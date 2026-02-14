Алекс де Минаур – Ботик ван де Зандсхулп, 13 февраля: прогноз на матч турнира в Роттердаме

Де Минаур пока проводит сильный по качеству игры турнир. В стартовом матче австралиец уверенно разобрался с неуступчивым Фисом, выиграв 80 процентов очков на второй подаче. Встреча второго круга с Вавринкой и вовсе продлилась чуть больше часа. Алекс позволил оппоненту создать лишь один брейк-пойнт.

Ван де Зандсхулп однозначно заслуживает похвалы за проход в четвертьфинал домашнего турнира. Голландец закрыл в двух сетах как Павловича, так и именитого Циципаса, переживающего непростой этап в карьере. В арсенале Ботика имеется неплохая первая подача, а также острый удар с форхенда.

При выборе ставки опираемся на несколько факторов. Во-первых, де Минаур уверенно забрал все три личные встречи. Помимо этого, австралиец заметно превосходит оппонента в работе ног, а также лучше контролирует игру на брейк-пойнтах. Ставим на победу действующего финалиста со счетом 2:0.