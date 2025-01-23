Эвертон — Астон Вилла, 15 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Последний раз «Эвертон» на поле «Гудисон Парка» обыгрывал «Астон Виллу» в 2015-м году. Более того, в трех последних играх в Ливерпуле «львы» не пропустили ни одного мяча. Не так много шансов на победу у команды Дэвида Мойеса и на этот раз. К предстоящей встрече «ириски» подошли с пятиматчевой безвыигрышной серией в АПЛ, в то время как бирмингемцы ударно начали календарный год.

Подопечные Унаи Эмери в январе уже успели обыграть «Вест Хэм» и «Лестер», да и по игре «Астон Вилла» смотрится убедительней ближайшего соперника. Выездная победа может позволить гостям вплотную приблизиться в турнирной таблице к лигочемпионской зоне. Хозяева же, в случае поражения, рискуют скатиться в зону вылета.

Меньше «Эвертона» в АПЛ забивает лишь безнадежно осевший на последней строчке турнирной таблицы «Саутгемптон». Средний показатель результативности «ирисок» ниже единицы (0.79). Учитывая статистику предыдущих встреч соперников, появляется обоснованное желание предположить, что команда Эмери и на этот раз сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности.