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Динамо Москва — Краснодар, 19 августа: прогноз на матч

Обновлено:
19 августа «ВТБ Арена» станет ареной битвы двух амбициозных команд — «бело-голубые» примут «быков» в принципиальном кубковом матче!
Валентин Васильев

Динамо Москва — Краснодар

 

команды

19 августа 2026 (20:45) МСК

 

начало

ВТБ Арена, Москва

 

место проведения

БК БЕТСИТИ

 

прямая трансляция

П2

 

прогноз

2.23

 

коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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ОбзорСайт

Динамо Москва — Краснодар

19 августа 2026 года на столичной «ВТБ Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России сезона 2026/2027, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Это противостояние обещает стать настоящей битвой характеров — обе команды на старте сезона показывают яркий футбол и претендуют на самые высокие места.

Исход

Коэффициент

Букмекер

П1

4.35

БЕТСИТИ

Х

3.60

БЕТСИТИ

П2

1.88

БЕТСИТИ

Сандро Шварц против Мурада Мусаева — тренерская дуэль двух мастеров своего дела, каждый из которых исповедует современный атакующий футбол.

Где смотреть матч Динамо Москва — Краснодар

Традиционно игры Кубка России можно посмотреть на официальном сайте БК БЕТСИТИ. Букмекер предлагает прямую трансляцию встречи в хорошем качестве.

СМОТРЕТЬ МАТЧ ДИНАМО МОСКВА — КРАСНОДАР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Динамо Москва

Команда Сандро Шварца продолжает перестраиваться после летних трансферов. «Бело-голубые» исповедуют вертикальный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку, активно используя фланговые проходы и подключения крайних защитников. Бителло и Фомин дирижируют игрой из центра поля, а Артур Гомес создает остроту у чужих ворот.

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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Однако старт сезона для «Динамо» получился противоречивым. После уверенной победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) и кубкового успеха в Воронеже (1:0) последовало разгромное поражение от «Зенита» (0:3). Провал в матче с питерцами стал холодным душем для команды и ее болельщиков.

Последние 5 матчей Динамо Москва

16.08.2026РПЛЗенит — Динамо Москва — 3:0
09.08.2026РПЛДинамо Москва — Динамо Махачкала — 3:1
05.08.2026КубокФакел — Динамо Москва — 0:1
01.08.2026РПЛБалтика — Динамо Москва — 2:1
25.07.2026РПЛДинамо Москва — Крылья Советов — 0:0

Москвичи забили 5 голов в последних пяти официальных матчах, но пропустили при этом целых 6. Оборона «бело-голубых» явно должна провести работу над ошибками.

Краснодар

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева находится на подъеме. Южане стартовали в новом сезоне с четырех побед подряд в РПЛ и одной кубковой виктории по пенальти.

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
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Команда демонстрирует зрелый футбол с высоким прессингом, грамотным контролем мяча и умением реализовывать стандартные положения.

Лидеры «быков» — Кривцов, Кристиан и Жоау Батчи — находятся в отличной форме и регулярно создают голевые моменты. Оборона во главе с Торменом и Жубалом действует надежно, новичок команды Дмитрий Воробьев постепенно вливается в коллектив.

Последние 5 матчей Краснодара

15.08.2026РПЛКраснодар — Ахмат — 1:0
09.08.2026РПЛСпартак Москва — Краснодар — 1:2
05.08.2026КубокКраснодар — Ахмат — 1:1 (5:4 пен.)
02.08.2026РПЛКраснодар — Факел — 3:2
26.07.2026РПЛРубин — Краснодар — 1:3

«Быки» забили 10 голов в последних пяти официальных матчах, пропустив 5 мячей. Команда показывает завидную стабильность и умение добывать результат в любых условиях — особенно впечатляет выездная победа над «Спартаком» (2:1) в Москве.

Создается впечатление, что Мусаеву удалось собрать поистине чемпионскую команду. Конечно, впереди еще много важных матчей и длительный перерыв между первым и вторым кругом чемпионата, но пока южане не оставляют шансов соперникам.

Очные встречи

Последние встречи этих команд в сезоне 2025/2026 получились невероятно драматичными. В мае 2026 года команды сыграли дважды за неделю — оба раза судьба матча решалась на последних минутах.

Последние 5 очных встреч

11.05.2026РПЛДинамо Москва — Краснодар — 2:1
07.05.2026КубокКраснодар — Динамо Москва — 0:0 (6:5 пен.)
08.04.2026КубокДинамо Москва — Краснодар — 0:0
10.02.2026ТоварищескийДинамо Москва — Краснодар — 1:0
30.09.2025КубокКраснодар — Динамо Москва — 0:0 (4:2 пен.)

Историческое противостояние этих клубов носит принципиальный характер. Матчи между ними всегда получаются напряженными, богатыми на тактическую борьбу и эмоциональные моменты.

Прогнозы на матч

Мы подготовили 3 прогноза на матч «Динамо Москва» — «Краснодар». Каждый читатель сможет выбрать для себя наиболее подходящий.

Консервативный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар

Форма команд на старте сезона говорит сама за себя. «Краснодар» демонстрирует стабильный футбол. Клуб выиграл 4 из 5 последних официальных матчей и одержал знаковую победу над «Спартаком» в Москве (2:1). 

«Динамо» на фоне краснодарцев пока не выглядит грозной силой. Совсем недавно москвичи потерпели разгромное поражение со счетом 0:3 от «Зенита», который по игре мог забивать еще.

Учитывая текущую форму команд, психологическое преимущество «быков» и результаты последних очных встреч, более предпочтительным выглядит исход в пользу гостей. Самой безопасной ставкой выглядит победа «Краснодара» с коэффициентом 2.23 в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

Сбалансированный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар

Обе команды любят атаковать и умеют забивать. «Краснодар» в последних пяти матчах забил 10 голов, «Динамо» — 5. Конечно, можно вспомнить кубковый матч между этими клубами, который завершился вничью 0:0, но думается, что предстоящее противостояние станет богатым на голы. Уж слишком в хорошей форме сейчас находятся южане. 

Можно предположить, что «Краснодар» будет атаковать, а москвичи постараются поймать соперника на контратаках. В любом случае команды находятся в хорошей форме и будут играть на победу.

В качестве сбалансированного прогноза мы предлагаем тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.72 в БК «БЕТСИТИ». 

Рискованный прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар

«Динамо» никогда не сдается на своем поле и умеет навязывать борьбу даже фаворитам. «Бело-голубые» обыграли «Краснодар» в последней очной встрече в РПЛ (2:1), показав, что могут найти ключи к обороне южан. Кроме того, поражение от «Зенита» со счетом 0:3 может стать для команды Шварца хорошей встряской и мотивацией реабилитироваться перед своими болельщиками.

Учитывая фактор домашнего поля и желание хозяев взять реванш, можно рискнуть и поставить на победу «Динамо» с высоким коэффициентом 4.35 в БК «БЕТСИТИ».

Прогноз на точный счет в матче Динамо Москва — Краснодар

Опираясь на статус «Краснодара» как фаворита, но принимая во внимание боевой характер «Динамо» и поддержку родных трибун, наиболее вероятным исходом является упорная борьба с обоюдными шансами на успех.

«Быки» находятся в отличной форме и умеют добывать результат на выезде, но динамовцы обязательно попытаются навязать свою игру и взять реванш за поражение в прошлом сезоне.

Ожидаемый счет — 1:2 в пользу «Краснодара» (кэф — 8.60 в БК «БЕТСИТИ») или боевая ничья 1:1 (кэф — 6.60 в БК «БЕТСИТИ»). 

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