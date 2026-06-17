Эквадор - Кюрасао, 21 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Канзас-Сити состоится матч второго тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года. Встречаются сборные Эквадора и Кюрасао. Обе команды пока не имеют турнирных очков. 21 июня кто-то из них гарантированно удалит ноль из главной графы таблицы. А может быть, и обе сборные сразу.
До ЧМ-2026 сборная Эквадора не проигрывала с сентября 2024-го, когда минимально уступила Бразилии (0:1). Довести беспроигрышную серия до 20 матчей «Ла Три» не позволила команда Кот-д'Ивуара. Причем поражение вышло для латиноамериканцев максимально обидным: единственный гол Амад Диалло забил на последней минуте матча!
В рейтинг-листе ФИФА эквадорцы занимают 23-ю позицию.
Последние пять матчей сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Эквадор
3:0
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Марокко
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
Команда Дика Адвоката потерпела самое сокрушительное поражение в первом туре Кубка мира - 1:7 от немцев. Дебютанта ЧМ может немного утешить тот факт, что 12 лет назад бундестим аналогичным образом унизила сборную Бразилии, причем на ее территории!
Так или иначе, свой первый гол на первенствах планеты команда Кюрасао забила. Задача на оставшиеся два тура - постараться набрать первое очко. В этом случае можно будет с чувством выполненного долга возвращаться домой. О продлении своего американского приключения еще хотя бы на одну игру дебютанту турнира, похоже, мечтать не приходится.
Последние пять матчей сборной Кюрасао:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Германия
7:1
Кюрасао
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Кюрасао
4:0
Аруба
Товарищеский матч
|30.05.2026
|Шотландия
4:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австралия
5:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Китай
2:0
Кюрасао
Товарищеский матч
Между собой эти команды сыграют впервые.
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Меньше года назад сборная Эквадора побеждала даже чемпиона мира - Аргентину. Уже в марте 2026 она делала ничьи с мощными командами Марокко и Нидерландов. Сложно представить, что такая классная и уверенная в себе команда допустит осечку в противостоянии с главным аутсайдером всего ЧМ.
Самый высокий коэффициент на победу эквадорцев дает PARI - 1.10.
Сбалансированный. Пример Кабо-Верде показывает, что при должной собранности, концентрации и доле удачи даже суперкомандам вроде Испании андердоги могут противостоять. Здесь же о такой огромной разнице в классе речи не идет. Верим, что опытнейший Адвокат подберет нужные слова для своих футболистов и не допустит еще одного разгрома. Да и Эквадор не относится к числу кровожадных и результативных команд. Ее средняя результативность за последние 10 матчей составляет всего 1.20 гола за игру. Поэтому тотал меньше 3.5 выглядит здесь вполне проходимым вариантом.
Рискованный. Если же хочется пощекотать себе нервы особенно интенсивно, можно рассмотреть пари на гол Кюрасао. Если они забили Германии, почему Эквадору не смогут?! БЕТСИТИ дает на это событие щедрый коэффициент - 2.70.
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Трейдеры букмекерских компаний считают наиболее вероятными два варианта победы Эквадора - 2:0 (коэффициент 4.80) и 3:0 (4.90). Учитывая голевую умеренность латиноамериканцев, мы остановимся на первом.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Эквадора.
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