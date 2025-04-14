Леон Эдвардс — Колби Ковингтон, 17 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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На ближайшем шоу UFC, которое пройдет в Лас-Вегасе, состоится титульный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между англичанином Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Какую ставку выбрать на главное событие большого вечера единоборств?
Эдвардс
Ковингтон
Англия / Ямайка
Страна
США
32
Возраст
35
25
Бои
20
21 (7 / 3 / 11)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (4 / 4 / 9)
3 (0 / 0 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
3 (1 / 1 / 1 / 0)
1
Без результата
0
Чемпион
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
3
183
Рост (см)
180,5
188
Размах рук (см)
183
109
Размах ног (см)
104
В 17-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2014-м завоевал пояс BAMMA и после успешной защиты перешел в UFC. В 2022-м отобрал титул в полусреднем весе у Камару Усмана, нокаутировав соперника. В реванше в марте защитил пояс. На данный момент Эдвардс занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В школе и университете добился больших успехов в борьбе, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом мира по грэпплингу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го - в UFC. В 2018-м завоевал временный пояс промоушена в полусреднем весе, в 2019-м бился за регулярный титул, но уступил Усману. В 2021-м провел с нигерийцем чемпионский реванш и вновь проиграл. В последнем поединке в марте 2022 года одолел Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.
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У Эдвардса с высокой вероятностью будет преимущество в стойке, а главные шансы Ковингтона потенциально кроются в борьбе. При этом форсировать события соперники вряд ли станут, тем более что у обоих функциональная готовность традиционно находится на высочайшем уровне.
Вероятно, нас ждет затяжное и довольно конкурентное противостояние, с чем согласны букмекеры. Опций для победы теоретически больше у англичанина, но ставить на исход всё же не решимся. Вместо этого остановимся на более аккуратной ставке - бой продлится более 17,5 минуты. Такая ставка выиграла четырех из пяти последних поединков Эдвардса и во всех пяти последних схватках Ковингтона.
Наша ставка выиграла. Эдвардс одержал победу единогласным решением судей (все три арбитра - 49-46).
Турнир UFC 296 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 декабря, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс - Ковингтон стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.
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