Дрикус дю Плесси – Камару Усман, 19 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и нигерийцем Камару Усманом. Чем завершится противостояние двух бывших чемпионов?
дю Плесси
Усман
|ЮАР
Страна
Нигерия
|32
Возраст
39
|26
Бои
25
|23 (9 / 11 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (9 / 1 / 11)
|3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
|2 (средний вес)
Место в рейтинге UFC
9 (полусредний вес)
|185,5
Рост (см)
183
|193
Размах рук (см)
193
|109
Размах ног (см)
104
В пять лет начал заниматься дзюдо, затем перешел в кикбоксинг, где добрался до черного пояса второй степени. Бросил учебу в университете на последнем курсе ради карьеры в смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2013 г., становился чемпионом EFC в средней и полусредней категориях, брал пояс KSW в полусреднем весе. С 2020-го бьется в UFC, где выиграл первые семь боев.
В январе 2024-го победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал чемпионом в среднем весе. Впервые защитил титул, финишировав Исраэля Адесанью болевым приемом. Затем единогласным решением судей одолел Стрикленда в реванше. В последнем поединке в августе 2025 г. проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей и лишился пояса.
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В школе начал заниматься борьбой, добился заметных успехов в этом спорте на любительском уровне. Не сумев отобраться в сборную США на Олимпиаду-2012, перешел в смешанные единоборства. В 2015 г. выиграл шоу The Ultimate Fighter и перешел в UFC. Одержав восемь подряд побед под эгидой промоушена, в 2019-м получил титульный шанс и стал чемпионом в полусреднем весе, одолев Тайрона Вудли. Пять раз защитил пояс.
В 2022 г. проиграл нокаутом Леону Эдвардсу и потерял титул. В чемпионском реванше вновь уступил – решением большинства судей. Затем дебютировал в среднем дивизионе и проиграл Хамзату Чимаеву. В последнем поединке в июне 2025 г. победил Хоакина Бакли единогласным решением судей в рамках полусреднего веса и прервал серию из трех поражений.
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Для Усмана это второй поединок в среднем дивизионе. Дебютный бой завершился поражением от Чимаева. Затем были долгий простой и победное возвращение в полусреднюю категорию поединком с Бакли. В бою с американцем мы увидели нигерийца, очень похожего на праймовую версию себя. Но теперь вопрос, удастся ли Усману удержать такую форму, ещё и вновь поднявшись в средний вес.
В любом случае нигериец выглядит явным фаворитом на фоне дю Плесси в контексте борьбы. Южноафриканец стремится проверить свои навыки в партере, но это по-прежнему его слабая сторона. В стойке же бывший чемпион среднего дивизиона, пожалуй, опаснее соперника. Хаотичный и не слишком техничный стиль дю Плесси неудобен для многих, но опытный Усман прекрасно понимает соответствующие риски.
Рискнем предположить, что нигериец сделает ставку на работу в партере, при этом будет аккуратен и прагматичен в стойке. В таком режиме у поединка есть все шансы продлиться все пять раундов – уж как минимум до четвертого (именно такое пари заиграем).
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Турнир UFC Fight Night 281 пройдет на арене «Paycom Center» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США). Шоу стартует в полночь с 18 на 19 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой дю Плесси – Усман стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы