Факел - Зенит, 8 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Рестарт чемпионата России вышел огорчительным для обеих команд. «Зенит» потерял дома два драгоценных очка в противостоянии с ЦСКА (а мог лишиться и всех трех), а «Факел» ни с чем вернулся из подмосковных Химок. Приближающийся 100-летний юбилей клуба и ситуация в таблице, безусловно, дополнительно давят на Сергея Семака и его футболистов. Кажется, что весной 2025 года проходных матчей у них не будет вовсе. «Факел» так точно без боя фавориту не сдастся. Ему самому очки позарез нужны, и он будет за них цепляться до заключительного тура сезона. Тем более ситуация в таблице совсем не выглядит безнадежной. От спасительной 12-й позиции - пять очков, от стыковой зоны - два. Так что все еще поправимо.

В прошлом году лидер с аутсайдером наиграли целых четыре матча. И если в Петербурге фаворит уверенно выигрывал (3:0, 3:1), то в Воронеже неизменно сталкивался с трудностями. В мае чемпион упустил здесь победу на 12-й (!) компенсированной минуте (пенальти от Маркова), а в октябре в Кубке минимально выиграл благодаря голу Ерохина.

Среди всех команд лиги «Факел» считается едва ли не самой закрытой. Против чемпиона воронежцы тем более раскрываться не станут. Кажется, нас ждет очередной «низовой» матч команды Пятибратова.