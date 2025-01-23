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14 января 15:02ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон — Астон Вилла, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Команда Унаи Эмери вновь уедет «сухой» с «Гудисон Парк»
Руслан Ипполитов

15 января в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Астон Вилла». Хозяева поля находятся в шаге от зоны вылета, в которую рискуют угодить по итогам встречи. Гости, если победят в Ливерпуле, могут приблизиться в турнирной таблице к лигочемпионским местам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

15.01.2025, Ср

22:30 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 3.20

Х - 3.25

П2 - 2.30

Турнир: Чемпионат Англии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия)

Судьи: Сэмюэл Барротт

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»755279312-315
«Астон Вилла»795275315-312

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.01.2025«Эвертон»2:0«Питерборо»Кубок Англии
04.01.2025«Борнмут»1:0«Эвертон»АПЛ
29.12.2024«Эвертон»

0:2

«Ноттингем»

АПЛ

26.12.2024«МанСити»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

22.12.2024«Эвертон»

0:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять игр «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Астон Вилла»2:1«Вест Хэм»Кубок Англии
04.01.2025«Астон Вилла»2:1«Лестер»АПЛ
30.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

26.12.2024«Ньюкасл»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

21.12.2024«Астон Вилла»

2:1

«МанСити»

АПЛ

Последние пять игр «Эвертона» и «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024«Астон Вилла»

3:2

«Эвертон»

АПЛ

14.01.2024«Эвертон»

0:0

«Астон Вилла»

АПЛ

27.09.2023«Астон Вилла»

1:2

«Эвертон»

Кубок лиги

20.08.2023«Астон Вилла»

4:0

«Эвертон»

АПЛ

25.02.2023«Эвертон»

0:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль20145148-2047
2. Ноттингем21125430-2041
3. Арсенал20117239-1840
4. Челси21107441-2637
5. Ньюкасл20105534-2235
6. МС21105638-2935
7. Борнмут2197532-2534
8. Астон Вилла2095630-3232
9. Фулхэм2179532-3030
10. Брентфорд2184940-3728
11. Брайтон20610430-2928
12. Вест Хэм2175927-4126
13. Тоттенхэм20731042-3024
14. МЮ2065923-2823
15. Кристал Пэлас2049721-2821
16. Эвертон1938815-2517
17. Вулверхэмптон20441231-4516
18. Ипсвич20371020-3516
19. Лестер20351223-4414
20. Саутгемптон20131612-446

Прогноз на матч

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Последний раз «Эвертон» на поле «Гудисон Парка» обыгрывал «Астон Виллу» в 2015-м году. Более того, в трех последних играх в Ливерпуле «львы» не пропустили ни одного мяча. Не так много шансов на победу у команды Дэвида Мойеса и на этот раз. К предстоящей встрече «ириски» подошли с пятиматчевой безвыигрышной серией в АПЛ, в то время как бирмингемцы ударно начали календарный год.

Подопечные Унаи Эмери в январе уже успели обыграть «Вест Хэм» и «Лестер», да и по игре «Астон Вилла» смотрится убедительней ближайшего соперника. Выездная победа может позволить гостям вплотную приблизиться в турнирной таблице к лигочемпионской зоне. Хозяева же, в случае поражения, рискуют скатиться в зону вылета.

Меньше «Эвертона» в АПЛ забивает лишь безнадежно осевший на последней строчке турнирной таблицы «Саутгемптон». Средний показатель результативности «ирисок» ниже единицы (0.79). Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, появляется обоснованное желание предположить, что команда Эмери и на этот раз сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Айрогбунам, Гарнер, Макнил, Коулман, Шермити, Броя (все - травма)

«Астон Вилла»: Дуран (дисквалификация). Торрес, Баркли (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Астон Вилла»:

Позиция«Эвертон»«Астон Вилла»Позиция
 1. Пикфорд23. МартинесВратарь
Защитник18. Янг2. КэшЗащитник
Защитник6. Тарковски4. КонсаЗащитник
Защитник32. Брэнтуэйт5. МингзЗащитник
Защитник19. Миколенко12. ДиньЗащитник
Полузащитник 8. Мангала8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 27. Гейе44. КамараПолузащитник 
Полузащитник16. Дукуре41. РэмсиПолузащитник
Нападающий11. Харрисон31. БэйлиПолузащитник
Нападающий10. Ндиайе27. РоджерсНападающий
Нападающий14. Бету11. УоткинсНападающий
Главный тренерДэвид МойесУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI не видят в этом матче очевидного фаворита, отдавая небольшое предпочтение команде из Бирмингема. Котировки на победу хозяев составляют 3.20. На ничью можно поставить за 3.25, а выигрыш «Астон Виллы» идет за 2.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Эвертон» - «Астон Вилла»?

Букмекеры наиболее вероятным исходом называют ничью 1:1, предлагая за это коэффициент - 7.00. Выигрыш гостей с минимальным счетом 0:1 и ничья 0:0 идут за 8.00. 

Будут ли голы в матче «Эвертон» - «Астон Вилла»?

Аналитики не верят в нулевую ничью. Тотал больше 0.5 котируется за 1.06. Но и большого количества голов эксперты не ждут, предлагая за тотал меньше 2.5 кэф 1.8.   

Кто выиграет чемпионат Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 1.27

«Арсенал» - 5.00

«Челси» - 25.00

На чемпионство «Эвертона» можно поставить за 4000.00,на «Астон Виллу» - за 500.00.

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