Рамазан Эмеев – Артем Фролов, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Оба спортсмены не выступали с июня 2024 года. Наверняка им потребуется время, чтобы поймать соревновательный тонус. Риска и быстрого темпа с первых минут не ждем. Фролов, конечно, так или иначе постарается реализовать потенциальное преимущество в стойке, вот только потрясти и тем более финишировать Эмеева – крайне сложная задача. Более возрастной спортсмен умеет качественно обороняться, в том числе за счет внушительного размаха рук, а в случае перехода поединка в партер уже он будет выглядеть фаворитом.

Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние – вероятно, более близкое, чем рисуют букмекеры. С высокой вероятностью оно дойдет минимум до третьего раунда.