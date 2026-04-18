Динамо Махачкала – Зенит, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Игра будет изумлять или утомлять?
Александр Бокулёв
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Следующий шаг – выезд в гости к махачкалинскому «Динамо». Команда из Дагестана вновь капитулирует перед грандом?

«Динамо» (Махачкала)

19.04.2026, Вс

14:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

П1 - 7,00

Х - 3,65

П2 - 1,58

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Республика Дагестан, Россия)

Судьи: Инал Танашев (главный), Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев (оба – ассистенты), Никита Новиков (резервный), Алексей Сухой (VAR), Анатолий Жабченко (AVAR)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо Махачкала» 0051-10
«Зенит» 50010-1

Последние пять матчей «Динамо»:

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

28.03.2026«Зенит»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

22.03.2026«Динамо» (Москва)

1:3

«Зенит»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 24 туров «Зенит» уступает одно очко лидирующему «Краснодару». У махачкалинского «Динамо» такой же отрыв от зоны стыковых матчей.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

Последняя очная встреча команд в Кубке России была омрачено судейским скандалом. Но после нее формально статистика «Динамо» в матчах с «Зенитом» стала ещё печальнее. Махачкалинцы проиграли петербуржцам все пять встреч, а забили лишь однажды – в ноябре 2024 г. После этого четыре «сухих» поражений.

Разумеется, и сейчас «Зенит» – явный фаворит. У гостей гораздо сильнее и вариативнее состав, их мотивирует борьба за чемпионство, где команда пока в роли отстающей. «Динамо» же при Евсееве старается больше играть в атаку, но с грандами это особо опасно. Полагаем, петербуржцы сумеют и сами создать моменты, и поймать соперника на его ошибках. Коэффициент на победу «Зенита» выглядит вполне рабочим для простого пари П2.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

«Динамо»: Шумахов, Воронин (оба – травмы)

«Зенит»: Шилов, Мантуан (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо Махачкала» – «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Динамо»Позиция
Вратарь27. Волк16. АдамовВратарь
Защитник13. Кагермазов6. ДркушичЗащитник
Защитник43. Ахмедов33. НиноЗащитник
Защитник5. Табидзе78. ДивеевЗащитник
Защитник77. Сундуков3. СантосЗащитник
Полузащитник16. Мрезиг5. БарриосПолузащитник
Полузащитник6. Мубарик8. ВенделПолузащитник
Полузащитник22. Аззи10. ГлушенковПолузащитник
Полузащитник47. Глушков14. ДжонНападающий
Нападающий25. Агаларов11. ЭнрикеНападающий
Нападающий11. Миро7. СоболевНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевСергей СемакГлавный тренер

 

 

 

 

По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу значительно выше – коэффициент 1,58 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды – 7,00, а на ничью – 3,65.

Кто победит в матче «Динамо Махачкала» – «Зенит»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, которые обыграли дагестанскую команду во всех пяти очных встречах.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо Махачкала» – «Зенит»?

Winline как официальный букмекер РПЛ и федеральный телеканал «Матч ТВ» покажут игру в прямом эфире.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer73 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё