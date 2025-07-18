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17 июля 19:47ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Джонни Эблин — Костелло ван Стенис, 19 июля: прогноз на главный бой турнира PFL, трансляция и полный кард

Очередная защита пояса для непобежденного американца
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Ближайший турнир PFL возглавит бой за пояс Bellator в среднем весе (для 83,9 кг). Американец Джонни Эблин будет защищать титул, на который претендует испанец Костелло ван Стенис. Сумеет ли представитель США остаться непобежденным и сохранить чемпионское звание?

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Статистика

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Эблин

 

ван Стенис

США

Страна

Испания / Нидерланды

33

Возраст

32

16

Бои

19

16 (6 / 1 / 9 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

16 (5 / 7 / 3 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 0 / 3)

191

Рост (см)

185,5

188

Размах рук (см)

195,5

109

Размах ног (см)

109

Джонни Эблин

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На студенческом уровне добился больших успехов в борьбе, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2019-м дебютировал в Bellator, где после семи подряд выигранных поединков получил титульный шанс в 2022-м и одолел Гегарда Мусаси. Защитил пояс трижды, в том числе победив Анатолия Токова единогласным решением судей. В последнем бою в октябре одолел Фабиана Эдвардса в реванше единогласным решением рефери.

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Костелло ван Стенис

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В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2017-м начал биться в Bellator, где одержал семь побед при двух поражениях. В последнем поединке в ноябре дебютировал под эгидой PFL и нокаутировал Жоао Дантаса за 48 секунд. На данный момент идет на серии из двух побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭблинаПобеда ван СтенисаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,155,452,621,43

Прогноз на бой

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Эблин — опытный боец, в активе которого немало качественных скальпов. Он делает ставку на борьбу и вряд ли изменит себе и в предстоящем поединке. Впрочем, и у ван Стениса была хорошая оппозиция, поэтому недооценивать его не стоит. Вероятно, испанец будет максимально защищаться от тейкдаунов (этот навык у него на высоком уровне) и пробовать захватить инициативу в стойке.

Однако бой рассчитан на пять раундов, и Эблин хорошо умеет раскладывать силы на такую дистанцию и не форсировать события. Полагаем, он сможет поймать нужный ритм и перевести бой в необходимую для себя стихию. В таком случае высока вероятность победы действующего чемпиона по очкам. Мы же для ставки выбираем комбинацию П1 и ТБ (3,5).

Полный кард, где смотреть бой Эблин — ван Стенис

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Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Главный бой Эблин — ван Стенис стоит ожидать около 23:00 мск.

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Основной кард

  • Джонни Эблин (США) Костелло ван Стенис (Испания / Нидерланды). Средний вес. Бой за пояс Bellator;
  • Дакота Дитчева (Англия) Сумико Инаба (США). Женский наилегчайший вес;
  • Эй-Джей Макки (США) Ахмед Магомедов (Россия). Полулегкий вес;
  • Маккашарип Зайнуков (Россия) Такеси Изуми (Япония). Легкий вес;
  • Кори Андерсон (США) Денис Гольцов (Россия). Тяжелый вес.

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