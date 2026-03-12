Джош Эмметт – Кевин Вальехос, 15 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Джошем Эмметтом и аргентинцем Кевином Вальехосом. Сумеет ли ветеран прервать серию поражений?
Эмметт
Вальехос
|США
Страна
Аргентина
|41
Возраст
24
|25
Бои
18
|19 (7 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (11 / 2 / 4)
|6 (1 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|11
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
14
|169
Рост (см)
170
|178
Размах рук (см)
173
|100,5
Размах ног (см)
94
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в юности активно занимался борьбой. С 2011 г. выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полулегкой и легкой весовых категориях. Становился чемпионом двух локальных лиг, после чего в 2016-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал десять побед при пяти поражениях. В 2023-м бился за временный пояс, но уступил Яиру Родригесу. Идет на серии из двух проигрышей. В последнем поединке в октябре уступил Юссефу Залалу болевым приемом за полторы минуты.
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом SFH в легчайшей, полулегкой и легкой весовых категориях. В 2023 г. потерпел единственное поражение – в Претендентской серии Дэйны Уайта. Через год победил в этом турнире и получил контракт с UFC. В промоушене выиграл все три боя. Суммарно идет на серии из шести побед. В последнем поединке в декабре нокаутировал Гигу Чикадзе за полторы минуты.
Вновь Эмметта не жалеют и бросают под перспективного молодого спортсмена. Классическая афиша, когда будут биться ветеран и проспект. Первый за полторы минуты проиграл последний бой, второму понадобилось примерно столько же для победы. Всего лишь деталь, но довольно красноречивая.
Эмметт всё ещё отличается жесткостью и стойкостью, внушительный опыт помогает ему. Но потерю скорости скрыть тяжело, в клетке американец выглядит всё более предсказуемым. А Вальехос как раз умеет навязывать высокий темп боя, действовать вариативно и агрессивно. Выступает аргентинец активно, что помогает ему не терять соревновательный тонус. Можно справедливо принизить уровень большинства оппонентов, но на бумаге проспект выглядит тем, кто способен остановить и Эмметта.
Полагаем, пятираундовую дистанцию ждать точно не стоит. Комбинационная работа Вальехоса в стойке и охота Эмметта за нокаутирующим панчем наверняка приведут к досрочному финалу. Рискнем предположить, что дальше четвертого раунда спортсмены не зайдут.
Турнир UFC Fight Night 269 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 14 на 15 марта по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому главный бой Эмметт – Вальехос стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы