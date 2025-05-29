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28 мая 15:15ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Алекс де Минаур — Александр Бублик, 29 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Первые ракетки Австралии и Казахстана
Александр Бокулёв

Казахстанец Александр Бублик уже во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года встретится с соперником из топ-10. Сумеет ли бывший россиянин сотворить сенсацию и пройти австралийца Алекса де Минаура?

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Дата / Время: 29.05.2025, 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт №14 (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Алекс де Минаур (26 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Александр Бублик (27 лет, 62-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:4

Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Энрике Роша (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия, 19)

Алекс де Минаур

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Выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Монте-Карло и четвертьфинала в Барселоне, а на харде добрался до финала в Роттердаме и четвертьфинала на Australian Open. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 10 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов такого уровня не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Турине. Всего в 2025 году одержал восемь побед при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторил свой лучший результат, так как дальше второго круга никогда не проходил. Аналогичного показателя добился и в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели три официальных очных матча — два на харде и один на грунте. Во всех случаях де Минаур выиграл, не отдав Бублику ни сета.

Ставки на исход

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Букмекеры считают австралийца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,10 на его победу и 7,00 на успех казахстанца.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов на грунте продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (32,5) и 1,97 на ТМ (32,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа де МинаураПобеда БубликаТБ (32,5)ТМ (32,5)
WINLINE1,107,001,841,97

Прогноз и ставка

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Сезон начался для Бублика неудачно, даже катастрофически. Постепенно казахстанец улучшил результаты и отыграл несколько потерянных позиций в мировом рейтинге, но запаса прочности у него на бумаге гораздо меньше, чем у де Минаура. Австралиец же не взял ни одного титула, но выступает очень стабильно и регулярно добирается до высоких стадий на разных покрытиях. Абсолютно заслуженно он удерживает место в топ-10 мирового рейтинга.

Учитывая, что Бублик не слишком жалует грунт, согласимся с разгромными коэффициентами букмекеров. Ему будет непросто даже взять сет у де Минаура, тем более что казахстанец зачастую бросает играть, если явно уступает и уже не видит пути к победе. 

Но как минимум в первом сете Бублик, полагаем, предстанет мотивированным и всё же сможет навязать борьбу. Именно этот отрезок рассмотрим для ставки, так как дальше многое зависит от исхода и сценария именно стартовой партии. Всё равно коэффициенты на де Минаура уж очень скромны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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