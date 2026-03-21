Динамо Москва – Зенит, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московское «Динамо» после зимней паузы только побеждает в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сумеет ли столичная команда продлить эту серию в матче с санкт-петербургским «Зенитом»? Анализируем коэффициенты букмекеров на принципиальное противостояние.
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ «БЕТСИТИ»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|71
|45
|59
|243-200
|«Зенит»
|59
|45
|71
|200-243
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Москва)
Кубок России
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» (Москва)
5:2
«Спартак»
Кубок России
|01.03.2026
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
«Зенит» уступает только действующим чемпионам из «Краснодара», а «Динамо» замыкает топ-7.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
«Динамо» после трех подряд крупных побед резко вернулось к низовым матчам – по одному голу в двух прошлых играх. Причем на неделе команда уступила в дерби «Спартаку», прервав успешную серию. Но переоценивать поражение не стоит, все-таки в кубковом противостоянии «Динамо» многое решило еще в первом матче.
Так что «бело-голубые» едва ли значительно сбавили ход. Команда по-прежнему выглядит качественно, и это состояние позволяет рассчитывать на успех в матче с «Зенитом», тем более что петербуржцев после зимней паузы лихорадит. Победы даются коллективу Сергея Семака довольно натужно, успело случиться даже поражение от «Оренбурга». В общем, статус фаворитов – отчасти аванс для гостей.
Рискнем предположить, что «Динамо» как минимум сможет проявить себя в атаке, тем более при поддержке домашних трибун. «Зенит» же в официальных матчах не покидал поле без гола с 14 сентября. Так что играем «Обе забьют».
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ «БЕТСИТИ»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Зайнутдинов, Чавес, Александров, Миранчук, Лунев, Лещук (все – травмы), Осипенко (под вопросом)
«Зенит»: Шилов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Зенит»
|Вратарь
|40. Расулов
|16. Адамов
|Защитник
|4. Касерес
|31. Мантуан
|Защитник
|2. Маричаль
|33. Нино
|Защитник
|6. Фернандес
|6. Дркушич
|Защитник
|7. Скопинцев
|3. Сантос
|Полузащитник
|74. Фомин
|8. Вендел
|Полузащитник
|44. Рубенс
|5. Барриос
|Полузащитник
|10. Бителло
|14. Джон
|Нападающий
|13. Нгамалё
|20. Педро
|Нападающий
|91. Гладышев
|10. Глушенков
|Нападающий
|70. Тюкавин
|7. Соболев
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Сергей Семак
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы петербуржцев на победу выше – коэффициент 2,30 на такой исход. Котировка на выигрыш московской команды – 3,10, а на ничью – 3,80.
Букмекеры считают фаворитами гостей, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. Также трансляция будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».