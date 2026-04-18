Динамо Махачкала – Зенит, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Следующий шаг – выезд в гости к махачкалинскому «Динамо». Команда из Дагестана вновь капитулирует перед грандом?
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Республика Дагестан, Россия)
Судьи: Инал Танашев (главный), Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев (оба – ассистенты), Никита Новиков (резервный), Алексей Сухой (VAR), Анатолий Жабченко (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо Махачкала»
|0
|0
|5
|1-10
|«Зенит»
|5
|0
|0
|10-1
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|22.03.2026
|«Динамо» (Москва)
1:3
«Зенит»
РПЛ
После 24 туров «Зенит» уступает одно очко лидирующему «Краснодару». У махачкалинского «Динамо» такой же отрыв от зоны стыковых матчей.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
Последняя очная встреча команд в Кубке России была омрачено судейским скандалом. Но после нее формально статистика «Динамо» в матчах с «Зенитом» стала ещё печальнее. Махачкалинцы проиграли петербуржцам все пять встреч, а забили лишь однажды – в ноябре 2024 г. После этого четыре «сухих» поражений.
Разумеется, и сейчас «Зенит» – явный фаворит. У гостей гораздо сильнее и вариативнее состав, их мотивирует борьба за чемпионство, где команда пока в роли отстающей. «Динамо» же при Евсееве старается больше играть в атаку, но с грандами это особо опасно. Полагаем, петербуржцы сумеют и сами создать моменты, и поймать соперника на его ошибках. Коэффициент на победу «Зенита» выглядит вполне рабочим для простого пари П2.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Шумахов, Воронин (оба – травмы)
«Зенит»: Шилов, Мантуан (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо Махачкала» – «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мубарик
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|14. Джон
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|11. Энрике
|Нападающий
|Нападающий
|11. Миро
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Сергей Семак
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу значительно выше – коэффициент 1,58 на такой исход. Котировка на выигрыш махачкалинской команды – 7,00, а на ничью – 3,65.
Букмекеры считают фаворитами гостей, которые обыграли дагестанскую команду во всех пяти очных встречах.
Winline как официальный букмекер РПЛ и федеральный телеканал «Матч ТВ» покажут игру в прямом эфире.