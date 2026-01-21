Ведомости
15 января 16:28

Рамазан Эмеев – Артем Фролов, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Оба возвращаются после долгого простоя
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Изначально главным событием турнира ACA 199 был назначен поединок россиян Расула Магомедова и Алексея Полпудникова. Однако последний почти на 2,5 кг превысил лимит легкого веса (до 70,8 кг), вследствие чего бой отменили. Новым главным событием сделали еще одно российское противостояние – между Рамазаном Эмеевым и Артёмом Фроловым. Чем завершится этот бой в среднем весе (до 84,4 кг)?

Статистика

Свернуть

Эмеев

 

Фролов

Россия

Страна

Россия

38

Возраст

34

28

Бои

26

22 (3 / 7 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (11 / 5 / 4)

6 (2 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (1 / 0 / 5)

3

Место в рейтинге среднего дивизиона ACA

2

178

Рост (см)

177

193

Размах рук (см)

179

Рамазан Эмеев

Свернуть

Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2009 года. В 2012-м стал чемпионом M-1 Global в среднем весе. Защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вернул титул, отстоял его еще дважды и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выступал до 2022 года, одержал пять побед при трех поражениях. Затем перешел в ACA, где выиграл оба боя. В последнем поединке в феврале победил Абдул-Рахмана Джанаева единогласным решением судей.

Артём Фролов

Свернуть

Уроженец Краснодарского края. Занимался вольной борьбой, армрестлингом и гиревым спортом. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом M-1 Global в среднем весе и один раз защитил титул. С 2019-го выступает в ACA, где одержал восемь побед при пяти поражениях. Идет на серии из четырех выигранных боев. В последнем поединке в июне 2024 года одолел Саламу Абдурахманова раздельным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ЭмееваПобеда ФроловаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,701,282,451,49

Прогноз на бой

Свернуть

Оба спортсмены не выступали с июня 2024 года. Наверняка им потребуется время, чтобы поймать соревновательный тонус. Риска и быстрого темпа с первых минут не ждем. Фролов, конечно, так или иначе постарается реализовать потенциальное преимущество в стойке, вот только потрясти и тем более финишировать Эмеева – крайне сложная задача. Более возрастной спортсмен умеет качественно обороняться, в том числе за счет внушительного размаха рук, а в случае перехода поединка в партер уже он будет выглядеть фаворитом.

Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние – вероятно, более близкое, чем рисуют букмекеры. С высокой вероятностью оно дойдет минимум до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Эмеев – Фролов

Свернуть

Турнир АСА 199 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 16 января, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Эмеев Фролов стоит ожидать около 22:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:35 мск.

Основной кард

  • Рамазан Эмеев (Россия) Артём Фролов (Россия). Средний вес;
  • Абдурахман Темиров (Россия) – Мухамед Коков (Россия). Легкий вес;
  • Вадим Огарь (Россия) – Заур Гаджиев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Жора Айвазян (Армения) – Багдос Олжабай (Казахстан). Полулегкий вес;
  • Багама Никабагамаев (Россия) – Глеб Хабибуллин (Россия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Мурад Абдулаев (Россия) – Эдил Эсенгулов (Кыргызстан). Средний вес;
  • Сайгид Абдулаев (Россия) – Астемир Нагоев (Россия). Наилегчайший вес;
  • Крис Ханикатт (США) – Алтынбек Мамашов (Кыргызстан). Средний вес;
  • Шамиль Басаев (Россия) – Николай Галочкин (Россия). Полулегкий вес;
  • Али Сулейманов (Россия) – Тамерлан Темиров (Россия). Легкий вес;
  • Оганес Восканян (Армения) – Херберт Батиста (Бразилия). Полусредний вес;
  • Магомед Сардалов (Россия) – Евгений Бондарев (Россия). Легчайший вес;
  • Раджаб Рамазанов (Россия) – Гегам Манавазян (Армения). Полулегкий вес;
  • Айнди Умаханов (Россия) – Амазасп Мартиросян (Россия). Полусредний вес;
  • Луис Рафаэль (Бразилия) – Александр Трескин (Россия). Полулегкий вес;
  • Тагир Магомедов (Россия) – Жозеилтон Сантос (Бразилия). Полусредний вес.

