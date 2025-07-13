Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 июля 16:32ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Динамо Минск - Лудогорец, 16 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

У белорусов еще с прошлого года зуб на болгар. Будет ли реванш?
Валентин Васильев

15-16 июля определятся участники второго раунда Лиги чемпионов УЕФА. В Беларуси очень надеются, что в их числе найдется место и минскому «Динамо». Для этого парням Вадима Скрипченко непременно нужно побеждать «Лудогорец». Задачу осложняет фактор нейтрального поля. Аналитики скептически настроены в отношении номинальных хозяев. Удастся ли бело-синим опровергнуть эти прогнозы?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Минск, Беларусь) 

16.07.2025, Ср

21:45 МСК

«Лудогорец» (Разград, Болгария)

П1 - 4.45

Х - 3.85

П2 - 1.75

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 

Стадион: «Вароши» (Мезекевешд, Венгрия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Минск)1021-3
«Лудогорец»2013-1

Последние пять официальных матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2025«Лудогорец»

1:0

«Динамо» Мн

Лига чемпионов

03.07.2025«Макслайн»

2:0

«Динамо» Мн

Премьер-лига Казахстана

28.06.2025«Динамо» Мн

5:0

«Динамо» Брест

Премьер-лига Казахстана

22.06.2025«Арсенал»

2:1

«Динамо» Мн

Премьер-лига Казахстана

18.06.2025«Динамо» Мн

0:1

«Неман»

Премьер-лига Казахстана

Последние пять официальных матчей «Лудогорца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2025«Лудогорец»

1:0

«Динамо» Мн

Лига чемпионов

26.05.2025«Лудогорец»

2:2

«Арда»

Первая лига Болгарии

17.05.2025«Левски»

2:2

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

13.05.2025«Черно мора»

2:0

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

09.05.2025«Арда»

1:1

«Лудогорец»

Первая лига Болгарии

Календарь и результаты матчей

Свернуть

15 июля

  • 18:00. «Кайрат» – «Олимпия» (первый матч - 1:1)
  • 18:30. «Линкольн» – «Викингур» (3:2)
  • 20:00. «Хамрун Спартанс» – «Жальгирис» (0:2)
  • 20:00. РФШ – «Левадия» (1:0)
  • 20:00. «Мальме» – «Иберия 1999» (3:1)
  • 20:00. «Милсами» – «КуПС» (0:1)
  • 21:00. «Дифферданж» – «Дрита» (0:1)
  • 21:00. «Шкендия» – ТНС (0:0)
  • 21:30. «Интер» – ФКСБ (1:3)
  • 22:00. «Брейдаблик» – «Эгнатия» (0:1)
  • 22:00. «Зриньски» – «Виртус» (2:0)
  • 22:00. «Будучность» – «Ноа» (0:1)

16 июля  

  • 21:45. «Линфилд» – «Шелбурн» (0:1)
  • 21:45. «Динамо»  Минск – «Лудогорец» (0:1)

Прогноз на матч

Свернуть

Долгое время в Разграде минским динамовцам везло: дважды мяч попадал в перекладину гостевых ворот, несколько раз белорусов выручил вратарь. И все-таки сохранить стратегически выгодную ничью бело-синим не удалось: за несколько минут до финального свистка чешский полузащитник Калоч все-таки протолкнул мяч в сетку в суматохе у ворот Шпаковского. Тут уже защитники своему голкиперу не просто не помогли - скорее помешали. 

0:1 - не приговор. Естественно, минчане приложат все силы, чтобы ликвидировать минимальный дефицит и прорваться в следующий раунд. Тем более что на «Лудогорец» они с прошлого года в обиде - именно болгары тогда не пустили динамовцев в следующий раунд ЛЧ. Эксперты не очень верят в реванш. Мы же понадеемся, что как минимум голы на нейтральном поле в Венгрии будут, причем от обеих команд. Моменты-то у минчан тоже были в Разграде - осталось подтянуть реализацию.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Правами на показ ЛЧ на территории РФ обладает онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

 «Динамо» Мн: Гречихо  (травма)

«Лудогорец»: Дуах, Терзиев, Камара (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики не верят в успех номинальных хозяев поля. Победе минчан присвоен коэффициент 4.45, что соответствует примерно 22% вероятности. Котировка на ничью тоже достаточно высокая - 3.85. Победа болгар идет в линии PARI за 1.75.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Динамо» Мн -  «Лудогорец»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу гостей со счетом 1:0. На этот вариант пари заключаются с коэффициентом 7.00.

С кем сыграет победитель пары «Динамо» Мн -  «Лудогорец»?

Лучшая команда из этой пары выходит по жеребьевке на хорватскую «Риеку».

Где пройдет ответный матч?

Минчане примут болгар в венгерском Мезекевешде.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer202 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer536 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer536 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё