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6 декабря 7:54ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Эвертон — Ливерпуль, 7 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Одно из самых принципиальных дерби Англии
Валентин Васильев

15-й тур Английской Премьер-лиги откроется забойным междусобойчиком. Дерби Ливерпуля привлекает к себе повышенное внимание вне зависимости от занимаемых командами мест. А игру единоличного лидера сезона рассматривают под микроскопом безотносительно соперника. Сможет ли “Эвертон” тормознуть земляков на радость преследователям “красных”? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

07.12.2024, Сб

22:30 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 7.00

Х - 4.60

П2 - 1.45

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 15-й тур

Стадион: “Гудисон Парк” (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер

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Форма команд

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История матчей в АПЛ:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»496688200-286
«Ливерпуль»886649286-200

Последние пять игр «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2024«Эвертон»

4:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

01.12.2024«Манчестер Юнайтед»

4:0

«Эвертон»

АПЛ

23.11.2024«Эвертон»

0:0

«Брентфорд»

АПЛ

09.11.2024«Вест Хэм»

0:0

«Эвертон»

АПЛ

02.11.2024«Саутгемптон»

1:0

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.12.2024«Ньюкасл»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

01.12.2024«Ливерпуль»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

27.11.2024«Ливерпуль»

2:0

«Реал»

Лига чемпионов

24.11.2024«Саутгемптон»

2:3

«Ливерпуль»

АПЛ

09.11.2024«Ливерпуль»

2:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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Один ливерпульский клуб уверенно лидирует в таблице, другой застрял в нижней половине таблицы. Расстояние между земляками уже достигает 21 очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль14112129-1135
2. Челси1484231-1528
3. Арсенал1484228-1428
4. Манчестер Сити1482425-1926
5. Брайтон1465323-2023
6. Фулхэм1464421-1922
7. Ноттингем Форест1464416-1622
8. Астон Вилла1464422-2322
9. Борнмут1463521-1921
10. Тоттенхэм1462628-1520
11. Брентфорд1462627-2620
12. Ньюкасл1455417-1720
13. Манчестер Юнайтед1454517-1519
14. Вест Хэм1443718-2715
15. Эвертон1435614-2114
16. Лестер1434719-2813
17. Кристал Пэлас1426612-1812
18. Ипсвич1416713-259
19. Вулверхэмптон1423922-369
20. Саутгемптон14121111-305

Прогноз на матч

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“Эвертон” - крайне нестабильная и непредсказуемая команда. Четыре матча подряд она не могла ни разу поразить чужие ворота, как вдруг набросала четыре мяча “Вулверхэмптону”. При этом за 13 предыдущих туров “ириски” забили всего 10 голов. Только у трех клубов средняя результативность по сезону хуже. Все они, разумеется, стоят в таблице ниже “Эвертона”.

“Ливерпуль” - полная противоположность соседям. Команда летит по дистанции, потерпев всего одно поражение в чемпионате. Правда, на выезде “красные” тоже немало пропускают: в Саутгемптоне получили два мяча, в Ньюкасле - три. Есть надежда, что и дерби на “Гудисоне” получится зажигательным, с голами в исполнении обеих команд. У PARI на ОЗ симпатичный коэффициент.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Легальных прямых трансляций Английской премьер-лиги в России нет - только текстовые на ведущих спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Эвертон»: Броя, Чермити (оба - травмы)

«Ливерпуль»: Кьеза, Диогу Жота, Цимикас, Конате (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:

Позиция«Эвертон»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Пикфорд62. КеллехерВратарь
Защитник18. Янг4. РобертсонЗащитник
Защитник6. Тарковски4. ван ДейкЗащитник
Защитник32. Брэнтуэйт2. ГомесЗащитник
Защитник19. Миколенко66. Александр-АрнольдЗащитник
Полузащитник 27. Гейе10. МакаллистерПолузащитник
Полузащитник 8. Мангала38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник10. Ндиайе17. ДжонсПолузащитник
Нападающий7. Макнил18. ГакпоНападающий
Нападающий16. Дукуре11. СалахНападающий
Нападающий9. Калверт-Льюин9. НуньесНападающий
Главный тренерШон ДайчАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI выплатит вознаграждение в семикратном размере в случае удачной ставки на победу “Эвертона”. Коэффициент на ничью тоже высок - 4.60. Вероятность успеха “Ливерпуля” оценивается коэффициентом 1.45.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Эвертон» - «Ливерпуль»?

Согласно подсчетам аналитиков, вероятность победы гостей составляет почти 69%. Но! Последнее дерби завершилось “сухой” победой “Эвертона” со счетом 2:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Эвертон» - «Ливерпуль»?

Следить за ходом матча в режиме онлайн можно на сайтах некоторых букмекерских компаний.

Кто станет чемпионом Англии?

Топ фаворитов АПЛ, по версии аналитиков PARI, возглавляет нынешний лидер. Прямо сейчас поставить на триумф “Ливерпуля” можно по котировке 1.70. На втором месте идет “Арсенал” (3.50) и только на третьем - действующий чемпион, “Манчестер Сити” (7.00).

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