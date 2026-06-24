Эквадор - Германия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Эквадорцы неудачно стартовали на мировом первенстве — уже в первом туре они оступились в игре с Кот-д'Ивуаром, уступив с минимальным счётом 0:1. Болезненный удар в самом начале турнира серьезно осложнил положение южноамериканцев в группе E, где главным претендентом на выход изначально считалась сборная Германии.

Второй поединок тоже не принес эквадорцам радости. Встреча с Кюрасао, одной из сенсаций мундиаля, превратилась в настоящую драму для фаворита. Эквадор доминировал на всех участках поля, нанес уйму ударов по воротам, но натолкнулся на непробиваемого Элоя Рома — голкипер островитян совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итоговая ничья 0:0 оставила команду лишь с одним баллом в активе.

Шансы на плей-офф формально сохраняются, однако в заключительной встрече подопечным Себастьяна Беккасесе нужно обязательно брать три очка, причем у одного из фаворитов всего чемпионата.

Последние пять матчей сборной Эквадора: