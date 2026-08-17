Динамо Москва — Краснодар, 19 августа: прогноз на матч

19 августа 2026 года на столичной «ВТБ Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России сезона 2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Это противостояние обещает стать настоящей битвой характеров — обе команды на старте сезона показывают яркий футбол и претендуют на самые высокие места.

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Сандро Шварц против Мурада Мусаева — тренерская дуэль двух мастеров своего дела, каждый из которых исповедует современный атакующий футбол.