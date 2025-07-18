Джонни Эблин — Костелло ван Стенис, 19 июля: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир PFL возглавит бой за пояс Bellator в среднем весе (для 83,9 кг). Американец Джонни Эблин будет защищать титул, на который претендует испанец Костелло ван Стенис. Сумеет ли представитель США остаться непобежденным и сохранить чемпионское звание?
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Эблин
ван Стенис
США
Страна
Испания / Нидерланды
33
Возраст
32
16
Бои
19
16 (6 / 1 / 9 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
16 (5 / 7 / 3 / 1)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
191
Рост (см)
185,5
188
Размах рук (см)
195,5
109
Размах ног (см)
109
На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2019-м дебютировал в Bellator, где после семи подряд выигранных поединков получил титульный шанс в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. Защитил пояс трижды, в том числе победив Анатолия Токова единогласным решением судей. В последнем бою в октябре одолел Фабиана Эдвардса в реванше единогласным решением рефери.
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В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2017-м начал биться в Bellator, где одержал семь побед при двух поражениях. В последнем поединке в ноябре дебютировал под эгидой PFL и нокаутировал Жоао Дантаса за 48 секунд. На данный момент идет на серии из двух побед.
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Эблин — опытный боец, в активе которого немало качественных скальпов. Он делает ставку на борьбу и вряд ли изменит себе и в предстоящем поединке. Впрочем, и у ван Стениса была хорошая оппозиция, поэтому недооценивать его не стоит. Вероятно, испанец будет максимально защищаться от тейкдаунов (этот навык у него на высоком уровне) и пробовать захватить инициативу в стойке.
Однако бой рассчитан на пять раундов, и Эблин хорошо умеет раскладывать силы на такую дистанцию и не форсировать события. Полагаем, он сможет поймать нужный ритм и перевести бой в необходимую для себя стихию. В таком случае высока вероятность победы действующего чемпиона по очкам. Мы же для ставки выбираем комбинацию П1 и ТБ (3,5).
Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Эблин — ван Стенис стоит ожидать около 23:00 мск.
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Основной кард