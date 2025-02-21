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21 февраля 12:58ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Детройт — Миннесота, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Справятся ли «дикари» без Капризова с набравшими ход «крыльями»?
Руслан Ипполитов

 

22 февраля, в 20:30 по Москве, «Миннесота» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится на своей площадке с «Детройтом». «Дикари» все еще не могут рассчитывать на своего лидера и лучшего бомбардира Кирилла Капризова. Да и соперник перед перерывом на Турнир четырех наций начал демонстрировать качественный хоккей. Оцениваем шансы команд перед выходом на лед.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Детройт Ред Уингз»

22.02.2025, Сб

20:30 МСК

«Миннесота Уайлд»

П1 - 2.40

Х - 4.20

П2 - 2.50

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Детройт»2118119-117
«Миннесота»1821117-119

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.02.2025«Детройт»3:6«Тампа-Бэй»
05.02.2025«Сиэтл»4:5 Б«Детройт»
03.02.2025«Ванкувер»2:3 ОТ«Детройт»
02.02.2025«Калгари»1:3«Детройт»
31.01.2025«Эдмонтон»2:3 Б«Детройт»

Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.02.2025«Миннесота»

6:3

«Айлендерс»

07.02.2025«Миннесота»

2:1

«Каролина»

05.02.2025«Бостон»

3:0

«Миннесота»

02.02.2025«Оттава»

6:0

«Миннесота»

31.01.2025«Монреаль»

0:4

«Миннесота»

Лидеры

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«Детройт»

Показатель

«Миннесота»

Показатель
Бомбардир (очки)Раймонд59Капризов52
Снайпер (голы)Дебринкэт24Капризов23
Ассистент (передачи)Раймонд38Капризов29
Вратарь (коэфф. надежности)Лайон2.68Флери2.57

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5531503511196-14080
2. Флорида5728240320192-16571
3. Каролина5629402219184-15470
4. Торонто5528500220169-15668
5. Нью-Джерси5727311520175-14268
6. Тампа-Бэй5526411320197-15366
7. Оттава5622611323158-15662
8. Детройт5521430522160-17161
9. Коламбус5618441722184-18660
10. Бостон5720701524157-18260
11. Рейнджерс5525110424165-16858
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5618522326163-19455
14. Питтсбург5716615425164-20155
15. Филадельфия5715633426161-19255
16. Баффало5418221427171-18549

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5633600314202-13481
2. Даллас5529421118182-13972
3. Эдмонтон5525901317182-15272
4. Вегас5630212417185-15572
5. Миннесота5627422219163-15870
6. Колорадо5728411122186-17468
7. Лос-Анджелес5326212517151-13665
8. Ванкувер55214111018155-16663
9. Калгари5520331721148-16560
10. Юта5616712723158-17057
11. Сент-Луис5617530526154-17155
12. Анахайм5417432424137-16554
13. Сиэтл5719413129169-18352
14. Нэшвилл5416210728144-17945
15. Чикаго5515112531149-19141
16. Сан-Хосе5711404335148-21637

Потери

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«Детройт»:  Питри (травма)

«Миннесота»: Хартман (дисквалификация). Капризов (травма)

Прогноз на матч

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Перерыв на Турнир четырех наций случился не в самый подходящий для «Детройта» момент. Впрочем, не будь нового соревнования, без передышки все равно не обошлось бы, ведь соревнование четырех сборных в этом году проводилось вместо привычного Матча всех звезд НХЛ.

Последнюю перед перерывом встречу «Ред Уингз» проиграли, но перед этим выдали впечатляющую серию из семи побед подряд, четыре последних из которых были одержаны на выезде. При этом не сказать, что календарь на этом временном отрезке был щадящим. В числе прочих был обыгран в Эдмонтоне один из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Миннесоту» лихорадит в этом сезоне, но очки «дикари» набирают исправно. Конечно, команде Джона Хайнса не хватает первой звезды, но, главное, чтобы Капризов был полностью здоров к плей-офф.

Букмекеры дают примерно равные котировки на победу соперников, но сделаем выбор в пользу гостей. Победная поступь «Детройта» могла сбиться во время вынужденного перевала, а игровой класс «Миннесоты» в этом сезоне на дистанции выше. Немного перестрахуемся и возьмем «дикари» не проиграют в основное время».  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры не видят в этой встрече фаворита, предлагая примерно равные коэффициенты за успех каждого из соперников. Вероятность выигрыша «Детройта» эксперты БК PARI оценивают кэфом 2.40. Сыгравшая ставка на победу «Миннесоты» будет умножена на 2.15. Заключить пари на ничью можно за 4.20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Кирилл Капризов?

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Российский форвард уже почти месяц не выходил на лед. Кирилл все еще числиться в списке травмированных, так что участие в матче лучшего снайпера, бомбардира и ассистента «дикарей» маловероятно. В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 37-ми матчах «Миннесоты», в которых забросил 23 шайбы и сделал 29 голевых передачи.

Выйдут ли «Детройт» и «Миннесота» в плей-офф?

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«Детройт» на данный момент занимает проходное восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Эксперты PARI оценивают вероятность участия «Ред Уингз» в розыгрыше Кубка Стэнли коэффициентом 3.00. На то, что «крылья» не попадут в восьмерку лучших команд Востока, предлагается поставить за 1.40. В кубковых перспективах «Миннесоты» сомнений нет никаких. Ставки на выход «дикарей» в плей-офф не принимаются.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Детройта» можно поставить с коэффициентом 130.00, на «Миннесоту» за 21.00.

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