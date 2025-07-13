Динамо Минск - Лудогорец, 16 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

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15-16 июля определятся участники второго раунда Лиги чемпионов УЕФА. В Беларуси очень надеются, что в их числе найдется место и минскому «Динамо». Для этого парням Вадима Скрипченко непременно нужно побеждать «Лудогорец». Задачу осложняет фактор нейтрального поля. Аналитики скептически настроены в отношении номинальных хозяев. Удастся ли бело-синим опровергнуть эти прогнозы?
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Стадион: «Вароши» (Мезекевешд, Венгрия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|1
|0
|2
|1-3
|«Лудогорец»
|2
|0
|1
|3-1
Последние пять официальных матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2025
|«Лудогорец»
1:0
«Динамо» Мн
Лига чемпионов
|03.07.2025
|«Макслайн»
2:0
«Динамо» Мн
Премьер-лига Казахстана
|28.06.2025
|«Динамо» Мн
5:0
«Динамо» Брест
Премьер-лига Казахстана
|22.06.2025
|«Арсенал»
2:1
«Динамо» Мн
Премьер-лига Казахстана
|18.06.2025
|«Динамо» Мн
0:1
«Неман»
Премьер-лига Казахстана
Последние пять официальных матчей «Лудогорца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2025
|«Лудогорец»
1:0
«Динамо» Мн
Лига чемпионов
|26.05.2025
|«Лудогорец»
2:2
«Арда»
Первая лига Болгарии
|17.05.2025
|«Левски»
2:2
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
|13.05.2025
|«Черно мора»
2:0
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
|09.05.2025
|«Арда»
1:1
«Лудогорец»
Первая лига Болгарии
15 июля
16 июля
Долгое время в Разграде минским динамовцам везло: дважды мяч попадал в перекладину гостевых ворот, несколько раз белорусов выручил вратарь. И все-таки сохранить стратегически выгодную ничью бело-синим не удалось: за несколько минут до финального свистка чешский полузащитник Калоч все-таки протолкнул мяч в сетку в суматохе у ворот Шпаковского. Тут уже защитники своему голкиперу не просто не помогли - скорее помешали.
0:1 - не приговор. Естественно, минчане приложат все силы, чтобы ликвидировать минимальный дефицит и прорваться в следующий раунд. Тем более что на «Лудогорец» они с прошлого года в обиде - именно болгары тогда не пустили динамовцев в следующий раунд ЛЧ. Эксперты не очень верят в реванш. Мы же понадеемся, что как минимум голы на нейтральном поле в Венгрии будут, причем от обеих команд. Моменты-то у минчан тоже были в Разграде - осталось подтянуть реализацию.
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Мн: Гречихо (травма)
«Лудогорец»: Дуах, Терзиев, Камара (все - травмы)
Аналитики не верят в успех номинальных хозяев поля. Победе минчан присвоен коэффициент 4.45, что соответствует примерно 22% вероятности. Котировка на ничью тоже достаточно высокая - 3.85. Победа болгар идет в линии PARI за 1.75.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом матча победу гостей со счетом 1:0. На этот вариант пари заключаются с коэффициентом 7.00.
Лучшая команда из этой пары выходит по жеребьевке на хорватскую «Риеку».
Минчане примут болгар в венгерском Мезекевешде.