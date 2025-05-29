Алекс де Минаур — Александр Бублик, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Казахстанец Александр Бублик уже во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года встретится с соперником из топ-10. Сумеет ли бывший россиянин сотворить сенсацию и пройти австралийца Алекса де Минаура?
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Дата / Время: 29.05.2025, 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт №14 (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Алекс де Минаур (26 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Александр Бублик (27 лет, 62-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия, 19)
Выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Монте-Карло и четвертьфинала в Барселоне, а на харде добрался до финала в Роттердаме и четвертьфинала на Australian Open. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.
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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов такого уровня не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Турине. Всего в 2025 году одержал восемь побед при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторил свой лучший результат, так как дальше второго круга никогда не проходил. Аналогичного показателя добился и в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели три официальных очных матча — два на харде и один на грунте. Во всех случаях де Минаур выиграл, не отдав Бублику ни сета.
Букмекеры считают австралийца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,10 на его победу и 7,00 на успех казахстанца.
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Единственный очный матч спортсменов на грунте продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (32,5) и 1,97 на ТМ (32,5).
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Сезон начался для Бублика неудачно, даже катастрофически. Постепенно казахстанец улучшил результаты и отыграл несколько потерянных позиций в мировом рейтинге, но запаса прочности у него на бумаге гораздо меньше, чем у де Минаура. Австралиец же не взял ни одного титула, но выступает очень стабильно и регулярно добирается до высоких стадий на разных покрытиях. Абсолютно заслуженно он удерживает место в топ-10 мирового рейтинга.
Учитывая, что Бублик не слишком жалует грунт, согласимся с разгромными коэффициентами букмекеров. Ему будет непросто даже взять сет у де Минаура, тем более что казахстанец зачастую бросает играть, если явно уступает и уже не видит пути к победе.
Но как минимум в первом сете Бублик, полагаем, предстанет мотивированным и всё же сможет навязать борьбу. Именно этот отрезок рассмотрим для ставки, так как дальше многое зависит от исхода и сценария именно стартовой партии. Всё равно коэффициенты на де Минаура уж очень скромны.
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