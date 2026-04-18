Динамо Махачкала – Зенит, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последняя очная встреча команд в Кубке России была омрачено судейским скандалом. Но после нее формально статистика «Динамо» в матчах с «Зенитом» стала ещё печальнее. Махачкалинцы проиграли петербуржцам все пять встреч, а забили лишь однажды – в ноябре 2024 г. После этого четыре «сухих» поражений.

Разумеется, и сейчас «Зенит» – явный фаворит. У гостей гораздо сильнее и вариативнее состав, их мотивирует борьба за чемпионство, где команда пока в роли отстающей. «Динамо» же при Евсееве старается больше играть в атаку, но с грандами это особо опасно. Полагаем, петербуржцы сумеют и сами создать моменты, и поймать соперника на его ошибках. Коэффициент на победу «Зенита» выглядит вполне рабочим для простого пари П2.