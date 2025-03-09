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9 марта 8:47ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Эмполи - Рома, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом круге римский клуб уступил на своем поле «синим»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 9 марта, в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» сыграет с «Ромой». Хозяева находятся в зоне вылета из Серии А, а команда Клаудио Раньери поступательно поднимается вверх в турнирной таблице. Прикидываем шансы соперников перед стартовым свистком. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эмполи» (Эмполи) 

09.03.2024, Вс

20:00 МСК

«Рома» (Рим) 

П1 - 3.95

Х - 3.45

П2 - 2.01

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Карло Кастеллани» (Эмполи, Италия)

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Эмполи» 662532-71
«Рома»256671-32

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Дженоа»

1:1

«Эмполи»

Серия А

26.02.2025«Ювентус»

1:1 (2:4 - пен.)

«Эмполи»

Кубок Италии

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

16.02.2025«Удинезе»

3:0

«Эмполи»

Серия А

08.02.2025«Эмполи»

0:2

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

02.03.2025«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

20.02.2025«Рома»

3:2

«Порту»

Лига Европы

16.02.2025«Парма»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Эмполи» и «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.08.2024«Рома»

1:2

«Эмполи»

Серия А

26.05.2024«Эмполи»

2:1

«Рома»

Серия А

17.09.2023«Рома»

7:0

«Эмполи»

Серия А

04.02.2023«Рома»

2:0

«Эмполи»

Серия А

12.09.2022«Эмполи»

1:2

«Рома»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи27176443-2257
3. Аталанта27167459-2655
4. Ювентус271313145-2152
5. Лацио27155749-3550
6. Болонья271211442-3347
7. Фиорентина27136842-2845
8. Милан28128842-3244
9. Рома27127842-3043
10. Удинезе271161034-3739
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона27821727-5626
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи274101323-4422
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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После серии «сухих» поражений в национальном чемпионате «Эмполи» приходит в себя. В выездном матче с «Дженоа» в предыдущем туре добыт один балл, а в Кубке Италии «синие» и вовсе сотворили сенсацию, выбив в четвертьфинале в серии пенальти «Ювентус». Добавляет оптимизма хозяевам предстоящей встречи и результат первого матча в текущем сезоне. Во втором туре «Эмполи» обыграл «Рому» в Риме (1:2).

На чаше весов римлян, помимо более высокого класса, победная серия, которая длится уже шесть матчей. Беспроигрышная же серия подопечных Клаудио Раньери уже перевалила за 10 игр. Последний раз «Рома» проигрывала  в декабре прошлого года. К плюсам гостей можно отнести и переполненный лазарет «Эмполи», в котором впору устанавливать дополнительные койки.

Все в порядке у римлян и с мотивацией. Плотность в турнирной таблице довольно высокая и, в случае успеха, «Рома» вполне может обойти ближайших конкурентов, потеря очков которыми в этом туре вполне вероятна. Не станем рассуждать о результативности, а просто предположим, что команда Раньери победит с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Карло Кастеллани» в прямом эфире. Следить за встречей есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка на месяц - 299 рублей
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сазонов, Вити, Исмайли, Журковский (все - травмы)

«Рома»: Манчини (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эмполи» - «Рома»:

Позиция«Эмполи»«Рома»Позиция
Вратарь1. Сильвестри99. СвиларВратарь
Защитник22. Де Шильо19. ЧеликЗащитник
Защитник2. Гогличидзе23. МанчиниЗащитник
Защитник13. Кэкачей5. Н'ДикаЗащитник
Защитник3. Пеццелла34. Салах-ЭддинПолузащитник
Полузащитник6. Хендерсон 7. ПеллегриниПолузащитник
Полузащитник 5. Грасси27. Гурна-ДуатПолузащитник 
Полузащитник 93. Малле16. ПаредесПолузащитник
Полузащитник11. Гьяси56. СалемакерсПолузащитник
Полузащитник29. Коломбо14. ШомуродовНападающий
Нападающий18. Куаме11. ДовбикНападающий
Главный тренерРоберто Д'АверсоКлаудио РаньериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Выигрыш «Эмполи» котируется за 3.95. Номинал сыгравшей ставки на «Рому» будет удвоен букмекером. Заключить пари на ничью можно за 3.45

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Эмполи» - «Рома»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (5.80) букмекер предлагает за ничью 1:1. Успешная ставка на победу гостей 0:1 будет умножена на 6.60. 1:2 идет за 8.20. 

Где смотреть бесплатно матч «Эмполи» - «Рома»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Карло Кастеллани» в прямом эфире. Следить за встречей есть возможность по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Эмполи» - «Рома»?

Котировки намекают, что града голов от соперников ждать точно не стоит. Тотал меньше 2.5 - 1.78. ТБ 2.0 - 1.49

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