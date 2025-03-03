Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
3 марта 8:51ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Зенит, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В Воронеж едет чемпион - аншлаг гарантирован!
Валентин Васильев

В Международный женский день пройдут сразу четыре матча мужского чемпионата России по футболу. Чемпион страны «Зенит» отправится в гости к «Факелу». Самый богатый клуб РПЛ против самого бедного - исход встречи предопределен?

🎁 ПРОМОКОД НА 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)  

08.03.2025, Сб

14:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.80

Х - 4.60

П2 - 1.44

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»551915-41
«Зенит»195541-15

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

21.02.2025«Факел»

1:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

14.02.2025«Факел»

0:0

«Насаф»

Товарищеский матч

06.02.2025«Факел»

2:1

«Торпедо» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

14.02.2025«Зенит»

3:1

«Урал»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

11.02.2025«Зенит»

2:0

«Пюник»

Товарищеский матч

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять игр «Факела» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2024«Факел»

0:1

«Зенит»

FONBET Кубок России

21.09.2024«Зенит»

3:1

«Факел»

РПЛ

30.07.2024«Зенит»

3:0

«Факел»

FONBET Кубок России

06.05.2024«Факел»

1:1

«Зенит»

РПЛ

13.08.2023«Зенит»

2:0

«Факел»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 19 тура сразу три клуба набрали по 40 очков, «Зенит» - в их числе. «Факел» - предпоследний в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

Свернуть

Рестарт чемпионата России вышел огорчительным для обеих команд. «Зенит» потерял дома два драгоценных очка в противостоянии с ЦСКА (а мог лишиться и всех трех), а «Факел» ни с чем вернулся из подмосковных Химок. Приближающийся 100-летний юбилей клуба и ситуация в таблице, безусловно, дополнительно давят на Сергея Семака и его футболистов. Кажется, что весной 2025 года проходных матчей у них не будет вовсе. «Факел» так точно без боя фавориту не сдастся. Ему самому очки позарез нужны, и он будет за них цепляться до заключительного тура сезона. Тем более ситуация в таблице совсем не выглядит безнадежной. От спасительной 12-й позиции - пять очков, от стыковой зоны - два. Так что все еще поправимо.

В прошлом году лидер с аутсайдером наиграли целых четыре матча. И если в Петербурге фаворит уверенно выигрывал (3:0, 3:1), то в Воронеже неизменно сталкивался с трудностями. В мае чемпион упустил здесь победу на 12-й (!) компенсированной минуте (пенальти от Маркова), а в октябре в Кубке минимально выиграл благодаря голу Ерохина. 

Среди всех команд лиги «Факел» считается едва ли не самой закрытой. Против чемпиона воронежцы тем более раскрываться не станут. Кажется, нас ждет очередной «низовой» матч команды Пятибратова.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Лига Ставок»До 7 777 рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Воронежа  запланирована на кабельном канале «Матч Премьер». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора Премьер-лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Факел»: нет

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Зенит»:

Позиция«Факел»«Зенит»Позиция
Вратарь31. Беленов1. ЛатышонокВратарь
Защитник47. Божин70. МимовичЗащитник
Защитник22. Юрганов25. ЭраковичЗащитник
Защитник5. Габараев6. ДркушичЗащитник
Защитник71. Ковалев3. Сантос Защитник
Полузащитник23. Якимов5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири17. МостовойПолузащитник 
Полузащитник64. Ивлев8. ВенделПолузащитник
Нападающий77. Ломовицкий11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий10. Альшин32. ГондуНападающий
Нападающий15. Ильин7. СоболевНападающий
Главный тренерДмитрий ПятибратовСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«Лига Ставок» установила коэффициент 1.44 на победу чемпиона. Котировка на хозяев поля почти в пять с  половиной раз выше - 7.80. Ничью в конторе можно взять за 4.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Зенит»?

При победе чемпиона со счетом 1:0 или 2:0 «Лига Ставок» умножит сумму успешной ставки на шесть. 

Где бесплатно смотреть матч «Факел» - «Зенит»?

Матчи чемпионата России легально транслирует в сети партнер Премьер-лиги - компания Winline.

Где купить билет на матч «Факел» - «Зенит»?

За удовольствие увидеть своими глазами чемпиона России шести последних лет воронежцам придется раскошелиться. Минимальная стоимость билета на матч составляет 6 000 рублей. Приобрести его можно онлайн на сайте «Факела».

Когда игра «Спартак» - «Зенит»?

«Спартак» - следующий соперник сине-бело-голубых после «Факела». Очная встреча кандидатов в чемпионы состоится 16 марта в Москве.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров