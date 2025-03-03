Факел - Зенит, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В Международный женский день пройдут сразу четыре матча мужского чемпионата России по футболу. Чемпион страны «Зенит» отправится в гости к «Факелу». Самый богатый клуб РПЛ против самого бедного - исход встречи предопределен?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
08.03.2025, Сб
14:30 МСК
«Зенит» (Санкт-Петербург)
|П1 - 7.80
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|5
|5
|19
|15-41
|«Зенит»
|19
|5
|5
|41-15
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|21.02.2025
|«Факел»
1:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|14.02.2025
|«Факел»
0:0
«Насаф»
Товарищеский матч
|06.02.2025
|«Факел»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|14.02.2025
|«Зенит»
3:1
«Урал»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|11.02.2025
|«Зенит»
2:0
«Пюник»
Товарищеский матч
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять игр «Факела» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2024
|«Факел»
0:1
«Зенит»
FONBET Кубок России
|21.09.2024
|«Зенит»
3:1
«Факел»
РПЛ
|30.07.2024
|«Зенит»
3:0
«Факел»
FONBET Кубок России
|06.05.2024
|«Факел»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|13.08.2023
|«Зенит»
2:0
«Факел»
РПЛ
После 19 тура сразу три клуба набрали по 40 очков, «Зенит» - в их числе. «Факел» - предпоследний в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Рестарт чемпионата России вышел огорчительным для обеих команд. «Зенит» потерял дома два драгоценных очка в противостоянии с ЦСКА (а мог лишиться и всех трех), а «Факел» ни с чем вернулся из подмосковных Химок. Приближающийся 100-летний юбилей клуба и ситуация в таблице, безусловно, дополнительно давят на Сергея Семака и его футболистов. Кажется, что весной 2025 года проходных матчей у них не будет вовсе. «Факел» так точно без боя фавориту не сдастся. Ему самому очки позарез нужны, и он будет за них цепляться до заключительного тура сезона. Тем более ситуация в таблице совсем не выглядит безнадежной. От спасительной 12-й позиции - пять очков, от стыковой зоны - два. Так что все еще поправимо.
В прошлом году лидер с аутсайдером наиграли целых четыре матча. И если в Петербурге фаворит уверенно выигрывал (3:0, 3:1), то в Воронеже неизменно сталкивался с трудностями. В мае чемпион упустил здесь победу на 12-й (!) компенсированной минуте (пенальти от Маркова), а в октябре в Кубке минимально выиграл благодаря голу Ерохина.
Среди всех команд лиги «Факел» считается едва ли не самой закрытой. Против чемпиона воронежцы тем более раскрываться не станут. Кажется, нас ждет очередной «низовой» матч команды Пятибратова.
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Прямая трансляция из Воронежа запланирована на кабельном канале «Матч Премьер». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора Премьер-лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: нет
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Зенит»:
|Позиция
|«Факел»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|47. Божин
|70. Мимович
|Защитник
|Защитник
|22. Юрганов
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|5. Габараев
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|71. Ковалев
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|23. Якимов
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ивлев
|8. Вендел
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Ломовицкий
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Альшин
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|15. Ильин
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Пятибратов
|Сергей Семак
|Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент 1.44 на победу чемпиона. Котировка на хозяев поля почти в пять с половиной раз выше - 7.80. Ничью в конторе можно взять за 4.60.
При победе чемпиона со счетом 1:0 или 2:0 «Лига Ставок» умножит сумму успешной ставки на шесть.
Матчи чемпионата России легально транслирует в сети партнер Премьер-лиги - компания Winline.
За удовольствие увидеть своими глазами чемпиона России шести последних лет воронежцам придется раскошелиться. Минимальная стоимость билета на матч составляет 6 000 рублей. Приобрести его можно онлайн на сайте «Факела».
«Спартак» - следующий соперник сине-бело-голубых после «Факела». Очная встреча кандидатов в чемпионы состоится 16 марта в Москве.
Партнерский проект