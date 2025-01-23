Эвертон — Астон Вилла, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Астон Вилла». Хозяева поля находятся в шаге от зоны вылета, в которую рискуют угодить по итогам встречи. Гости, если победят в Ливерпуле, могут приблизиться в турнирной таблице к лигочемпионским местам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эвертон» (Ливерпуль)
15.01.2025, Ср
22:30 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем)
|П1 - 3.20
Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: Сэмюэл Барротт
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|75
|52
|79
|312-315
|«Астон Вилла»
|79
|52
|75
|315-312
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.01.2025
|«Эвертон»
|2:0
|«Питерборо»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Борнмут»
|1:0
|«Эвертон»
|АПЛ
|29.12.2024
|«Эвертон»
0:2
«Ноттингем»
АПЛ
|26.12.2024
|«МанСити»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|22.12.2024
|«Эвертон»
0:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять игр «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Вест Хэм»
|Кубок Англии
|04.01.2025
|«Астон Вилла»
|2:1
|«Лестер»
|АПЛ
|30.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ньюкасл»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.12.2024
|«Астон Вилла»
2:1
«МанСити»
АПЛ
Последние пять игр «Эвертона» и «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2024
|«Астон Вилла»
3:2
«Эвертон»
АПЛ
|14.01.2024
|«Эвертон»
0:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.09.2023
|«Астон Вилла»
1:2
«Эвертон»
Кубок лиги
|20.08.2023
|«Астон Вилла»
4:0
«Эвертон»
АПЛ
|25.02.2023
|«Эвертон»
0:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|2. Ноттингем
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|3. Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|4. Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|5. Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|6. МС
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|7. Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|8. Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|9. Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|10. Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|11. Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|12. Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|13. Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|14. МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|15. Кристал Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|16. Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|17. Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|18. Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|19. Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|20. Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Последний раз «Эвертон» на поле «Гудисон Парка» обыгрывал «Астон Виллу» в 2015-м году. Более того, в трех последних играх в Ливерпуле «львы» не пропустили ни одного мяча. Не так много шансов на победу у команды Дэвида Мойеса и на этот раз. К предстоящей встрече «ириски» подошли с пятиматчевой безвыигрышной серией в АПЛ, в то время как бирмингемцы ударно начали календарный год.
Подопечные Унаи Эмери в январе уже успели обыграть «Вест Хэм» и «Лестер», да и по игре «Астон Вилла» смотрится убедительней ближайшего соперника. Выездная победа может позволить гостям вплотную приблизиться в турнирной таблице к лигочемпионской зоне. Хозяева же, в случае поражения, рискуют скатиться в зону вылета.
Меньше «Эвертона» в АПЛ забивает лишь безнадежно осевший на последней строчке турнирной таблицы «Саутгемптон». Средний показатель результативности «ирисок» ниже единицы (0.79). Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, появляется обоснованное желание предположить, что команда Эмери и на этот раз сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эвертон»: Айрогбунам, Гарнер, Макнил, Коулман, Шермити, Броя (все - травма)
«Астон Вилла»: Дуран (дисквалификация). Торрес, Баркли (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|1. Пикфорд
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|18. Янг
|2. Кэш
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|5. Мингз
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|8. Мангала
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Дукуре
|41. Рэмси
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Харрисон
|31. Бэйли
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ндиайе
|27. Роджерс
|Нападающий
|Нападающий
|14. Бету
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Букмекеры наиболее вероятным исходом называют ничью 1:1, предлагая за это коэффициент - 7.00. Выигрыш гостей с минимальным счетом 0:1 и ничья 0:0 идут за 8.00.
Аналитики не верят в нулевую ничью. Тотал больше 0.5 котируется за 1.06. Но и большого количества голов эксперты не ждут, предлагая за тотал меньше 2.5 кэф 1.8.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 1.27
«Арсенал» - 5.00
«Челси» - 25.00
На чемпионство «Эвертона» можно поставить за 4000.00,на «Астон Виллу» - за 500.00.
Партнерский проект