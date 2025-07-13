Динамо Минск - Лудогорец, 16 июля: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Долгое время в Разграде минским динамовцам везло: дважды мяч попадал в перекладину гостевых ворот, несколько раз белорусов выручил вратарь. И все-таки сохранить стратегически выгодную ничью бело-синим не удалось: за несколько минут до финального свистка чешский полузащитник Калоч все-таки протолкнул мяч в сетку в суматохе у ворот Шпаковского. Тут уже защитники своему голкиперу не просто не помогли - скорее помешали.

0:1 - не приговор. Естественно, минчане приложат все силы, чтобы ликвидировать минимальный дефицит и прорваться в следующий раунд. Тем более что на «Лудогорец» они с прошлого года в обиде - именно болгары тогда не пустили динамовцев в следующий раунд ЛЧ. Эксперты не очень верят в реванш. Мы же понадеемся, что как минимум голы на нейтральном поле в Венгрии будут, причем от обеих команд. Моменты-то у минчан тоже были в Разграде - осталось подтянуть реализацию.