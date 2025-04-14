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14 декабря 11:10ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Леон Эдвардс — Колби Ковингтон, 17 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Вторая защита пояса для англичанина
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

На ближайшем шоу UFC, которое пройдет в Лас-Вегасе, состоится титульный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между англичанином Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Какую ставку выбрать на главное событие большого вечера единоборств?

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Статистика

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Эдвардс

 

Ковингтон

Англия / Ямайка

Страна

США

32

Возраст

35

25

Бои

20

21 (7 / 3 / 11)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (4 / 4 / 9)

3 (0 / 0 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

3 (1 / 1 / 1 / 0)

1

Без результата

0

Чемпион

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

3

183

Рост (см)

180,5

188

Размах рук (см)

183

109

Размах ног (см)

104

Леон Эдвардс

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В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2014-м завоевал пояс BAMMA и после успешной защиты перешел в UFC. В 2022-м отобрал титул в полусреднем весе у Камару Усмана, нокаутировав соперника. В реванше в марте защитил пояс. На данный момент Эдвардс занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Колби Ковингтон

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В школе и университете добился больших успехов в борьбе, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом мира по грэпплингу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го - в UFC. В 2018-м завоевал временный пояс промоушена в полусреднем весе, в 2019-м бился за регулярный титул, но уступил Усману. В 2021-м провел с нигерийцем чемпионский реванш и вновь проиграл. В последнем поединке в марте 2022 года одолел Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭдвардсаПобеда КовингтонаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,652,302,181,64

Прогноз на бой

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У Эдвардса с высокой вероятностью будет преимущество в стойке, а главные шансы Ковингтона потенциально кроются в борьбе. При этом форсировать события соперники вряд ли станут, тем более что у обоих функциональная готовность традиционно находится на высочайшем уровне.

Вероятно, нас ждет затяжное и довольно конкурентное противостояние, с чем согласны букмекеры. Опций для победы теоретически больше у англичанина, но ставить на исход всё же не решимся. Вместо этого остановимся на более аккуратной ставке - бой продлится более 17,5 минуты. Такая ставка выиграла четырех из пяти последних поединков Эдвардса и во всех пяти последних схватках Ковингтона.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Эдвардс одержал победу единогласным решением судей (все три арбитра - 49-46).

Полный кард, где смотреть бой Эдвардс - Ковингтон

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Турнир UFC 296 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 декабря, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс - Ковингтон стоит ожидать около 08:00 мск.

В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Джош Эмметт (США) - Брайс Митчелл (США). Полулегкий вес;
  • Ирэн Алдана (Мексика) - Кэрол Роса (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Коди Гарбрандт (США) - Брайан Кэллехер (США). Легчайший вес;
  • Кейси О'Нилл (Австралия) - Ариани Липски (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Алонзо Мэнифилд (США) - Дастин Джейкоби (США). Полутяжелый вес;
  • Тагир Уланбеков (Россия) - Коди Дарден (США). Наилегчайший вес;
  • Андре Фили (США) - Лукас Алмейда (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мартин Будай (Словакия) - Шамиль Газиев (Бахрейн). Тяжелый вес;
  • Рэнди Браун (Ямайка) - Муслим Салихов (Россия). Полусредний вес.

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