Новак Джокович — Григор Димитров, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Джокович вернулся в Майами и показывает мастер-класс, как опытом и ментальным доминированием компенсировать естественный спад в физике. Вдобавок у серба явная мотивация наконец взять сотый титул на уровне ATP. В Майами достижение этой цели стало ещё более реалистичным после вылета ряда прямых конкурентов. Но пока Джоковичу всё же нужно пройти Димитрова.

А что болгарин? После невнятного старта сезона он набрал хорошие кондиции, классно держит подачу и добивается результативности в фирменном агрессивном стиле. Вот только есть некоторые опасения за функциональное состояние Димитрова, так как на нынешнем турнире у него уже было два трехсетовых матча, в которых победы оказались волевыми. А еще одна встреча завершилась в двух сетах, но продлилась 22 гейма.

Впрочем, болгарин в любом случае отдаст даже последние силы за путевку в финал. Тем более когда напротив столь принципиальный соперник, которого Димитров обыграл лишь однажды — в 2013 году. Ждем, что уже в первом сете (пока те самые силы всё-таки будут) завяжется борьба, а мы увидим минимум десять геймов.