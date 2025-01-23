Эвертон — Ливерпуль, 7 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
15-й тур Английской Премьер-лиги откроется забойным междусобойчиком. Дерби Ливерпуля привлекает к себе повышенное внимание вне зависимости от занимаемых командами мест. А игру единоличного лидера сезона рассматривают под микроскопом безотносительно соперника. Сможет ли “Эвертон” тормознуть земляков на радость преследователям “красных”?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Эвертон» (Ливерпуль)
07.12.2024, Сб
22:30 МСК
«Ливерпуль»
|П1 - 7.00
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 15-й тур
Стадион: “Гудисон Парк” (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей в АПЛ:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|49
|66
|88
|200-286
|«Ливерпуль»
|88
|66
|49
|286-200
Последние пять игр «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2024
|«Эвертон»
4:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|01.12.2024
|«Манчестер Юнайтед»
4:0
«Эвертон»
АПЛ
|23.11.2024
|«Эвертон»
0:0
«Брентфорд»
АПЛ
|09.11.2024
|«Вест Хэм»
0:0
«Эвертон»
АПЛ
|02.11.2024
|«Саутгемптон»
1:0
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.12.2024
|«Ньюкасл»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.12.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|27.11.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Реал»
Лига чемпионов
|24.11.2024
|«Саутгемптон»
2:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|09.11.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Астон Вилла»
АПЛ
Один ливерпульский клуб уверенно лидирует в таблице, другой застрял в нижней половине таблицы. Расстояние между земляками уже достигает 21 очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|2. Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|3. Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|4. Манчестер Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|5. Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|6. Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|7. Ноттингем Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|8. Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|9. Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|10. Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|11. Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|12. Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|13. Манчестер Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|14. Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|15. Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|16. Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|17. Кристал Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|18. Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|19. Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|20. Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
“Эвертон” - крайне нестабильная и непредсказуемая команда. Четыре матча подряд она не могла ни разу поразить чужие ворота, как вдруг набросала четыре мяча “Вулверхэмптону”. При этом за 13 предыдущих туров “ириски” забили всего 10 голов. Только у трех клубов средняя результативность по сезону хуже. Все они, разумеется, стоят в таблице ниже “Эвертона”.
“Ливерпуль” - полная противоположность соседям. Команда летит по дистанции, потерпев всего одно поражение в чемпионате. Правда, на выезде “красные” тоже немало пропускают: в Саутгемптоне получили два мяча, в Ньюкасле - три. Есть надежда, что и дерби на “Гудисоне” получится зажигательным, с голами в исполнении обеих команд. У PARI на ОЗ симпатичный коэффициент.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Легальных прямых трансляций Английской премьер-лиги в России нет - только текстовые на ведущих спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Эвертон»: Броя, Чермити (оба - травмы)
«Ливерпуль»: Кьеза, Диогу Жота, Цимикас, Конате (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|62. Келлехер
|Вратарь
|Защитник
|18. Янг
|4. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|32. Брэнтуэйт
|2. Гомес
|Защитник
|Защитник
|19. Миколенко
|66. Александр-Арнольд
|Защитник
|Полузащитник
|27. Гейе
|10. Макаллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мангала
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ндиайе
|17. Джонс
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Макнил
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|16. Дукуре
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|9. Калверт-Льюин
|9. Нуньес
|Нападающий
|Главный тренер
|Шон Дайч
|Арне Слот
|Главный тренер
БК PARI выплатит вознаграждение в семикратном размере в случае удачной ставки на победу “Эвертона”. Коэффициент на ничью тоже высок - 4.60. Вероятность успеха “Ливерпуля” оценивается коэффициентом 1.45.
Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы гостей составляет почти 69%. Но! Последнее дерби завершилось “сухой” победой “Эвертона” со счетом 2:0.
Следить за ходом матча в режиме онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских компаний.
Топ фаворитов АПЛ, по версии аналитиков PARI, возглавляет нынешний лидер. Прямо сейчас поставить на триумф “Ливерпуля” можно по котировке 1.70. На втором месте идет “Арсенал” (3.50) и только на третьем - действующий чемпион, “Манчестер Сити” (7.00).
Партнерский проект