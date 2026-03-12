Ведомости
Джош Эмметт – Кевин Вальехос, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Ветеран против проспекта
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Джошем Эмметтом и аргентинцем Кевином Вальехосом. Сумеет ли ветеран прервать серию поражений?

Статистика

Свернуть

Эмметт

 

Вальехос

США

Страна

Аргентина

41

Возраст

24

25

Бои

18

19 (7 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (11 / 2 / 4)

6 (1 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

11

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

14

169

Рост (см)

170

178

Размах рук (см)

173

100,5

Размах ног (см)

94

Джош Эмметт

Свернуть

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в юности активно занимался борьбой. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полулегкой и легкой весовых категориях. Становился чемпионом двух локальных лиг, после чего в 2016-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал десять побед при пяти поражениях. В 2023-м бился за временный пояс, но уступил Яиру Родригесу. Идет на серии из двух проигрышей. В последнем поединке в октябре уступил Юссефу Залалу болевым приемом за полторы минуты.

Кевин Вальехос

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом SFH в легчайшей, полулегкой и легкой весовых категориях. В 2023 г. потерпел единственное поражение – в Претендентской серии Дэйны Уайта. Через год победил в этом турнире и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл все три боя. Суммарно идет на серии из шести побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Гигу Чикадзе за полторы минуты.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 PARI4,901,191,422,75
PARI4,901,191,422,75

Прогноз на бой

Свернуть

Вновь Эмметта не жалеют и бросают под перспективного молодого спортсмена. Классическая афиша, когда будут биться ветеран и проспект. Первый за полторы минуты проиграл последний бой, второму понадобилось примерно столько же для победы. Всего лишь деталь, но довольно красноречивая.

Эмметт всё ещё отличается жесткостью и стойкостью, внушительный опыт помогает ему. Но потерю скорости скрыть тяжело, в клетке американец выглядит всё более предсказуемым. А Вальехос как раз умеет навязывать высокий темп боя, действовать вариативно и агрессивно. Выступает аргентинец активно, что помогает ему не терять соревновательный тонус. Можно справедливо принизить уровень большинства оппонентов, но на бумаге проспект выглядит тем, кто способен остановить и Эмметта.

Полагаем, пятираундовую дистанцию ждать точно не стоит. Комбинационная работа Вальехоса в стойке и охота Эмметта за нокаутирующим панчем наверняка приведут к досрочному финалу. Рискнем предположить, что дальше четвертого раунда спортсмены не зайдут.

Полный кард, где смотреть бой Эмметт – Вальехос

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Эмметт – Вальехос стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джош Эмметт (США) Кевин Вальехос (Аргентина). Полулегкий вес;
  • Аманда Лемос (Бразилия) Джиллиан Робертсон (Канада). Женский минимальный вес;
  • Ион Куцелаба (Молдова) – Омар Си (Франция). Полутяжелый вес;
  • Андрэ Фили (США) – Хосе Мигель Дельгадо (Мексика). Полулегкий вес;
  • Марван Рахики (Марокко) – Харри Хардвик (Англия). Полулегкий вес;
  • Чарльз Джонсон (США) – Бруно Силва (Бразилия). Наилегчайший  вес;

Прелимы

  • Витор Петрино (Бразилия) – Стивен Аспланд (США). Тяжелый вес;
  • Брэд Таварес (США) – Эрик Андерс (США). Средний вес;
  • Крис Кёртис (США) – Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Боладжи Оки (Бельгия) – Маноэль Соуза (Бразилия). Легкий вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) – Хечер Соса (Испания). Легчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес;
  • Элайджа Смит (США) – Су Ян Ю (Южная Корея). Легчайший вес;
  • Пиера Родригес (Венесуэла) – Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

