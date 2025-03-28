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28 марта 9:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Новак Джокович — Григор Димитров, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Болгарин обыграл серба один раз — 12 лет назад
Александр Бокулёв

Путевку в финал хардового турнира ATP 1000 в Майами оспорят серб Новак Джокович и болгарин Григор Димитров. Кто окажется сильнее в противостоянии двух звездных ветеранов?

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Дата / Время: 28.03.2025, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom

Турнирная сетка

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Новак Джокович (37 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:0, 7:6 (7:1)
  • 3-й круг: Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 7:6 (7:1)
  • 4-й круг: Лоренцо Музетти (Италия, 15) — 6:2, 6:2
  • 1/4 финала: Себастьян Корда (США, 24) — 6:3, 7:6 (7:4)

Григор Димитров (33 года, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Федерико Чина (Италия) — 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Карен Хачанов (Россия, 22) — 6:7 (3:7), 6:4, 7:5
  • 4-й круг: Брэндон Накашима (США, 31) — 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фритц (США, 3)

Новак Джокович

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Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы. Всего в 2025 году одержал 11 побед при четырех поражениях. Турнир в Майами выигрывал пять раз: в 2007-м, 2011-м, 2012-м и с 2014-го по 2016-й. Не выступал на этих соревнованиях с 2019 года.

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Григор Димитров

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Бывшая третья ракетка мира. Победитель девяти турниров ATP, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал девять побед при пяти поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели 13 официальных очных матчей. Димитров одержал одну победу на грунте. Джокович выиграл 12 раз: восемь — на харде, по два — на грунте и траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,25 на его победу и 4,30 на успех болгарина.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,06 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ДжоковичаПобеда ДимитроваТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,254,302,061,84

Прогноз и ставка

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Джокович вернулся в Майами и показывает мастер-класс, как опытом и ментальным доминированием компенсировать естественный спад в физике. Вдобавок у серба явная мотивация наконец взять сотый титул на уровне ATP. В Майами достижение этой цели стало ещё более реалистичным после вылета ряда прямых конкурентов. Но пока Джоковичу всё же нужно пройти Димитрова.

А что болгарин? После невнятного старта сезона он набрал хорошие кондиции, классно держит подачу и добивается результативности в фирменном агрессивном стиле. Вот только есть некоторые опасения за функциональное состояние Димитрова, так как на нынешнем турнире у него уже было два трехсетовых матча, в которых победы оказались волевыми. А еще одна встреча завершилась в двух сетах, но продлилась 22 гейма.

Впрочем, болгарин в любом случае отдаст даже последние силы за путевку в финал. Тем более когда напротив столь принципиальный соперник, которого Димитров обыграл лишь однажды — в 2013 году. Ждем, что уже в первом сете (пока те самые силы всё-таки будут) завяжется борьба, а мы увидим минимум десять геймов.

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