режиме, тем более против крепких чехов. Да и запас прочности, глубина состава у «кленовых листьев» на хорошем уровне. 

Селебрини, Кросби и компания особенно грозно выглядят в атаке, где действуют напористо и результативно. По количеству заброшенных шайб на турнире канадцы уступают только швейцарцам (30 против 35). Но и в обороне всё довольно надежно. Сбой был только в матче с норвежцами, которые забили пять раз. В остальных матчах канадцы суммарно пропустили только шесть шайб.

Чем на это могут ответить чехи? Довольно организованной игрой и хорошей формой лидеров. Вот только отставание от канадцев в атакующем потенциале слишком велико. Чехи забросили 17 шайб за шесть матчей, то есть в среднем чуть меньше трёх за игру.

Рискнем предположить, что в итоге именно сила атакующих линий окажется решающим фактором, а канадцы победят с преимуществом в минимум два гола. 

Трансляции

Смотреть встречу Чехия – Канада на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

Составы команд

Сборная Чехии

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);

Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).

Главный тренер: Радим Рулик.

Сборная Канады

Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);

Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).

Главный тренер: Миша Донсков.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,73 и 6,02 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,39.

