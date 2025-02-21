Детройт — Миннесота, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Перерыв на Турнир четырех наций случился не в самый подходящий для «Детройта» момент. Впрочем, не будь нового соревнования, без передышки все равно не обошлось бы, ведь соревнование четырех сборных в этом году проводилось вместо привычного Матча всех звезд НХЛ.

Последнюю перед перерывом встречу «Ред Уингз» проиграли, но перед этим выдали впечатляющую серию из семи побед подряд, четыре последних из которых были одержаны на выезде. При этом не сказать, что календарь на этом временном отрезке был щадящим. В числе прочих был обыгран в Эдмонтоне один из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Миннесоту» лихорадит в этом сезоне, но очки «дикари» набирают исправно. Конечно, команде Джона Хайнса не хватает первой звезды, но, главное, чтобы Капризов был полностью здоров к плей-офф.

Букмекеры дают примерно равные котировки на победу соперников, но сделаем выбор в пользу гостей. Победная поступь «Детройта» могла сбиться во время вынужденного перевала, а игровой класс «Миннесоты» в этом сезоне на дистанции выше. Немного перестрахуемся и возьмем «дикари» не проиграют в основное время».