Англия — Испания, 27 июля: где смотреть финал Евро-2025 среди женщин, прогноз, составы

Три года назад сборная Англии в полной мере воспользовалась преимуществом своего поля и, обыграв в финале восьмикратных чемпионок Европы, немок, впервые стала сильнейшей на континенте. На полях Швейцарии британки защищают свой титул, и пока делают это успешно. От второй подряд вершины их отделяет всего одна победа.

Команда Англии неудачно стартовала на нынешнем форуме, но после поражения от француженок больше сбоя не давала. Сборным Нидерландов и Уэльса чемпионки отгрузили десяток мячей в сумме. Однако в плей-офф им дважды пришлось пройти через дополнительное время и однажды даже серию пенальти.

А испанки в Швейцарии пока непобедимы: пять матчей - пять побед. Португалию они разнесли 5:0, Бельгию - 6:2, Италию - 3:1. В играх на вылет команда Монсеррат Томе побеждала уже скромнее, но главное - побеждала. Причем в основное время. Так что к решающему матчу сил у «красной фурии» должно остаться побольше.

Обе команды забивали во всех матчах турнира. Есть надежда, что и решающую игру они превратят в яркое и страстное шоу с голами в обе стороны. Наш прогноз: обе забьют.