Дрикус дю Плесси – Камару Усман, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Для Усмана это второй поединок в среднем дивизионе. Дебютный бой завершился поражением от Чимаева. Затем были долгий простой и победное возвращение в полусреднюю категорию поединком с Бакли. В бою с американцем мы увидели нигерийца, очень похожего на праймовую версию себя. Но теперь вопрос, удастся ли Усману удержать такую форму, ещё и вновь поднявшись в средний вес.

В любом случае нигериец выглядит явным фаворитом на фоне дю Плесси в контексте борьбы. Южноафриканец стремится проверить свои навыки в партере, но это по-прежнему его слабая сторона. В стойке же бывший чемпион среднего дивизиона, пожалуй, опаснее соперника. Хаотичный и не слишком техничный стиль дю Плесси неудобен для многих, но опытный Усман прекрасно понимает соответствующие риски.

Рискнем предположить, что нигериец сделает ставку на работу в партере, при этом будет аккуратен и прагматичен в стойке. В таком режиме у поединка есть все шансы продлиться все пять раундов – уж как минимум до четвертого (именно такое пари заиграем).