Динамо Москва — Краснодар, 19 августа: прогноз на матч

Динамо Москва — Краснодар, 19 августа: прогноз на матчОбновлено:
Динамо Москва — Краснодар
команды
19 августа 2026 (20:45) МСК
начало
ВТБ Арена, Москва
место проведения
БК БЕТСИТИ
прямая трансляция
П2
прогноз
2.23
коэффициент
Динамо Москва — Краснодар
19 августа 2026 года на столичной «ВТБ Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России сезона 2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Это противостояние обещает стать настоящей битвой характеров — обе команды на старте сезона показывают яркий футбол и претендуют на самые высокие места.
Сандро Шварц против Мурада Мусаева — тренерская дуэль двух мастеров своего дела, каждый из которых исповедует современный атакующий футбол.
Где смотреть матч Динамо Москва — Краснодар
Традиционно игры Кубка России можно посмотреть на официальном сайте БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.
СМОТРЕТЬ МАТЧ ДИНАМО МОСКВА — КРАСНОДАР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Динамо Москва
Команда Сандро Шварца продолжает перестраиваться после летних трансферов. «Бело-голубые» исповедуют вертикальный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку, активно используя фланговые проходы и подключения крайних защитников. Бителло и Фомин дирижируют игрой из центра поля, а Артур Гомес создает остроту у чужих ворот.
Однако старт сезона для «Динамо» получился противоречивым. После уверенной победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) и кубкового успеха в Воронеже (1:0) последовало разгромное поражение от «Зенита» (0:3). Провал в матче с питерцами стал холодным душем для команды и ее болельщиков.
Последние 5 матчей Динамо Москва
|16.08.2026
|РПЛ
|Зенит — Динамо Москва — 3:0
|09.08.2026
|РПЛ
|Динамо Москва — Динамо Махачкала — 3:1
|05.08.2026
|Кубок
|Факел — Динамо Москва — 0:1
|01.08.2026
|РПЛ
|Балтика — Динамо Москва — 2:1
|25.07.2026
|РПЛ
|Динамо Москва — Крылья Советов — 0:0
Москвичи забили 5 голов в последних пяти официальных матчах, но пропустили при этом целых 6. Оборона «бело-голубых» явно должна провести работу над ошибками.
Краснодар
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева находится на подъеме. Южане стартовали в новом сезоне с четырех побед подряд в РПЛ и одной кубковой виктории по пенальти.
Команда демонстрирует зрелый футбол с высоким прессингом, грамотным контролем мяча и умением реализовывать стандартные положения.
Лидеры «быков» — Кривцов, Кристиан и Жоау Батчи — находятся в отличной форме и регулярно создают голевые моменты. Оборона во главе с Торменом и Жубалом действует надежно, новичок команды Дмитрий Воробьев постепенно вливается в коллектив.
Последние 5 матчей Краснодара
|15.08.2026
|РПЛ
|Краснодар — Ахмат — 1:0
|09.08.2026
|РПЛ
|Спартак Москва — Краснодар — 1:2
|05.08.2026
|Кубок
|Краснодар — Ахмат — 1:1 (5:4 пен.)
|02.08.2026
|РПЛ
|Краснодар — Факел — 3:2
|26.07.2026
|РПЛ
|Рубин — Краснодар — 1:3
«Быки» забили 10 голов в последних пяти официальных матчах, пропустив 5 мячей. Команда показывает завидную стабильность и умение добывать результат в любых условиях — особенно впечатляет выездная победа над «Спартаком» (2:1) в Москве.
Создается впечатление, что Мусаеву удалось собрать поистине чемпионскую команду. Конечно, впереди еще много важных матчей и длительный перерыв между первым и вторым кругом чемпионата, но пока южане не оставляют шансов соперникам.
Очные встречи
Последние встречи этих команд в сезоне 2025/2026 получились невероятно драматичными. В мае 2026 года команды сыграли дважды за неделю — оба раза судьба матча решалась на последних минутах.
Последние 5 очных встреч
|11.05.2026
|РПЛ
|Динамо Москва — Краснодар — 2:1
|07.05.2026
|Кубок
|Краснодар — Динамо Москва — 0:0 (6:5 пен.)
|08.04.2026
|Кубок
|Динамо Москва — Краснодар — 0:0
|10.02.2026
|Товарищеский
|Динамо Москва — Краснодар — 1:0
|30.09.2025
|Кубок
|Краснодар — Динамо Москва — 0:0 (4:2 пен.)
Историческое противостояние этих клубов носит принципиальный характер. Матчи между ними всегда получаются напряженными, богатыми на тактическую борьбу и эмоциональные моменты.
Прогнозы на матч
Мы подготовили 3 прогноза на матч «Динамо Москва» — «Краснодар». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.
Консервативный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
Форма команд на старте сезона говорит сама за себя. «Краснодар» демонстрирует стабильный футбол. Клуб выиграл 4 из 5 последних официальных матчей и одержал знаковую победу над «Спартаком» в Москве (2:1).
«Динамо» на фоне краснодарцев пока не выглядит грозной силой. Совсем недавно москвичи потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 от «Зенита», который по игре мог забивать еще.
Учитывая текущую форму команд, психологическое преимущество «быков» и результаты последних очных встреч, более предпочтительным выглядит исход в пользу гостей. Самой безопасной ставкой выглядит победа «Краснодара» с коэффициентом 2.23 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».
Сбалансированный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
Обе команды любят атаковать и умеют забивать. «Краснодар» в последних пяти матчах забил 10 голов, «Динамо» — 5. Конечно, можно вспомнить кубковый матч между этими клубами, который завершился вничью 0:0, но думается, что предстоящее противостояние станет богатым на голы. Уж слишком в хорошей форме сейчас находятся южане.
Можно предположить, что «Краснодар» будет атаковать, а москвичи постараются поймать соперника на контратаках. В любом случае команды находятся в хорошей форме и будут играть на победу.
В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.72 в БК «БЕТСИТИ».
Рискованный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
«Динамо» никогда не сдается на своем поле и умеет навязывать борьбу даже фаворитам. «Бело-голубые» обыграли «Краснодар» в последней очной встрече в РПЛ (2:1), показав, что могут найти ключи к обороне южан. Кроме того, поражение от «Зенита» со счетом 0:3 может стать для команды Шварца хорошей встряской и мотивацией реабилитироваться перед своими болельщиками.
Учитывая фактор домашнего поля и желание хозяев взять реванш, можно рискнуть и поставить на победу «Динамо» с высоким коэффициентом 4.35 в БК «БЕТСИТИ».
Прогноз на точный счет в матче Динамо Москва — Краснодар
Опираясь на статус «Краснодара» как фаворита, но принимая во внимание боевой характер «Динамо» и поддержку родных трибун, наиболее вероятным исходом является упорная борьба с обоюдными шансами на успех.
«Быки» находятся в отличной форме и умеют добывать результат на выезде, но динамовцы обязательно попытаются навязать свою игру и взять реванш за поражение в прошлом сезоне.
Ожидаемый счет — 1:2 в пользу «Краснодара» (кэф — 8.60 в БК «БЕТСИТИ») или боевая ничья 1:1 (кэф — 6.60 в БК «БЕТСИТИ»).
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