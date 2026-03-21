Динамо Москва – Зенит, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» после трех подряд крупных побед резко вернулось к низовым матчам – по одному голу в двух прошлых играх. Причем на неделе команда уступила в дерби «Спартаку», прервав успешную серию. Но переоценивать поражение не стоит, все-таки в кубковом противостоянии «Динамо» многое решило еще в первом матче.

Так что «бело-голубые» едва ли значительно сбавили ход. Команда по-прежнему выглядит качественно, и это состояние позволяет рассчитывать на успех в матче с «Зенитом», тем более что петербуржцев после зимней паузы лихорадит. Победы даются коллективу Сергея Семака довольно натужно, успело случиться даже поражение от «Оренбурга». В общем, статус фаворитов – отчасти аванс для гостей.

Рискнем предположить, что «Динамо» как минимум сможет проявить себя в атаке, тем более при поддержке домашних трибун. «Зенит» же в официальных матчах не покидал поле без гола с 14 сентября. Так что играем «Обе забьют».