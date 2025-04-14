Леон Эдвардс — Колби Ковингтон, 17 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

У Эдвардса с высокой вероятностью будет преимущество в стойке, а главные шансы Ковингтона потенциально кроются в борьбе. При этом форсировать события соперники вряд ли станут, тем более что у обоих функциональная готовность традиционно находится на высочайшем уровне.

Вероятно, нас ждет затяжное и довольно конкурентное противостояние, с чем согласны букмекеры. Опций для победы теоретически больше у англичанина, но ставить на исход всё же не решимся. Вместо этого остановимся на более аккуратной ставке - бой продлится более 17,5 минуты. Такая ставка выиграла четырех из пяти последних поединков Эдвардса и во всех пяти последних схватках Ковингтона.