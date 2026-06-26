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ГлавнаяПрогнозыЕгипет - Иран, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Египет - Иран, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Обе команды еще не проигрывали в Америке
Валентин Васильев

Египет – Иран

Команды

27 июня 2026 (06:00) МСК

Начало

Стадион «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал меньше 2.5
Прогноз

1.42
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • ЧМ-2026: Египет – Иран
  • Прогноз на точный счет

ЧМ-2026: Египет – Иран

На финише группового турнира в Сиэтле сойдутся непобедимые на этом Кубке мира сборные  Египта и Ирана. Матч пройдет в Сиэтле (США). Сигнал к началу игры польский рефери даст в субботу, 27 июня, в 06:00 по московскому времени. Анализируем коэффициенты лучших букмекеров и выбираем варианты для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline2.552.604.002.751.42
Марафон2.522.504.002.831.42
БЕТСИТИ2.502.653.902.901.42

Египет

Сборная Египта начала чемпионат мира с ничьей против Бельгии (1:1), а во втором туре обыграла Новую Зеландию со счетом 3:1. Встреча в Ванкувере сложилась для африканцев непросто: на 15-й минуте Финн Серман открыл счет после подачи с углового. Однако во второй половине игры египтяне переломили ситуацию — на 58-й минуте Мостафа Зико восстановил равновесие, на 67-й Мохамед Салах вывел египтян вперед, а на 82-й Трезеге забил третий мяч.

Эта победа стала для Египта первой на чемпионатах мира — до этого африканский топ провел восемь матчей на мундиалях (пять поражений при трех ничьих). 

После двух туров Египет с четырьмя очками возглавляет группу G, опережая Иран и Бельгию (по два очка) и Новую Зеландию (одно очко). 

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2026

Новая Зеландия

1:3

Египет

ЧМ-2026

15.06.2026

Бельгия

1:1

Египет

ЧМ-2026

07.06.2026

Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

Иран

Сборная Ирана начала турнир с двух ничьих и пока так же, как и египтяне, не проигрывала. В первом туре иранцы дважды уступали по ходу встречи новозеландцам, но оба раза восстанавливали равновесие благодаря голам Рамина Резаяна и Мохаммада Мохеби. 

Во втором туре команда Амира Галенои встречалась с Бельгией в Лос-Анджелесе и завершила матч нулевой ничьей. На 25-й минуте гол Мехди Тареми был отменен после просмотра VAR из-за офсайда, а на 67-й бельгийцы остались в меньшинстве после удаления Натана Нгоя. Иран не сумел воспользоваться численным преимуществом, но отобрал очки у фаворита группы. Вратарь Бейранванд отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи.

Для исторического, первого выхода в плей-офф команде Галенои нужна победа над Египтом. 

Последние пять матчей сборной Ирана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Бельгия

0:0

Иран

ЧМ-2026

16.06.2026Иран

2:2

Новая Зеландия

ЧМ-2026

04.06.2026Иран

2:0

Мали

Товарищеский матч

29.05.2026Иран

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

31.03.2026Иран

5:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Египет0112-3
Иран1103-2

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Египта и Ирана.

Консервативный. Крайне непредсказуемая для прогнозирования игра. Силы команд примерно равны, мотивация одинаково высока. Но все-таки египтяне выглядят чуточку предпочтительнее. Для гарантированного выхода в плей-офф им достаточно не проиграть. Полагаем, что такая задача-минимум им по плечу.

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Сбалансированный. Цена каждой ошибки в последнем туре невероятно высока, поэтому обе команды постараются свести их число к минимуму. И те, и другие мало пропускают (египтяне в среднем 0.8 мяча на протяжении последних 10 матчей, иранцы - 0.7). В этом случае тотал меньше 2.5 представляется реальным исходом.

Рискованный. Три из четырех матчей этих команд в Америке завершились вничью. Если и очная встреча не выявит победителя, вряд ли это кого-то сильно удивит.

Прогноз на точный счет

Исходя из приведенных выше аргументов, умеренно результативная ничья выглядит едва ли не самым реалистичным исходом матча представителей Африки и Азии. 

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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