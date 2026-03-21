Роман Долидзе – Кристиан Лерой Данкан, 21 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между грузином Романом Долидзе и англичанином Кристианом Лероем Данканом. Для последнего это шанс попасть в топ-15. Получится ли?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Долидзе
Данкан
|Грузия
Страна
Англия
|37
Возраст
30
|19
Бои
15
|15 (8 / 3 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (10 / 1 / 2)
|4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|11
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
–
|188
Рост (см)
188
|193
Размах рук (см)
200,5
|104
Размах ног (см)
106,5
Родился в Батуми, а в возрасте 20 лет переехал в Украину, где начал заниматься боевыми искусствами. Освоил самбо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. В профессиональных MMA выступает с 2016 г. В 2018-м стал чемпионом WWFC в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. Дебютировал в лиге летом 2020-го, так как до этого был дисквалифицирован за допинг. В 2021 г. перешел в средний вес и в UFC выиграл в этой категории в шести боях, а уступил в четырех. В последнем поединке в августе потерпел поражение от Энтони Эрнандеса удушающим приемом в четвертом раунде.
Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2020 г. Выиграл все семь боев в Cage Warriors, стал в этой лиге чемпионом в среднем весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал шесть побед при двух поражениях. Идет на серии из трех выигранных поединков. В последнем бою в ноябре нокаутировал Марко Тулио во втором раунде.
Кажется, не так давно Долидзе воспринимался претендентом на титульную гонку, но теперь ему предстоит отстаивать место в топ-15. Второе подряд поражение (еще и от нерейтингового соперника) сильно ударит по позициям грузина. Но случится ли оно? Букмекеры считают, что это очень вероятно.
Более того, разницу в котировках можно назвать разгромной. Аналитики явно верят в набравшего ход Данкана, который специализируется на работе в стойке и обладает высоким нокаутирующим потенциалом. Англичанин может и вырубить одним ударом, и выдать разящие вариативные комбинации.
Выглядит так, что Долидзе придется рисковать в стойке. Конечно, грузин может подключить борьбу, но здесь появятся вопросы к его выносливости, которая хронически остается проблемой. Впрочем, расклад сил в партере точно не позволяет списывать Долидзе со счетов. Да и в стойке Данкан допускает ошибки в обороне, которыми грузин может воспользоваться.
Резюмируя, видим определенный смысл даже в ставке на андердога с большим коэффициентом. Но остановимся на более аккуратном варианте – ждем начало третьего раунда. Нокаутировать Долидзе еще никому не удавалось, и полагаем, что на опыте он справится со стартовым натиском Данкана.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 270 пройдет на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Шоу стартует в субботу, 21 марта, в 20:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 23:00 мск, поэтому бой Долидзе – Данкан стоит ожидать около 23:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
Основной кард
Прелимы