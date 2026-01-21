Рамазан Эмеев – Артем Фролов, 16 января: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Изначально главным событием турнира ACA 199 был назначен поединок россиян Расула Магомедова и Алексея Полпудникова. Однако последний почти на 2,5 кг превысил лимит легкого веса (до 70,8 кг), вследствие чего бой отменили. Новым главным событием сделали еще одно российское противостояние – между Рамазаном Эмеевым и Артёмом Фроловым. Чем завершится этот бой в среднем весе (до 84,4 кг)?
Эмеев
Фролов
Россия
Страна
Россия
38
Возраст
34
28
Бои
26
22 (3 / 7 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (11 / 5 / 4)
6 (2 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (1 / 0 / 5)
3
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
2
178
Рост (см)
177
193
Размах рук (см)
179
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2009 года. В 2012-м стал чемпионом M-1 Global в среднем весе. Защитил пояс один раз, после чего потерял. Затем вернул титул, отстоял его еще дважды и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выступал до 2022 года, одержал пять побед при трех поражениях. Затем перешел в ACA, где выиграл оба боя. В последнем поединке в феврале победил Абдул-Рахмана Джанаева единогласным решением судей.
Уроженец Краснодарского края. Занимался вольной борьбой, армрестлингом и гиревым спортом. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом M-1 Global в среднем весе и один раз защитил титул. С 2019-го выступает в ACA, где одержал восемь побед при пяти поражениях. Идет на серии из четырех выигранных боев. В последнем поединке в июне 2024 года одолел Саламу Абдурахманова раздельным решением судей.
Оба спортсмены не выступали с июня 2024 года. Наверняка им потребуется время, чтобы поймать соревновательный тонус. Риска и быстрого темпа с первых минут не ждем. Фролов, конечно, так или иначе постарается реализовать потенциальное преимущество в стойке, вот только потрясти и тем более финишировать Эмеева – крайне сложная задача. Более возрастной спортсмен умеет качественно обороняться, в том числе за счет внушительного размаха рук, а в случае перехода поединка в партер уже он будет выглядеть фаворитом.
Резюмируя, ждем довольно конкурентное противостояние – вероятно, более близкое, чем рисуют букмекеры. С высокой вероятностью оно дойдет минимум до третьего раунда.
Турнир АСА 199 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 16 января, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Эмеев – Фролов стоит ожидать около 22:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:35 мск.