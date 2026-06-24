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ГлавнаяПрогнозыЭквадор - Германия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Эквадор - Германия, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
От латиноамериканцев требуется чудо
Валентин Васильев

Эквадор - Германия
Команды

25 июня 2026 (23.00) МСК

Начало

Стадион «Метлайф»    (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 3.5
Прогноз

1.66
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Эквадор - Германия

В ночь ночь с 25 на 26 июня завершится групповой турнир чемпионата мира по футболу 2026 года в квартете E. В Ист-Ратерфорде встретятся сборные Эквадора и Германии. Немцы - уже официально в плей-офф, а вот южноамериканцев туда выведет только чудо. Стоит ли ждать его  на «Метлайфе»?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.854.001.841.742.08
PARI 3.754.201.851.732.10
БЕТСИТИ3.804.201.871.742.12

Эквадор

Эквадорцы неудачно стартовали на мировом первенстве — уже в первом туре они оступились в игре с Кот-д'Ивуаром, уступив с минимальным счётом 0:1. Болезненный удар в самом начале турнира серьезно осложнил положение южноамериканцев в группе E, где главным претендентом на выход изначально считалась сборная Германии.

Второй поединок тоже не принес эквадорцам радости. Встреча с Кюрасао, одной из сенсаций мундиаля, превратилась в настоящую драму для фаворита. Эквадор доминировал на всех участках поля, нанес уйму ударов по воротам, но натолкнулся на непробиваемого Элоя Рома — голкипер островитян совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Итоговая ничья 0:0 оставила команду лишь с одним баллом в активе.

Шансы на плей-офф формально сохраняются, однако в заключительной встрече подопечным Себастьяна Беккасесе нужно обязательно брать три очка, причем у одного из фаворитов всего чемпионата.

Последние пять матчей сборной Эквадора:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Эквадор

0:0

Кюрасао

ЧМ-2026

15.06.2026Кот-д'Ивуар

1:0

Эквадор

ЧМ-2026

07.06.2026Эквадор

3:0

Гватемала

Товарищеский матч

31.05.2026Эквадор

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

31.03.2026Нидерланды

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

Германия

Сборная Германии входит в число семи команд, которые стартовали на турнире с двух побед подряд. Разница забитых и пропущенных мячей команды тоже впечатляет — 9:2. В первом туре «бундестим» устроила настоящий разгром дебютанту из Кюрасао в Хьюстоне, отправив в ворота островитян семь безответных мячей (итоговый счет 7:1). Эта победа стала для Германии крупнейшей на мундиалях со знаменитого полуфинала ЧМ-2014, когда немцы разгромили Бразилию с аналогичным 7:1.

Второй тур немцы провели не так ярко. В Торонто их ждал крепкий Кот-д'Ивуар, который тоже начал турнир с победы. Африканцы навязали фавориту борьбу и долго держали интригу, но судьбу встречи решил вышедший на замену Дениз Ундав. Настоящий джокер в рукаве Нагельсмана оформил дубль во втором тайме и принес команде волевую победу со счетом 2:1. 

Набрав максимальные шесть очков, немцы досрочно гарантировали себе выход в 1/16 финала. Победная серия Германии насчитывает уже 11 матчей. 

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Германия

2:1

Кот-д'Ивуар

ЧМ-2026

14.06.2026Германия

7:1

Кюрасао

ЧМ-2026

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026Германия

4:0

Финляндия

Товарищеский матч

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Эквадор0022-7
Германия2007-2

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Немцы на протяжении 11 матчей «не отпускают» никого из соперников - обыгрывают всех подряд, что в товарищеских матчах, что в официальных. Разумеется, они не собираются прерывать эту красивую серию. А должный уровень мотивации команды Нагельсман сохранит разумной ротацией состава. Победа второй команды здесь выглядит наиболее вероятным исходом. Самый высокий кэф на него мы обнаружили в БЕТСИТИ.

Сбалансированный. Немцы очень много забивают (средняя результативность последних 10 матчей - 3.40 гола!). Эквадорцы мало пропускают - меньше одного мяча за раз (0.60). Что в данном случае перевесит, европейская атака или латиноамериканская оборона, предугадать сложно. Но выплескивать чересчур много сил и эмоций перед плей-офф прагматичные немцы вряд ли станут. Поэтому наш выбор на игру: Х2 и тотал меньше 3.5.

Рискованный. Из последних 10 встреч эквадорцы проиграли лишь одну и целых шесть раз расходились с соперниками миром. Мотивация у них по определению должна быть выше, чем у соперника. Если южноамериканцы на морально-волевых качествах вытащат игру и не уступят, большой сенсацией это не станет. Котировка на ничью в PARI составляет 4.20.##prediction:small:5822:Эквадор_-_Германия._Счет_-_1:1##

Прогноз на точный счет

Исходя из всего вышесказанного, дележ очков в  Ист-Ратерфорде не выглядит заведомо нереальным. Эксперты тоже считают результативную ничью наиболее вероятным исходом матча.

Ожидаемый счет — ничья 1:1.

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