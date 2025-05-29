Алекс де Минаур — Александр Бублик, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Сезон начался для Бублика неудачно, даже катастрофически. Постепенно казахстанец улучшил результаты и отыграл несколько потерянных позиций в мировом рейтинге, но запаса прочности у него на бумаге гораздо меньше, чем у де Минаура. Австралиец же не взял ни одного титула, но выступает очень стабильно и регулярно добирается до высоких стадий на разных покрытиях. Абсолютно заслуженно он удерживает место в топ-10 мирового рейтинга.

Учитывая, что Бублик не слишком жалует грунт, согласимся с разгромными коэффициентами букмекеров. Ему будет непросто даже взять сет у де Минаура, тем более что казахстанец зачастую бросает играть, если явно уступает и уже не видит пути к победе.

Но как минимум в первом сете Бублик, полагаем, предстанет мотивированным и всё же сможет навязать борьбу. Именно этот отрезок рассмотрим для ставки, так как дальше многое зависит от исхода и сценария именно стартовой партии. Всё равно коэффициенты на де Минаура уж очень скромны.