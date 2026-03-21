Роман Долидзе – Кристиан Лерой Данкан, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Кажется, не так давно Долидзе воспринимался претендентом на титульную гонку, но теперь ему предстоит отстаивать место в топ-15. Второе подряд поражение (еще и от нерейтингового соперника) сильно ударит по позициям грузина. Но случится ли оно? Букмекеры считают, что это очень вероятно.

Более того, разницу в котировках можно назвать разгромной. Аналитики явно верят в набравшего ход Данкана, который специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Англичанин может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации.

Выглядит так, что Долидзе придется рисковать в стойке. Конечно, грузин может подключить борьбу, но здесь появятся вопросы к его выносливости, которая хронически остается проблемой. Впрочем, расклад сил в партере точно не позволяет списывать Долидзе со счетов. Да и в стойке Данкан допускает ошибки в обороне, которыми грузин может воспользоваться.

Резюмируя, видим определенный смысл даже в ставке на андердога с большим коэффициентом. Но остановимся на более аккуратном варианте – ждем начало третьего раунда. Нокаутировать Долидзе еще никому не удавалось, и полагаем, что на опыте он справится со стартовым натиском Данкана.