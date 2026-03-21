Партнерский проект

Динамо Москва – Зенит, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Вторая подряд принципиальная игра для столичной команды
Александр Бокулёв

Московское «Динамо» после зимней паузы только побеждает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сумеет ли столичная команда продлить эту серию в матче с санкт-петербургским «Зенитом»? Анализируем коэффициенты букмекеров на принципиальное противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

22.03.2026, Вс

16:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

П1 - 3,10

Х - 3,80

П2 - 2,20

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» 714559243-200
«Зенит» 594571200-243

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» (Москва)

Кубок России

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» (Москва)

РПЛ

05.03.2026«Динамо» (Москва)

5:2

«Спартак»

Кубок России

01.03.2026«Динамо» (Москва)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Зенит» уступает только действующим чемпионам из «Краснодара», а «Динамо» замыкает топ-7.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

«Динамо» после трех подряд крупных побед резко вернулось к низовым матчам – по одному голу в двух прошлых играх. Причем на неделе команда уступила в дерби «Спартаку», прервав успешную серию. Но переоценивать поражение не стоит, все-таки в кубковом противостоянии «Динамо» многое решило еще в первом матче.

Так что «бело-голубые» едва ли значительно сбавили ход. Команда по-прежнему выглядит качественно, и это состояние позволяет рассчитывать на успех в матче с «Зенитом», тем более что петербуржцев после зимней паузы лихорадит. Победы даются коллективу Сергея Семака довольно натужно, успело случиться даже поражение от «Оренбурга». В общем, статус фаворитов – отчасти аванс для гостей.

Рискнем предположить, что «Динамо» как минимум сможет проявить себя в атаке, тем более при поддержке домашних трибун. «Зенит» же в официальных матчах не покидал поле без гола с 14 сентября. Так что играем «Обе забьют».

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Динамо»: Зайнутдинов, Чавес, Александров, Миранчук, Лунев, Лещук (все – травмы), Осипенко (под вопросом)

«Зенит»: Шилов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Зенит»
Вратарь40. Расулов16. Адамов
Защитник4. Касерес31. Мантуан
Защитник2. Маричаль33. Нино
Защитник6. Фернандес6. Дркушич
Защитник7. Скопинцев3. Сантос
Полузащитник74. Фомин8. Вендел
Полузащитник44. Рубенс5. Барриос
Полузащитник10. Бителло14. Джон
Нападающий13. Нгамалё20. Педро
Нападающий91. Гладышев10. Глушенков
Нападающий70. Тюкавин7. Соболев
Главный тренерРолан ГусевСергей Семак

 

 

 

 

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы петербуржцев на победу выше – коэффициент 2,30 на такой исход. Котировка на выигрыш московской команды – 3,10, а на ничью – 3,80.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» – «Зенит»?

Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» – «Зенит»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

