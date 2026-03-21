Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роман Долидзе – Кристиан Лерой Данкан, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Букмекеры зря не верят в грузина?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe
Источник: UFC Europe

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между грузином Романом Долидзе и англичанином Кристианом Лероем Данканом. Для последнего это шанс попасть в топ-15. Получится ли?

Статистика

Свернуть

Долидзе

 

Данкан

Грузия

Страна

Англия

37

Возраст

30

19

Бои

15

15 (8 / 3 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (10 / 1 / 2)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

11

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

188

Рост (см)

188

193

Размах рук (см)

200,5

104

Размах ног (см)

106,5

Роман Долидзе

Свернуть

Родился в Батуми, а в возрасте 20 лет переехал в Украину, где начал заниматься боевыми искусствами. Освоил самбо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2018-м стал чемпионом WWFC в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. Дебютировал в лиге летом 2020-го, так как до этого был дисквалифицирован за допинг. В 2021 г. перешел в средний вес и в UFC выиграл в этой категории в шести боях, а уступил в четырех. В последнем поединке в августе потерпел поражение от Энтони Эрнандеса удушающим приемом в четвертом раунде.

Кристиан Лерой Данкан

Свернуть

Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 г. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал шесть побед при двух поражениях. Идет на серии из трех выигранных поединков. В последнем бою в ноябре нокаутировал Марко Тулио во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Долидзе / Победа Данкана / Досрочное завершение / Полный бой
PARI4,151,251,771,99

Прогноз на бой

Свернуть

Кажется, не так давно Долидзе воспринимался претендентом на титульную гонку, но теперь ему предстоит отстаивать место в топ-15. Второе подряд поражение (еще и от нерейтингового соперника) сильно ударит по позициям грузина. Но случится ли оно? Букмекеры считают, что это очень вероятно.

Более того, разницу в котировках можно назвать разгромной. Аналитики явно верят в набравшего ход Данкана, который специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Англичанин может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации. 

Выглядит так, что Долидзе придется рисковать в стойке. Конечно, грузин может подключить борьбу, но здесь появятся вопросы к его выносливости, которая хронически остается проблемой. Впрочем, расклад сил в партере точно не позволяет списывать Долидзе со счетов. Да и в стойке Данкан допускает ошибки в обороне, которыми грузин может воспользоваться.

Резюмируя, видим определенный смысл даже в ставке на андердога с большим коэффициентом. Но остановимся на более аккуратном варианте – ждем начало третьего раунда. Нокаутировать Долидзе еще никому не удавалось, и полагаем, что на опыте он справится со стартовым натиском Данкана.

Полный кард, где смотреть бой Долидзе – Данкан

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Долидзе – Данкан стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Мейсон Джонс (Уэльс) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) – Лосен Кейта (Бельгия). Полулегкий вес;
  • Мариу Пинту (Португалия) – Фелипе Франко (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мантас Кондратавичус (Литва) – Антонио Троколи (Бразилия). Средний вес;
  • Луи Сазерленд (Англия) – Брэндо Перичич (Австралия). Тяжелый вес;
  • Шакум Рок (Англия) – Абдул-Карим Аль-Сельвади (Палестина). Легкий вес;
  • Шанель Дайер (Англия) – Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) – Луана Каролина (Бразилия). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
