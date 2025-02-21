Детройт — Миннесота, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
22 февраля, в 20:30 по Москве, «Миннесота» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится на своей площадке с «Детройтом». «Дикари» все еще не могут рассчитывать на своего лидера и лучшего бомбардира Кирилла Капризова. Да и соперник перед перерывом на Турнир четырех наций начал демонстрировать качественный хоккей. Оцениваем шансы команд перед выходом на лед.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Детройт Ред Уингз»
22.02.2025, Сб
20:30 МСК
«Миннесота Уайлд»
|П1 - 2.40
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Литтл Сизарс-арена» (Детройт, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Детройт»
|21
|18
|119-117
|«Миннесота»
|18
|21
|117-119
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.02.2025
|«Детройт»
|3:6
|«Тампа-Бэй»
|05.02.2025
|«Сиэтл»
|4:5 Б
|«Детройт»
|03.02.2025
|«Ванкувер»
|2:3 ОТ
|«Детройт»
|02.02.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Детройт»
|31.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3 Б
|«Детройт»
Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.02.2025
|«Миннесота»
6:3
«Айлендерс»
|07.02.2025
|«Миннесота»
2:1
«Каролина»
|05.02.2025
|«Бостон»
3:0
«Миннесота»
|02.02.2025
|«Оттава»
6:0
«Миннесота»
|31.01.2025
|«Монреаль»
0:4
«Миннесота»
«Детройт»
|Показатель
«Миннесота»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Раймонд
|59
|Капризов
|52
|Снайпер (голы)
|Дебринкэт
|24
|Капризов
|23
|Ассистент (передачи)
|Раймонд
|38
|Капризов
|29
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Лайон
|2.68
|Флери
|2.57
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|55
|31
|5
|0
|3
|5
|11
|196-140
|80
|2. Флорида
|57
|28
|2
|4
|0
|3
|20
|192-165
|71
|3. Каролина
|56
|29
|4
|0
|2
|2
|19
|184-154
|70
|4. Торонто
|55
|28
|5
|0
|0
|2
|20
|169-156
|68
|5. Нью-Джерси
|57
|27
|3
|1
|1
|5
|20
|175-142
|68
|6. Тампа-Бэй
|55
|26
|4
|1
|1
|3
|20
|197-153
|66
|7. Оттава
|56
|22
|6
|1
|1
|3
|23
|158-156
|62
|8. Детройт
|55
|21
|4
|3
|0
|5
|22
|160-171
|61
|9. Коламбус
|56
|18
|4
|4
|1
|7
|22
|184-186
|60
|10. Бостон
|57
|20
|7
|0
|1
|5
|24
|157-182
|60
|11. Рейнджерс
|55
|25
|1
|1
|0
|4
|24
|165-168
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|56
|18
|5
|2
|2
|3
|26
|163-194
|55
|14. Питтсбург
|57
|16
|6
|1
|5
|4
|25
|164-201
|55
|15. Филадельфия
|57
|15
|6
|3
|3
|4
|26
|161-192
|55
|16. Баффало
|54
|18
|2
|2
|1
|4
|27
|171-185
|49
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|56
|33
|6
|0
|0
|3
|14
|202-134
|81
|2. Даллас
|55
|29
|4
|2
|1
|1
|18
|182-139
|72
|3. Эдмонтон
|55
|25
|9
|0
|1
|3
|17
|182-152
|72
|4. Вегас
|56
|30
|2
|1
|2
|4
|17
|185-155
|72
|5. Миннесота
|56
|27
|4
|2
|2
|2
|19
|163-158
|70
|6. Колорадо
|57
|28
|4
|1
|1
|1
|22
|186-174
|68
|7. Лос-Анджелес
|53
|26
|2
|1
|2
|5
|17
|151-136
|65
|8. Ванкувер
|55
|21
|4
|1
|1
|10
|18
|155-166
|63
|9. Калгари
|55
|20
|3
|3
|1
|7
|21
|148-165
|60
|10. Юта
|56
|16
|7
|1
|2
|7
|23
|158-170
|57
|11. Сент-Луис
|56
|17
|5
|3
|0
|5
|26
|154-171
|55
|12. Анахайм
|54
|17
|4
|3
|2
|4
|24
|137-165
|54
|13. Сиэтл
|57
|19
|4
|1
|3
|1
|29
|169-183
|52
|14. Нэшвилл
|54
|16
|2
|1
|0
|7
|28
|144-179
|45
|15. Чикаго
|55
|15
|1
|1
|2
|5
|31
|149-191
|41
|16. Сан-Хосе
|57
|11
|4
|0
|4
|3
|35
|148-216
|37
«Детройт»: Питри (травма)
«Миннесота»: Хартман (дисквалификация). Капризов (травма)
Перерыв на Турнир четырех наций случился не в самый подходящий для «Детройта» момент. Впрочем, не будь нового соревнования, без передышки все равно не обошлось бы, ведь соревнование четырех сборных в этом году проводилось вместо привычного Матча всех звезд НХЛ.
Последнюю перед перерывом встречу «Ред Уингз» проиграли, но перед этим выдали впечатляющую серию из семи побед подряд, четыре последних из которых были одержаны на выезде. При этом не сказать, что календарь на этом временном отрезке был щадящим. В числе прочих был обыгран в Эдмонтоне один из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли.
«Миннесоту» лихорадит в этом сезоне, но очки «дикари» набирают исправно. Конечно, команде Джона Хайнса не хватает первой звезды, но, главное, чтобы Капризов был полностью здоров к плей-офф.
Букмекеры дают примерно равные котировки на победу соперников, но сделаем выбор в пользу гостей. Победная поступь «Детройта» могла сбиться во время вынужденного перевала, а игровой класс «Миннесоты» в этом сезоне на дистанции выше. Немного перестрахуемся и возьмем «дикари» не проиграют в основное время».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекеры не видят в этой встрече фаворита, предлагая примерно равные коэффициенты за успех каждого из соперников. Вероятность выигрыша «Детройта» эксперты БК PARI оценивают кэфом 2.40. Сыгравшая ставка на победу «Миннесоты» будет умножена на 2.15. Заключить пари на ничью можно за 4.20.
Российский форвард уже почти месяц не выходил на лед. Кирилл все еще числиться в списке травмированных, так что участие в матче лучшего снайпера, бомбардира и ассистента «дикарей» маловероятно. В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 37-ми матчах «Миннесоты», в которых забросил 23 шайбы и сделал 29 голевых передачи.
«Детройт» на данный момент занимает проходное восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Эксперты PARI оценивают вероятность участия «Ред Уингз» в розыгрыше Кубка Стэнли коэффициентом 3.00. На то, что «крылья» не попадут в восьмерку лучших команд Востока, предлагается поставить за 1.40. В кубковых перспективах «Миннесоты» сомнений нет никаких. Ставки на выход «дикарей» в плей-офф не принимаются.
Партнерский проект