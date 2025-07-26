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26 июля 10:31ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат Европы по футболу 2025 среди женщин

Англия — Испания, 27 июля: где смотреть финал Евро-2025 среди женщин, прогноз, составы

Очередной финал футбольной Испании
Валентин Васильев

В воскресенье, 27 июля, завершится 14-й чемпионат Европы по футболу среди женщин. В решающем матче сойдутся сборные  Англии и Испании. Рассказываем о пути команд до Базеля и наиболее интересных вариантах для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия

27.07.2025, Вс

19:00 МСК

Испания

П1 - 4.60

Х - 3.80

П2 - 1.79

Турнир: чемпионат Европы среди женщин - 2025, финал

Стадион: «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария)

Судья: Стефани Фраппар (Франция)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия40310-8
Испания3048-10

Последние пять игр сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.07.2025Англия

2:1 д.в.

Италия

Евро-2025

17.07.2025Швеция

2:2, пен. 2:3

Англия

Евро-2025

13.07.2025Англия

6:1

Уэльс

Евро-2025

09.07.2025Англия

4:0

Нидерланды

Евро-2025

05.07.2025Франция

2:1

Англия

Евро-2025

Последние игры сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.07.2025Германия

0:1

Испания

Евро-2025

18.07.2025Испания

2:0

Швейцария

Евро-2025

11.07.2025Италия

1:3

Испания

Евро-2025

07.07.2025Испания

6:2

Бельгия

Евро-2025

03.07.2025Испания

5:0

Португалия

Евро-2025

Прогноз на матч

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Три года назад сборная Англии в полной мере воспользовалась преимуществом своего поля и, обыграв в финале восьмикратных чемпионок Европы, немок, впервые стала сильнейшей на континенте. На полях Швейцарии британки защищают свой титул, и пока делают это успешно. От второй подряд вершины их отделяет всего одна победа.

Команда Англии неудачно стартовала на нынешнем форуме, но после поражения от француженок больше сбоя не давала. Сборным Нидерландов и Уэльса чемпионки отгрузили десяток мячей в сумме. Однако в плей-офф им дважды пришлось пройти через дополнительное время и однажды даже серию пенальти. 

А испанки в Швейцарии пока непобедимы: пять матчей - пять побед.  Португалию они разнесли 5:0, Бельгию - 6:2, Италию - 3:1. В играх на вылет команда Монсеррат Томе побеждала уже скромнее, но главное - побеждала. Причем в основное время. Так что к решающему матчу сил у «красной фурии» должно остаться побольше.

Обе команды забивали во всех матчах турнира. Есть надежда, что и решающую игру они превратят в яркое и страстное шоу с голами в обе стороны. Наш прогноз: обе забьют.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игры турнира транслирует официальный сайт УЕФА.

ВещательТип трансляцииУсловия
uefa.com Видеотрансляция Бесплатно
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики отдают предпочтение в паре испанкам. Вероятность их победы в основное время оценивается коэффициентом 1.79. На выигрыш сборной Англии предлагается заключить пари за 4.60. Ничья котируется за 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч Англия - Испания?

Самый скромный коэффициент в линии на точный счет предложен за ничью 1:1 в основное время. Успешная ставка на такой исход сулит шестикратный выигрыш. 

Будет ли результативным матч Англия - Испания?

Коэффициент 1.83 на тотал больше 2.5 можно истолковать как намек на достаточно результативный футбол. Но на ТМ 2.5 котировка не намного выше - 1.97.

Кто станет чемпионом Европы среди женщин?

Аналитики оценили вероятность итогового триумфа Испании достаточно скромным коэффициентом 1.40. На Англию он более чем в два раза выше 3.05. Тот редкий случай, когда чемпион и фаворит - не одна и та же команда.

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