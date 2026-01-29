Ведомости
Франческо Маэстрелли – Новак Джокович, 22 января: прогноз на второй круг Australian Open

Отнимет ли много сил итальянец у Джоковича?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В четверг, 22 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся четвертая ракетка мира Новак Джокович и Франческо Маэстрелли который занимает 141-ю строчку. Сможет квалифаер отнять сет у 10-кратного чемпиона Australian Open?

Дата / Время: 22.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: имени Рода Лейвера, (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Франческо Маэстрелли (23 года, 141-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Теренс Атман (Франция) – 4:6, 6:3, 6:7, 6:1, 6:1

Новак Джокович (38 лет, 4-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:2, 6:2

Победитель этого матча встретится с сильнейшим из пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Цзюнчэн Шан (Китай)

Франческо Маэстрелли

23-летний итальянец не имеет титулов уровня ATP. На его счету всего одна победа в основной сетке ТБШ или ATP. При этом он выиграл четыре «Челленджера», последний из которых в ноябре прошлого года.

Новак Джокович

38-летний серб – рекордсмен по победам на «Больших шлемах» (24). Australian Open – самый успешный турнир для него. В прошлом году Джокович достиг полуфинала, но снялся с матча, проигрывая сет Александру Звереву.

Личные встречи

Это их первый матч.

Ставки на исход

Эксперты PARI не сомневаются в победе Джоковича, выставив за его победу 1,01. За выигрыш Маэстрелли дают огромный коэффициент 20,00.

Ставки на тоталы

БК PARI на ТБ 26,5 установила коэффициент 1,45, на ТМ 26,5 – 2,55.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа МаэстреллиПобеда ДжоковичаТБ (26,5)ТМ (26,5)
PARI20,001,011,452,55

Прогноз и ставка

Маэстрелли прошел тяжелую квалификацию, победив сложных соперников. В первом круге он обыграл 64-ю ракету Атмана, который не выдержал концовку, уступив два последних сета со счетом 1:6. Кроме текущего АО в карьере итальянца не было ничего примечательного, и ему не хватит опыта, чтобы навязать серьезную конкуренцию Джоковичу, который показал хорошую форму в первом круге. Поэтому предлагаем поставить на разгром квалифаера с форой по геймам - 8,5.

