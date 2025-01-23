Эвертон — Ливерпуль, 7 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

“Эвертон” - крайне нестабильная и непредсказуемая команда. Четыре матча подряд она не могла ни разу поразить чужие ворота, как вдруг набросала четыре мяча “Вулверхэмптону”. При этом за 13 предыдущих туров “ириски” забили всего 10 голов. Только у трех клубов средняя результативность по сезону хуже. Все они, разумеется, стоят в таблице ниже “Эвертона”.

“Ливерпуль” - полная противоположность соседям. Команда летит по дистанции, потерпев всего одно поражение в чемпионате. Правда, на выезде “красные” тоже немало пропускают: в Саутгемптоне получили два мяча, в Ньюкасле - три. Есть надежда, что и дерби на “Гудисоне” получится зажигательным, с голами в исполнении обеих команд. У PARI на ОЗ симпатичный коэффициент.