Франческо Маэстрелли – Новак Джокович, 22 января: прогноз на второй круг Australian Open

В четверг, 22 января, во втором круге Открытого чемпионата Австралии встретятся четвертая ракетка мира Новак Джокович и Франческо Маэстрелли который занимает 141-ю строчку. Сможет квалифаер отнять сет у 10-кратного чемпиона Australian Open?

Дата / Время: 22.01.2026, не ранее 03:00 по московскому времени

Арена: имени Рода Лейвера, (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player