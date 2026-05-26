Чехия – Канада, прогноз на 26 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Партнерский проект
Сборная Канады по хоккею уже обеспечила себе первое место в группе на чемпионате мира 2026 г. Но сумеет ли команда выиграть все семь матчей на предварительном этапе? Узнаем после встречи с Чехией.
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа В, седьмой тур
Стадион: «BCF Arena» (Фрибур, Швейцария)
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2026
|Чехия
1:4
Норвегия
Чемпионат мира
|23.05.2026
|Словакия
2:3
Чехия
Чемпионат мира
|20.05.2026
|Чехия
3:1
Италия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Швеция
3:4
Чехия
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Словения
3:2 ОТ
Чехия
Чемпионат мира
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2026
|Словакия
1:5
Канада
Чемпионат мира
|22.05.2026
|Канада
3:1
Словения
Чемпионат мира
|21.05.2026
|Канада
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|18.05.2026
|Канада
5:1
Дания
Чемпионат мира
|16.05.2026
|Италия
0:6
Канада
Чемпионат мира
Положение после матчей 25 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швейцария
6
|6
|0
|0
|0
35:5
18
|2. Финляндия
6
|6
|0
|0
|0
29:7
18
|3. Германия
7
|3
|0
|3
|1
23:22
10
|4. Австрия
6
|3
|0
|3
|0
16:25
9
|5. Латвия
6
|3
|0
|3
|0
16:16
9
|6. США
6
|2
|1
|3
|0
21:20
8
|7. Венгрия
6
|1
|0
|5
|0
13:30
3
|8. Великобритания
7
|0
|0
|7
|0
7:35
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
6
|5
|1
|0
|0
30:11
17
|2. Норвегия
6
|4
|0
|1
|1
21:11
13
|3. Чехия
6
|4
|0
|1
|1
17:14
13
|4. Словакия
6
|3
|1
|2
|0
19:15
11
|5. Швеция
6
|3
|0
|3
|0
23:14
9
|6. Словения
7
|1
|1
|4
|1
13:25
6
|7. Дания
6
|1
|1
|4
|0
12:22
5
|8. Италия
7
|0
|0
|6
|1
5:28
1
Предстоящий матч не имеет серьезного турнирного значения для канадцев, но это не та команда, которые будет играть в эконом-режиме, тем более против крепких чехов. Да и запас прочности, глубина состава у «кленовых листьев» на хорошем уровне.
Селебрини, Кросби и компания особенно грозно выглядят в атаке, где действуют напористо и результативно. По количеству заброшенных шайб на турнире канадцы уступают только швейцарцам (30 против 35). Но и в обороне всё довольно надежно. Сбой был только в матче с норвежцами, которые забили пять раз. В остальных матчах канадцы суммарно пропустили только шесть шайб.
Чем на это могут ответить чехи? Довольно организованной игрой и хорошей формой лидеров. Вот только отставание от канадцев в атакующем потенциале слишком велико. Чехи забросили 17 шайб за шесть матчей, то есть в среднем чуть меньше трёх за игру.
Рискнем предположить, что в итоге именно сила атакующих линий окажется решающим фактором, а канадцы победят с преимуществом в минимум два гола.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 10 000 рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Чехия – Канада на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»);
Защитники: Марек Альшер («Флорида»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»);
Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба – «Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Роман Червенка, Мартин Каут, Ян Мандат, Лукаш Седлак (все – «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Михал Коваржчик, Даниэль Воженилек (оба – «Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси»), Давид Томашек («Ферьестад»).
Главный тренер: Радим Рулик.
Вратари: Кэм Тэлбот («Детройт»), Джек Иванкович (университет Мичигана, NCAA), Джет Гривз («Коламбус»);
Защитники: Дилан Демело («Виннипег»), Дэнтон Матейчук («Коламбус»), Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), Эван Бушар, Дарнелл Нерс (оба – «Эдмонтон»), Зак Уайтклауд («Калгари»), Паркер Уозерспун («Питтсбург»), Морган Райлли («Торонто»);
Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Браун («Нью-Джерси»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Роберт Томас, Дилан Холлоуэй (оба – «Сент-Луис»), Габриэль Виларди, Марк Шайфли (оба – «Виннипег»), Дилан Козенс («Оттава»), Эммитт Финни («Детройт»), Райан О'Райлли («Нэшвилл»), Джон Таварес («Торонто»), Фрейзер Минтен («Бостон»).
Главный тренер: Миша Донсков.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Чехии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 6,73 и 6,02 соответственно. Выигрыш команды Канады идет за 1,39.