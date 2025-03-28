Новак Джокович — Григор Димитров, 28 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

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Путевку в финал хардового турнира ATP 1000 в Майами оспорят серб Новак Джокович и болгарин Григор Димитров. Кто окажется сильнее в противостоянии двух звездных ветеранов?
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Дата / Время: 28.03.2025, не ранее 22:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и BetBoom
Новак Джокович (37 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Григор Димитров (33 года, 15-я ракетка мира, 14-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фритц (США, 3)
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 99 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне на Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы. Всего в 2025 году одержал 11 побед при четырех поражениях. Турнир в Майами выигрывал пять раз: в 2007-м, 2011-м, 2012-м и с 2014-го по 2016-й. Не выступал на этих соревнованиях с 2019 года.
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Бывшая третья ракетка мира. Победитель девяти турниров ATP, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал девять побед при пяти поражениях. На турнире в Майами лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.
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Соперники провели 13 официальных очных матчей. Димитров одержал одну победу на грунте. Джокович выиграл 12 раз: восемь — на харде, по два — на грунте и траве.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,25 на его победу и 4,30 на успех болгарина.
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Последний очный матч спортсменов продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,06 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).
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Джокович вернулся в Майами и показывает мастер-класс, как опытом и ментальным доминированием компенсировать естественный спад в физике. Вдобавок у серба явная мотивация наконец взять сотый титул на уровне ATP. В Майами достижение этой цели стало ещё более реалистичным после вылета ряда прямых конкурентов. Но пока Джоковичу всё же нужно пройти Димитрова.
А что болгарин? После невнятного старта сезона он набрал хорошие кондиции, классно держит подачу и добивается результативности в фирменном агрессивном стиле. Вот только есть некоторые опасения за функциональное состояние Димитрова, так как на нынешнем турнире у него уже было два трехсетовых матча, в которых победы оказались волевыми. А еще одна встреча завершилась в двух сетах, но продлилась 22 гейма.
Впрочем, болгарин в любом случае отдаст даже последние силы за путевку в финал. Тем более когда напротив столь принципиальный соперник, которого Димитров обыграл лишь однажды — в 2013 году. Ждем, что уже в первом сете (пока те самые силы всё-таки будут) завяжется борьба, а мы увидим минимум десять геймов.
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