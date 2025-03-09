Эмполи - Рома, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 9 марта, в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» сыграет с «Ромой». Хозяева находятся в зоне вылета из Серии А, а команда Клаудио Раньери поступательно поднимается вверх в турнирной таблице. Прикидываем шансы соперников перед стартовым свистком.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эмполи» (Эмполи)
09.03.2024, Вс
20:00 МСК
«Рома» (Рим)
|П1 - 3.95
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)
Главный арбитр: Марко Ди Белло
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эмполи»
|6
|6
|25
|32-71
|«Рома»
|25
|6
|6
|71-32
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Дженоа»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|26.02.2025
|«Ювентус»
1:1 (2:4 - пен.)
«Эмполи»
Кубок Италии
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|16.02.2025
|«Удинезе»
3:0
«Эмполи»
Серия А
|08.02.2025
|«Эмполи»
0:2
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
|20.02.2025
|«Рома»
3:2
«Порту»
Лига Европы
|16.02.2025
|«Парма»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Эмполи» и «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.08.2024
|«Рома»
1:2
«Эмполи»
Серия А
|26.05.2024
|«Эмполи»
2:1
«Рома»
Серия А
|17.09.2023
|«Рома»
7:0
«Эмполи»
Серия А
|04.02.2023
|«Рома»
2:0
«Эмполи»
Серия А
|12.09.2022
|«Эмполи»
1:2
«Рома»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|27
|17
|6
|4
|43-22
|57
|3. Аталанта
|27
|16
|7
|4
|59-26
|55
|4. Ювентус
|27
|13
|13
|1
|45-21
|52
|5. Лацио
|27
|15
|5
|7
|49-35
|50
|6. Болонья
|27
|12
|11
|4
|42-33
|47
|7. Фиорентина
|27
|13
|6
|8
|42-28
|45
|8. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|9. Рома
|27
|12
|7
|8
|42-30
|43
|10. Удинезе
|27
|11
|6
|10
|34-37
|39
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|27
|8
|2
|17
|27-56
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|27
|4
|10
|13
|23-44
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
После серии «сухих» поражений в национальном чемпионате «Эмполи» приходит в себя. В выездном матче с «Дженоа» в предыдущем туре добыт один балл, а в Кубке Италии «синие» и вовсе сотворили сенсацию, выбив в четвертьфинале в серии пенальти «Ювентус». Добавляет оптимизма хозяевам предстоящей встречи и результат первого матча в текущем сезоне. Во втором туре «Эмполи» обыграл «Рому» в Риме (1:2).
На чаше весов римлян, помимо более высокого класса, победная серия, которая длится уже шесть матчей. Беспроигрышная же серия подопечных Клаудио Раньери уже перевалила за 10 игр. Последний раз «Рома» проигрывала в декабре прошлого года. К плюсам гостей можно отнести и переполненный лазарет «Эмполи», в котором впору устанавливать дополнительные койки.
Все в порядке у римлян и с мотивацией. Плотность в турнирной таблице довольно высокая и, в случае успеха, «Рома» вполне может обойти ближайших конкурентов, потеря очков которыми в этом туре вполне вероятна. Не станем рассуждать о результативности, а просто предположим, что команда Раньери победит с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Карло Кастеллани» в прямом эфире. Следить за встречей есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
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|Графическая
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Потери
«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сазонов, Вити, Исмайли, Журковский (все - травмы)
«Рома»: Манчини (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Рома»:
|Позиция
|«Эмполи»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|1. Сильвестри
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|22. Де Шильо
|19. Челик
|Защитник
|Защитник
|2. Гогличидзе
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|13. Кэкачей
|5. Н'Дика
|Защитник
|Защитник
|3. Пеццелла
|34. Салах-Эддин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хендерсон
|7. Пеллегрини
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Грасси
|27. Гурна-Дуат
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Малле
|16. Паредес
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Гьяси
|56. Салемакерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Коломбо
|14. Шомуродов
|Нападающий
|Нападающий
|18. Куаме
|11. Довбик
|Нападающий
|Главный тренер
|Роберто Д'Аверсо
|Клаудио Раньери
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.80) букмекер предлагает за ничью 1:1. Успешная ставка на победу гостей 0:1 будет умножена на 6.60. 1:2 идет за 8.20.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Карло Кастеллани» в прямом эфире. Следить за встречей есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.
Котировки намекают, что града голов от соперников ждать точно не стоит. Тотал меньше 2.5 - 1.78. ТБ 2.0 - 1.49.
Партнерский проект