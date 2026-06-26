Египет - Иран, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Египта начала чемпионат мира с ничьей против Бельгии (1:1), а во втором туре обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1. Встреча в Ванкувере сложилась для африканцев непросто: на 15-й минуте Финн Серман открыл счет после подачи с углового. Однако во второй половине игры египтяне переломили ситуацию — на 58-й минуте Мостафа Зико восстановил равновесие, на 67-й Мохамед Салах вывел египтян вперед, а на 82-й Трезеге забил третий мяч.

Эта победа стала для Египта первой на чемпионатах мира — до этого африканский топ провел восемь матчей на мундиалях (пять поражений при трех ничьих).

После двух туров Египет с четырьмя очками возглавляет группу G, опережая Иран и Бельгию (по два очка) и Новую Зеландию (одно очко).

Последние пять матчей сборной Египта: