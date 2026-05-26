Чехия – Канада, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Предстоящий матч не имеет серьезного турнирного значения для канадцев, но это не та команда, которые будет играть в эконом-режиме, тем более против крепких чехов. Да и запас прочности, глубина состава у «кленовых листьев» на хорошем уровне.

Селебрини, Кросби и компания особенно грозно выглядят в атаке, где действуют напористо и результативно. По количеству заброшенных шайб на турнире канадцы уступают только швейцарцам (30 против 35). Но и в обороне всё довольно надежно. Сбой был только в матче с норвежцами, которые забили пять раз. В остальных матчах канадцы суммарно пропустили только шесть шайб.

Чем на это могут ответить чехи? Довольно организованной игрой и хорошей формой лидеров. Вот только отставание от канадцев в атакующем потенциале слишком велико. Чехи забросили 17 шайб за шесть матчей, то есть в среднем чуть меньше трёх за игру.

Рискнем предположить, что в итоге именно сила атакующих линий окажется решающим фактором, а канадцы победят с преимуществом в минимум два гола.