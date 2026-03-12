Джош Эмметт – Кевин Вальехос, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вновь Эмметта не жалеют и бросают под перспективного молодого спортсмена. Классическая афиша, когда будут биться ветеран и проспект. Первый за полторы минуты проиграл последний бой, второму понадобилось примерно столько же для победы. Всего лишь деталь, но довольно красноречивая.

Эмметт всё ещё отличается жесткостью и стойкостью, внушительный опыт помогает ему. Но потерю скорости скрыть тяжело, в клетке американец выглядит всё более предсказуемым. А Вальехос как раз умеет навязывать высокий темп боя, действовать вариативно и агрессивно. Выступает аргентинец активно, что помогает ему не терять соревновательный тонус. Можно справедливо принизить уровень большинства оппонентов, но на бумаге проспект выглядит тем, кто способен остановить и Эмметта.

Полагаем, пятираундовую дистанцию ждать точно не стоит. Комбинационная работа Вальехоса в стойке и охота Эмметта за нокаутирующим панчем наверняка приведут к досрочному финалу. Рискнем предположить, что дальше четвертого раунда спортсмены не зайдут.