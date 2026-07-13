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ГлавнаяПрогнозыДрикус дю Плесси – Камару Усман, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дрикус дю Плесси – Камару Усман, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Два бывших чемпиона
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Дрикус дю Плесси
  • Камару Усман
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой дю Плесси – Усман

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и нигерийцем Камару Усманом. Чем завершится противостояние двух бывших чемпионов?

Статистика

дю Плесси

 

Усман

ЮАР

Страна

Нигерия

32

Возраст

39

26

Бои

25

23 (9 / 11 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (9 / 1 / 11)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 1 / 2)

2 (средний вес)

Место в рейтинге UFC

9 (полусредний вес)

185,5

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

193

109

Размах ног (см)

104

Дрикус дю Плесси

В пять лет начал заниматься дзюдо, затем перешел в кикбоксинг, где добрался до черного пояса второй степени. Бросил учебу в университете на последнем курсе ради карьеры в смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2013 г., становился чемпионом EFC в средней и полусредней категориях, брал пояс KSW в полусреднем весе. С 2020-го бьется в UFC, где выиграл первые семь боев. 

В январе 2024-го победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал чемпионом в среднем весе. Впервые защитил титул, финишировав Исраэля Адесанью болевым приемом. Затем единогласным решением судей одолел Стрикленда в реванше. В последнем поединке в августе 2025 г. проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей и лишился пояса.

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Камару Усман

В школе начал заниматься борьбой, добился заметных успехов в этом спорте на любительском уровне. Не сумев отобраться в сборную США на Олимпиаду-2012, перешел в смешанные единоборства. В 2015 г. выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Одержав восемь подряд побед под эгидой промоушена, в 2019-м получил титульный шанс и стал чемпионом в полусреднем весе, одолев Тайрона Вудли. Пять раз защитил пояс. 

В 2022 г. проиграл нокаутом Леону Эдвардсу и потерял титул. В чемпионском реванше вновь уступил – решением большинства судей. Затем дебютировал в среднем дивизионе и проиграл Хамзату Чимаеву. В последнем поединке в июне 2025 г. победил Хоакина Бакли единогласным решением судей в рамках полусреднего веса и прервал серию из трех поражений.

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Сравнение коэффициентов

 Победа дю ПлессиПобеда УсманаТМ (3,5)ТБ (3,5)
БЕТСИТИ1,383,102,431,52

Прогноз на бой

Для Усмана это второй поединок в среднем дивизионе. Дебютный бой завершился поражением от Чимаева. Затем были долгий простой и победное возвращение в полусреднюю категорию поединком с Бакли. В бою с американцем мы увидели нигерийца, очень похожего на праймовую версию себя. Но теперь вопрос, удастся ли Усману удержать такую форму, ещё и вновь поднявшись в средний вес.

В любом случае нигериец выглядит явным фаворитом на фоне дю Плесси в контексте борьбы. Южноафриканец стремится проверить свои навыки в партере, но это по-прежнему его слабая сторона. В стойке же бывший чемпион среднего дивизиона, пожалуй, опаснее соперника. Хаотичный и не слишком техничный стиль дю Плесси неудобен для многих, но опытный Усман прекрасно понимает соответствующие риски. 

Рискнем предположить, что нигериец сделает ставку на работу в партере, при этом будет аккуратен и прагматичен в стойке. В таком режиме у поединка есть все шансы продлиться все пять раундов – уж как минимум до четвертого (именно такое пари заиграем).

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Полный кард, где смотреть бой дю Плесси – Усман

Турнир UFC Fight Night 281 пройдет на арене «Paycom Center» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой дю Плесси – Усман стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

  • Дрикус дю Плесси (ЮАР) Камару Усман (Нигерия). Средний вес;
  • Джаред Каннонир (США) Кристиан Лерой Данкан (Англия). Средний вес;
  • Чейс Хупер (США) – Митч Рамирес (США). Легкий вес;
  • Томми Макмиллен (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Табата Риччи (Бразилия) – Фатима Клайн (США). Женский минимальный вес;
  • Остин Баши (США) – Хосе Мигель Дельгадо (Мексика). Полулегкий вес;
  • Жан-Пол Лебоснояни (США) – Сёк Хён Ко (Южная Корея). Полусредний вес;
  • Леви Родригес-младший (Бразилия) – Фелипе Франко (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Олден Кория (США) – Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Эр Джей Харрис (США) – Элвин Хайнес (США). Тяжелый вес;
  • Анна Мелисано (США) – Дионе Барбоса (Бразилия). Женский наилегчайший вес.

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