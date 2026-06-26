Египет - Иран, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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На финише группового турнира в Сиэтле сойдутся непобедимые на этом Кубке мира сборные Египта и Ирана. Матч пройдет в Сиэтле (США). Сигнал к началу игры польский рефери даст в субботу, 27 июня, в 06:00 по московскому времени. Анализируем коэффициенты лучших букмекеров и выбираем варианты для пари.
Сборная Египта начала чемпионат мира с ничьей против Бельгии (1:1), а во втором туре обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1. Встреча в Ванкувере сложилась для африканцев непросто: на 15-й минуте Финн Серман открыл счет после подачи с углового. Однако во второй половине игры египтяне переломили ситуацию — на 58-й минуте Мостафа Зико восстановил равновесие, на 67-й Мохамед Салах вывел египтян вперед, а на 82-й Трезеге забил третий мяч.
Эта победа стала для Египта первой на чемпионатах мира — до этого африканский топ провел восемь матчей на мундиалях (пять поражений при трех ничьих).
После двух туров Египет с четырьмя очками возглавляет группу G, опережая Иран и Бельгию (по два очка) и Новую Зеландию (одно очко).
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
22.06.2026
|Новая Зеландия
1:3
Египет
ЧМ-2026
15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
Сборная Ирана начала турнир с двух ничьих и пока так же, как и египтяне, не проигрывала. В первом туре иранцы дважды уступали по ходу встречи новозеландцам, но оба раза восстанавливали равновесие благодаря голам Рамина Резаяна и Мохаммада Мохеби.
Во втором туре команда Амира Галенои встречалась с Бельгией в Лос-Анджелесе и завершила матч нулевой ничьей. На 25-й минуте гол Мехди Тареми был отменен после просмотра VAR из-за офсайда, а на 67-й бельгийцы остались в меньшинстве после удаления Натана Нгоя. Иран не сумел воспользоваться численным преимуществом, но отобрал очки у фаворита группы. Вратарь Бейранванд отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи.
Для исторического, первого выхода в плей-офф команде Галенои нужна победа над Египтом.
Последние пять матчей сборной Ирана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Бельгия
0:0
Иран
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Иран
2:2
Новая Зеландия
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Иран
2:0
Мали
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Иран
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иран
5:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Египет
|0
|1
|1
|2-3
|Иран
|1
|1
|0
|3-2
Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Египта и Ирана.
Консервативный. Крайне непредсказуемая для прогнозирования игра. Силы команд примерно равны, мотивация одинаково высока. Но все-таки египтяне выглядят чуточку предпочтительнее. Для гарантированного выхода в плей-офф им достаточно не проиграть. Полагаем, что такая задача-минимум им по плечу.
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Сбалансированный. Цена каждой ошибки в последнем туре невероятно высока, поэтому обе команды постараются свести их число к минимуму. И те, и другие мало пропускают (египтяне в среднем 0.8 мяча на протяжении последних 10 матчей, иранцы - 0.7). В этом случае тотал меньше 2.5 представляется реальным исходом.
Рискованный. Три из четырех матчей этих команд в Америке завершились вничью. Если и очная встреча не выявит победителя, вряд ли это кого-то сильно удивит.
Исходя из приведенных выше аргументов, умеренно результативная ничья выглядит едва ли не самым реалистичным исходом матча представителей Африки и Азии.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.