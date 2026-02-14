Алекс де Минаур – Ботик ван де Зандсхулп, 13 февраля: прогноз на матч турнира в Роттердаме

Партнерский проект
Действующий финалист турнира в Роттердаме, Алекс де Минаур, в четвертьфинале текущих соревнований сыграет с хозяином местных кортов - Ботиком ван де Зандсхулпом. Оба теннисиста пробились в эту стадию без потери сетов. Какой исход ждать от предстоящей встречи?
Дата / Время: 13.02.2026, не ранее 16:30 по московскому времени

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Ботик ван де Зандсхулп (30 лет, 65-я ракетка мира)
Победитель этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшим из пары Уго Умбер (Франция) - Кристофер О’Коннелл (Австралия)
Победитель 11 турниров на уровне ATP, десять из которых - в одиночном разряде. Вместе со сборной Австралии дважды доходил до решающей стадии Кубка Дэвиса (2023, 2024). На турнире в Роттердаме имеет впечатляющую статистику: в последние два года он выходил в финал, где уступал Синнеру и Алькарасу соответственно. Всего в нынешнем сезоне одержал восемь побед при двух поражениях.
Чемпион двух турниров ATP в парном разряде, финалист Кубка Дэвиса 2024 года в составе сборной Нидерландов. На пике карьеры занимал 22-е место в мировом рейтинге, сейчас идет на 65-й строчке. В 2026 году одержал пять побед и потерпел три поражения во всех турнирах.
Теннисисты трижды пересекались на корте в официальных матчах - австралиец выиграл каждое противостояние, отдав в сумме лишь один сет.
В линии БК PARI де Минаур котируется в роли безоговорочного фаворита. На проход австралийца в полуфинал выставлен коэффициент 1,18. Успех представителя Нидерландов может увеличить банк беттора почти в пять раз - 4,90.
Аналитики PARI с осторожностью оценивают шансы на продолжительную борьбу. Коэффициент на ТБ (21,5) по геймам составляет 1,80 и 2,02 на ТМ (21,5).
Де Минаур пока проводит сильный по качеству игры турнир. В стартовом матче австралиец уверенно разобрался с неуступчивым Фисом, выиграв 80 процентов очков на второй подаче. Встреча второго круга с Вавринкой и вовсе продлилась чуть больше часа. Алекс позволил оппоненту создать лишь один брейк-пойнт.
Ван де Зандсхулп однозначно заслуживает похвалы за проход в четвертьфинал домашнего турнира. Голландец закрыл в двух сетах как Павловича, так и именитого Циципаса, переживающего непростой этап в карьере. В арсенале Ботика имеется неплохая первая подача, а также острый удар с форхенда.
При выборе ставки опираемся на несколько факторов. Во-первых, де Минаур уверенно забрал все три личные встречи. Помимо этого, австралиец заметно превосходит оппонента в работе ног, а также лучше контролирует игру на брейк-пойнтах. Ставим на победу действующего финалиста со счетом 2:0.