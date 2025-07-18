Джонни Эблин — Костелло ван Стенис, 19 июля: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Эблин — опытный боец, в активе которого немало качественных скальпов. Он делает ставку на борьбу и вряд ли изменит себе и в предстоящем поединке. Впрочем, и у ван Стениса была хорошая оппозиция, поэтому недооценивать его не стоит. Вероятно, испанец будет максимально защищаться от тейкдаунов (этот навык у него на высоком уровне) и пробовать захватить инициативу в стойке.

Однако бой рассчитан на пять раундов, и Эблин хорошо умеет раскладывать силы на такую дистанцию и не форсировать события. Полагаем, он сможет поймать нужный ритм и перевести бой в необходимую для себя стихию. В таком случае высока вероятность победы действующего чемпиона по очкам. Мы же для ставки выбираем комбинацию П1 и ТБ (3,5).