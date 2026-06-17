Эквадор - Кюрасао, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Меньше года назад сборная Эквадора побеждала даже чемпиона мира - Аргентину. Уже в марте 2026 она делала ничьи с мощными командами Марокко и Нидерландов. Сложно представить, что такая классная и уверенная в себе команда допустит осечку в противостоянии с главным аутсайдером всего ЧМ.

Самый высокий коэффициент на победу эквадорцев дает PARI - 1.10.

Сбалансированный. Пример Кабо-Верде показывает, что при должной собранности, концентрации и доле удачи даже суперкомандам вроде Испании андердоги могут противостоять. Здесь же о такой огромной разнице в классе речи не идет. Верим, что опытнейший Адвокат подберет нужные слова для своих футболистов и не допустит еще одного разгрома. Да и Эквадор не относится к числу кровожадных и результативных команд. Ее средняя результативность за последние 10 матчей составляет всего 1.20 гола за игру. Поэтому тотал меньше 3.5 выглядит здесь вполне проходимым вариантом.

Рискованный. Если же хочется пощекотать себе нервы особенно интенсивно, можно рассмотреть пари на гол Кюрасао. Если они забили Германии, почему Эквадору не смогут?! БЕТСИТИ дает на это событие щедрый коэффициент - 2.70.

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