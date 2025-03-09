Эмполи - Рома, 9 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

После серии «сухих» поражений в национальном чемпионате «Эмполи» приходит в себя. В выездном матче с «Дженоа» в предыдущем туре добыт один балл, а в Кубке Италии «синие» и вовсе сотворили сенсацию, выбив в четвертьфинале в серии пенальти «Ювентус». Добавляет оптимизма хозяевам предстоящей встречи и результат первого матча в текущем сезоне. Во втором туре «Эмполи» обыграл «Рому» в Риме (1:2).

На чаше весов римлян, помимо более высокого класса, победная серия, которая длится уже шесть матчей. Беспроигрышная же серия подопечных Клаудио Раньери уже перевалила за 10 игр. Последний раз «Рома» проигрывала в декабре прошлого года. К плюсам гостей можно отнести и переполненный лазарет «Эмполи», в котором впору устанавливать дополнительные койки.

Все в порядке у римлян и с мотивацией. Плотность в турнирной таблице довольно высокая и, в случае успеха, «Рома» вполне может обойти ближайших конкурентов, потеря очков которыми в этом туре вполне вероятна. Не станем рассуждать о результативности, а просто предположим, что команда Раньери победит с любым счетом.