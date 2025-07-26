Англия — Испания, 27 июля: где смотреть финал Евро-2025 среди женщин, прогноз, составы

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В воскресенье, 27 июля, завершится 14-й чемпионат Европы по футболу среди женщин. В решающем матче сойдутся сборные Англии и Испании. Рассказываем о пути команд до Базеля и наиболее интересных вариантах для пари на игру.
Турнир: чемпионат Европы среди женщин - 2025, финал
Стадион: «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария)
Судья: Стефани Фраппар (Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|4
|0
|3
|10-8
|Испания
|3
|0
|4
|8-10
Последние пять игр сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.07.2025
|Англия
2:1 д.в.
Италия
Евро-2025
|17.07.2025
|Швеция
2:2, пен. 2:3
Англия
Евро-2025
|13.07.2025
|Англия
6:1
Уэльс
Евро-2025
|09.07.2025
|Англия
4:0
Нидерланды
Евро-2025
|05.07.2025
|Франция
2:1
Англия
Евро-2025
Последние игры сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.07.2025
|Германия
0:1
Испания
Евро-2025
|18.07.2025
|Испания
2:0
Швейцария
Евро-2025
|11.07.2025
|Италия
1:3
Испания
Евро-2025
|07.07.2025
|Испания
6:2
Бельгия
Евро-2025
|03.07.2025
|Испания
5:0
Португалия
Евро-2025
Три года назад сборная Англии в полной мере воспользовалась преимуществом своего поля и, обыграв в финале восьмикратных чемпионок Европы, немок, впервые стала сильнейшей на континенте. На полях Швейцарии британки защищают свой титул, и пока делают это успешно. От второй подряд вершины их отделяет всего одна победа.
Команда Англии неудачно стартовала на нынешнем форуме, но после поражения от француженок больше сбоя не давала. Сборным Нидерландов и Уэльса чемпионки отгрузили десяток мячей в сумме. Однако в плей-офф им дважды пришлось пройти через дополнительное время и однажды даже серию пенальти.
А испанки в Швейцарии пока непобедимы: пять матчей - пять побед. Португалию они разнесли 5:0, Бельгию - 6:2, Италию - 3:1. В играх на вылет команда Монсеррат Томе побеждала уже скромнее, но главное - побеждала. Причем в основное время. Так что к решающему матчу сил у «красной фурии» должно остаться побольше.
Обе команды забивали во всех матчах турнира. Есть надежда, что и решающую игру они превратят в яркое и страстное шоу с голами в обе стороны. Наш прогноз: обе забьют.
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Игры турнира транслирует официальный сайт УЕФА.
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|Тип трансляции
|Условия
|uefa.com
|Видеотрансляция
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|Графическая
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|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Аналитики отдают предпочтение в паре испанкам. Вероятность их победы в основное время оценивается коэффициентом 1.79. На выигрыш сборной Англии предлагается заключить пари за 4.60. Ничья котируется за 3.80.
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Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1 в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит шестикратный выигрыш.
Коэффициент 1.83 на тотал больше 2.5 можно истолковать как намек на достаточно результативный футбол. Но на ТМ 2.5 котировка не намного выше - 1.97.
Аналитики оценили вероятность итогового триумфа Испании достаточно скромным коэффициентом 1.40. На Англию он более чем в два раза выше 3.05. Тот редкий случай, когда чемпион и фаворит - не одна и та же команда.