Эквадор - Германия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь ночь с 25 на 26 июня завершится групповой турнир чемпионата мира по футболу 2026 года в квартете E. В Ист-Ратерфорде встретятся сборные Эквадора и Германии. Немцы - уже официально в плей-офф, а вот южноамериканцев туда выведет только чудо. Стоит ли ждать его на «Метлайфе»?
Эквадорцы неудачно стартовали на мировом первенстве — уже в первом туре они оступились в игре с Кот-д'Ивуаром, уступив с минимальным счётом 0:1. Болезненный удар в самом начале турнира серьезно осложнил положение южноамериканцев в группе E, где главным претендентом на выход изначально считалась сборная Германии.
Второй поединок тоже не принес эквадорцам радости. Встреча с Кюрасао, одной из сенсаций мундиаля, превратилась в настоящую драму для фаворита. Эквадор доминировал на всех участках поля, нанес уйму ударов по воротам, но натолкнулся на непробиваемого Элоя Рома — голкипер островитян совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итоговая ничья 0:0 оставила команду лишь с одним баллом в активе.
Шансы на плей-офф формально сохраняются, однако в заключительной встрече подопечным Себастьяна Беккасесе нужно обязательно брать три очка, причем у одного из фаворитов всего чемпионата.
Последние пять матчей сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Эквадор
0:0
Кюрасао
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:0
Эквадор
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Эквадор
3:0
Гватемала
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Эквадор
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
Сборная Германии входит в число семи команд, которые стартовали на турнире с двух побед подряд. Разница забитых и пропущенных мячей команды тоже впечатляет — 9:2. В первом туре «бундестим» устроила настоящий разгром дебютанту из Кюрасао в Хьюстоне, отправив в ворота островитян семь безответных мячей (итоговый счет 7:1). Эта победа стала для Германии крупнейшей на мундиалях со знаменитого полуфинала ЧМ-2014, когда немцы разгромили Бразилию с аналогичным 7:1.
Второй тур немцы провели не так ярко. В Торонто их ждал крепкий Кот-д'Ивуар, который тоже начал турнир с победы. Африканцы навязали фавориту борьбу и долго держали интригу, но судьбу встречи решил вышедший на замену Дениз Ундав. Настоящий джокер в рукаве Нагельсмана оформил дубль во втором тайме и принес команде волевую победу со счетом 2:1.
Набрав максимальные шесть очков, немцы досрочно гарантировали себе выход в 1/16 финала. Победная серия Германии насчитывает уже 11 матчей.
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Германия
2:1
Кот-д'Ивуар
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Германия
7:1
Кюрасао
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Германия
4:0
Финляндия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Эквадор
|0
|0
|2
|2-7
|Германия
|2
|0
|0
|7-2
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Немцы на протяжении 11 матчей «не отпускают» никого из соперников - обыгрывают всех подряд, что в товарищеских матчах, что в официальных. Разумеется, они не собираются прерывать эту красивую серию. А должный уровень мотивации команды Нагельсман сохранит разумной ротацией состава. Победа второй команды здесь выглядит наиболее вероятным исходом. Самый высокий кэф на него мы обнаружили в БЕТСИТИ.
Сбалансированный. Немцы очень много забивают (средняя результативность последних 10 матчей - 3.40 гола!). Эквадорцы мало пропускают - меньше одного мяча за раз (0.60). Что в данном случае перевесит, европейская атака или латиноамериканская оборона, предугадать сложно. Но выплескивать чересчур много сил и эмоций перед плей-офф прагматичные немцы вряд ли станут. Поэтому наш выбор на игру: Х2 и тотал меньше 3.5.
Рискованный. Из последних 10 встреч эквадорцы проиграли лишь одну и целых шесть раз расходились с соперниками миром. Мотивация у них по определению должна быть выше, чем у соперника. Если южноамериканцы на морально-волевых качествах вытащат игру и не уступят, большой сенсацией это не станет. Котировка на ничью в PARI составляет 4.20.##prediction:small:5822:Эквадор_-_Германия._Счет_-_1:1##
Исходя из всего вышесказанного, дележ очков в Ист-Ратерфорде не выглядит заведомо нереальным. Эксперты тоже считают результативную ничью наиболее вероятным исходом матча.
Ожидаемый счет — ничья 1:1.